Понад 70 чоловіків загинули під час спроб незаконного перетину кордону з лютого 2022 року, - ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Державній прикордонній службі зафіксували понад 70 смертей осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Найбільше смертей зафіксовано у 2023 та 2024 рр

"За весь час повномасштабного вторгнення і під час дії обмежень щодо можливості виїхати за межі України з лютого 2022 року ми зафіксували понад 70 смертей, коли чоловіки йшли на необдумані кроки, щоб незаконно перетнути кордон",- сказав Демченко.

Він зазначив, що найбільше таких випадків було зафіксовано в 2023 та 2024 роках.

"Найчастіше люди гинули, коли намагалися перебратися по той бік кордону по річкових ділянках", - додав речник ДПСУ.

Спроб незаконного перетину стало менше

Нагадаємо, що також Демченко розповів про те, що у січні 2026 року кількість спроб незаконного перетину державного кордону України зменшилася вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року, хоча прикордонники щодня затримують десятки порушників.

ДПСУ Держприкордонслужба кордон смерть Демченко Андрій
+8
Якщо такі люди вважають своїх співгромадян, які не бажають жити в країні мрій зелі, сміттям уявіть як вони ставляться до інших націй та народів. А 8 млн біженців в Європі ти теж вважаєш за сміття? Чому міндічу можна було втекти з награбованим, а цим людям ні?
11.02.2026 19:00 Відповісти
+8
Тю, а недавно прокурор який відсудив пенсію спокійно перетнув
11.02.2026 19:08 Відповісти
+5
Ціна небажання жити в Країні Мрій скаженого дерибанщика.
11.02.2026 18:37 Відповісти
А скільки перейшло?
11.02.2026 18:27 Відповісти
А залишились би в Україні, то скоріш за все були б живими (навіть за умови мобілізації до ЗСУ). Так що саме так це працює.
11.02.2026 18:31 Відповісти
Палитесь, товариш капітан.
11.02.2026 18:39 Відповісти
На жаль, лише старлей ( до капітана якось не вийшло)
11.02.2026 18:42 Відповісти
11.02.2026 18:37 Відповісти
Ага, так небажали, що з 2019 по 2022 якось жили, а потім різко перехотіли.
11.02.2026 18:58 Відповісти
Є один нюанс - епідемія ковіду. Багато країн зачинили кордони та впровадили ізоляцію. Це дещо сповільнило міграцію в ті роки, а взагалі вона була сталою завжди (з 1991 року). Особливо трудова міграція в Польщу.
11.02.2026 19:12 Відповісти
З окопу пишеш?
11.02.2026 18:40 Відповісти
Вони якраз загинули вільними людьми
11.02.2026 18:56 Відповісти
Піда ра сами
11.02.2026 22:24 Відповісти
Може у нього розряд по плаванню?
11.02.2026 19:12 Відповісти
Та да перейти Тису по коліно в воді тяжка справа..а щей коли по тобі палять з калаша!(((
11.02.2026 19:10 Відповісти
Піду втоплюся у Тисі глибокій
І там не знайде мене ТЦК
Роспухну й вниз попливу течією
І ВЛК всім скажу я "Пока!" ...
Вкраду мільйон й втечу в Ізраїль
І на москву двушечку відправлю
А до кордону на віп таксі
Й не треба по тисі пливти
Бо всі тварини рівні у скотному дворі
Але тварини зелі все ж таки більш рівніші за інших
Та ну... то не чоловіки- чоловіки гинуть захіщающі батьківщіну та свої родини.
Зато хочпоржалі у 2019 р
Ну і х... з ними. Якщо їм краще загинути як зрадники, замість того щоб стати на захист країни, то чого хвилюватися за це сміття.
12.02.2026 06:29 Відповісти
 
 