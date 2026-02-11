Более 70 мужчин погибли при попытках незаконного пересечения границы с февраля 2022 года, - ГПСУ
С начала полномасштабного вторжения России в Государственной пограничной службе зафиксировали более 70 смертей лиц, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.
Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
Больше всего смертей зафиксировано в 2023 и 2024 гг
"За все время полномасштабного вторжения и во время действия ограничений на возможность выехать за пределы Украины с февраля 2022 года мы зафиксировали более 70 смертей, когда мужчины шли на необдуманные шаги, чтобы незаконно пересечь границу", - сказал Демченко.
Он отметил, что больше всего таких случаев было зафиксировано в 2023 и 2024 годах.
"Чаще всего люди гибли, когда пытались перебраться на ту сторону границы по речным участкам", - добавил спикер ГПСУ.
Попыток незаконного пересечения стало меньше
Напомним, что также Демченко рассказал о том, что в январе 2026 года количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины уменьшилось вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, хотя пограничники ежедневно задерживают десятки нарушителей.
І там не знайде мене ТЦК
Роспухну й вниз попливу течією
І ВЛК всім скажу я "Пока!" ...
І на москву двушечку відправлю
А до кордону на віп таксі
Й не треба по тисі пливти
Бо всі тварини рівні у скотному дворі
Але тварини зелі все ж таки більш рівніші за інших