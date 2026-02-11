Понад 70 чоловіків загинули під час спроб незаконного перетину кордону з лютого 2022 року, - ДПСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Державній прикордонній службі зафіксували понад 70 смертей осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон.
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Найбільше смертей зафіксовано у 2023 та 2024 рр
"За весь час повномасштабного вторгнення і під час дії обмежень щодо можливості виїхати за межі України з лютого 2022 року ми зафіксували понад 70 смертей, коли чоловіки йшли на необдумані кроки, щоб незаконно перетнути кордон",- сказав Демченко.
Він зазначив, що найбільше таких випадків було зафіксовано в 2023 та 2024 роках.
"Найчастіше люди гинули, коли намагалися перебратися по той бік кордону по річкових ділянках", - додав речник ДПСУ.
Спроб незаконного перетину стало менше
Нагадаємо, що також Демченко розповів про те, що у січні 2026 року кількість спроб незаконного перетину державного кордону України зменшилася вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року, хоча прикордонники щодня затримують десятки порушників.
І там не знайде мене ТЦК
Роспухну й вниз попливу течією
І ВЛК всім скажу я "Пока!" ...
І на москву двушечку відправлю
А до кордону на віп таксі
Й не треба по тисі пливти
Бо всі тварини рівні у скотному дворі
Але тварини зелі все ж таки більш рівніші за інших