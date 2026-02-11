РУС
Новости Незаконное пересечение границы
1 272 28

Более 70 мужчин погибли при попытках незаконного пересечения границы с февраля 2022 года, - ГПСУ

Более 70 мужчин погибли при попытке бежать за границу с февраля 2022 года

С начала полномасштабного вторжения России в Государственной пограничной службе зафиксировали более 70 смертей лиц, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше всего смертей зафиксировано в 2023 и 2024 гг

"За все время полномасштабного вторжения и во время действия ограничений на возможность выехать за пределы Украины с февраля 2022 года мы зафиксировали более 70 смертей, когда мужчины шли на необдуманные шаги, чтобы незаконно пересечь границу", - сказал Демченко.

Он отметил, что больше всего таких случаев было зафиксировано в 2023 и 2024 годах.

"Чаще всего люди гибли, когда пытались перебраться на ту сторону границы по речным участкам", - добавил спикер ГПСУ.

Попыток незаконного пересечения стало меньше

Напомним, что также Демченко рассказал о том, что в январе 2026 года количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины уменьшилось вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, хотя пограничники ежедневно задерживают десятки нарушителей.

