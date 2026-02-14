Європа має готуватися до боротьби, – Стармер

Стармер: мир на користь Кремля може розширити війну в Європі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що мирна угода на користь Кремля може призвести до розширення війни на весь континент, і закликав Європу готуватися до різних сценаріїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Guardian.

"Росія довела свою схильність до агресії, завдаючи жахливих страждань українському народу. Її гібридні погрози поширюються по всьому нашому континенту, не лише загрожуючи нашій безпеці, але й розриваючи наш суспільний договір, співпрацюючи з популістами, які підривають наші цінності, використовуючи дезінформацію для розбрату, використовуючи кібератаки та саботаж", - сказав Стармер.

Він вважає, що навіть якщо в Україні буде укладено мирну угоду, то небезпека для Європи на цьому не закінчиться, а лише зросте.

 Що передувало?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив на Мюнхенській конференції, що США продовжать шукати мирне врегулювання війни Росії проти України та працювати над умовами, прийнятними для всіх сторін.

Топ коментарі
+9
Уже чотири роки як Європа має бути підготовленою. Історія Другої світової війни нічому не навчила. Зі сходу пре чергова нацистсько-фашистська орда, а ЄС ніяк не роздуплиться.
показати весь коментар
14.02.2026 13:00 Відповісти
+4
Московити довели свою схильність до агресії своєю історією. І не тією, яку вони пишуть самі собі вже років 350-400, а реальною
показати весь коментар
14.02.2026 13:03 Відповісти
+4
Я, хлопці, вам так скажу - Америка збирається визнавати наші території російськими. А признавший, почне обвинувачувати Україну в тому, що ми ведемо війну не за свою землю вже і що розпалюємо «конфлікт», не хочемо миру і т. Д. Вони вже на цьому шляху, тільки заважає Європа. Далі… американці заводять свої компанії на «визнані « російські території, колупають рідкоземельні і всякі там інші ніщаки на нашій рідній землі і погрожують нам війною, бо ж ми «не хочемо миру і ми агресори». Трамп куплений кремлем з головою, якщо не зупинити, буде саме так.
показати весь коментар
14.02.2026 13:14 Відповісти
ти там в окопі не дуже переймайся тим що Європа має 3000 літачків, проти 250 у чергової ноцісько-фошіської орди, а думай ЯК ти мене змотивуєш шоп замінити тебе. Грошей би побільше за контракт давали краще, так що давай, стріляй покраще, борець з ноцьсько-фошіськими ордами.
Ах, ти ж на дивані? ну тоді - епштейнівський х. тобі в куди сам скажеш. крикунець, крикунець, ой, крикунець. тьху.
гидко просто
показати весь коментар
14.02.2026 13:15 Відповісти
скільки грошей тобі потрібно щоб підписати контракт?
показати весь коментар
14.02.2026 13:34 Відповісти
таких грошей нема)є(
я дід блін нахрін, 94 года, кому треба таке барахло в армії Ємрака, ой, Буданова?
навіть Ротшильд би не вступив за всього бажання в нашу армію. бо всі би кричали що типу - от армія дідів. ой..
а зате у нас є Флодінго! сто тридцять ракетодронів по москві, якось от так, криво як ота сволота нюхає доріжку, ну, дуже не люблю брехню. от 5 на день - є! і вони літають, сам бачив(Крал Волох). Це я, сам от бачу зараз - полетіла ракета на .... о!!₴₴дацуа, ойой, тут же мій будиночок...... був.... ну, хоч на Ютубі буду заробл*ти.(десь так воно і є)
ти там то не дуже тримайся заЗе, воно злетить. і швидше ніж ти думаєш.
показати весь коментар
14.02.2026 13:53 Відповісти
То есть вся Европа ( я так понимаю это включает и Турцию и США и Канаду, не говоря уже о Венгрии) бросит все и начнет войну с РФ? Скажи а сколько есть боевых самолётов у Украины ( против ноля я так понимаю на оккупированной территории за исключением Крыма), и почему она до сих пор оккупирована? Ведь любое число против ноля это колоссальная сила?
показати весь коментар
14.02.2026 14:00 Відповісти
Потому что Трамп может сказать - стоп, а потом может как для ваших было в Аль дез Зоро - тупо разнесли ваших уродов.
вот так - вы типо и наступаете, а потом... ой... ОЙ, и уже никуда никто не наступил. еще чет надо, орк? Так це ж було вже! пока не договорятся ваши и трампши. кому непонятно то? сиди и не отсвечивай, а то придем, и даже не мы, а "вы". как вы любите. давай, жди, оно же будет.
показати весь коментар
14.02.2026 14:51 Відповісти
Ну поки що Європа веде успішну внутрішню боротьбу між самими європейцями і зупинятись схоже не збирається. Виступити єдиним фронтом їм буде дуууже важко 🤔
показати весь коментар
14.02.2026 13:00 Відповісти
это так называется- европа готовится это значит украина воюет
показати весь коментар
14.02.2026 13:08 Відповісти
Ідіть в гузно
показати весь коментар
14.02.2026 13:12 Відповісти
Европа никогда ни с кем не боролась! Получив преимущества в технологиях, гнобила индейцев и аборигенов, а когда у них под "дверьми стояли" откупались!
показати весь коментар
14.02.2026 13:13 Відповісти
Уточнение - откупалась! Причем всегда!
показати весь коментар
14.02.2026 13:18 Відповісти
Він вважає, що навіть якщо в Україні буде укладено мирну угоду, то небезпека для Європи на цьому не закінчиться, а лише зросте Джерело: https://censor.net/ua/n3600564

У цьому реченні вся суть
показати весь коментар
14.02.2026 13:14 Відповісти
Згідний з Сталмером! Ніяких мирних перемовин з пуйлом!! Українці зобов'язані боротись до кінця і провести Парад Перемоги на червоній площі!!!
показати весь коментар
14.02.2026 13:23 Відповісти
обожнюю таке.
показати весь коментар
14.02.2026 13:25 Відповісти
ти там мав у власності ці рідкоземи?
чому тобі цікаво що і хто там буде "колупати", якщо тобі від цього, як мінімім - Х. без опалення?
та хай колуплять. тобі то що?
Зеля казала - ЩО? що будуть платити за копалини. ну от і йди до Зелі. їй то заплатили. безпекою мами Сцаші і папи Ріми. Чи як? Чого тобі інтересно рідкоземелка? тобі і так від цього тільки забруднення буде території. папуаси, наголосували? їжТЕ!
показати весь коментар
14.02.2026 13:19 Відповісти
Європка живе в країні рожевих поні яка думає що війна десь далеко і українці своїми тілами будуть її захищати безкінечно, але рано чи пізно цим лінивим європейським куколдам треба САМИМ навчатися і давати відсіч, Українці вже не безкінечні.
показати весь коментар
14.02.2026 13:22 Відповісти
Ну не будет никто воевать. Будет Стамбул с самого начала. Договорняк. Может за счёт кого-то. Украины, стран Балтии, Румынии, Польши ..... Воевать не будут.
показати весь коментар
14.02.2026 13:31 Відповісти
Не допоможе їм злив,тільки апетит у кацапів збільшиться.І кільканадцять мільйонів нових солдатів
показати весь коментар
14.02.2026 13:39 Відповісти
Точніше ця теза виглядає так: "Європа повинна підготуватись до війни з ******"
показати весь коментар
14.02.2026 14:21 Відповісти
 
 