Європа має готуватися до боротьби, – Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що мирна угода на користь Кремля може призвести до розширення війни на весь континент, і закликав Європу готуватися до різних сценаріїв.

"Росія довела свою схильність до агресії, завдаючи жахливих страждань українському народу. Її гібридні погрози поширюються по всьому нашому континенту, не лише загрожуючи нашій безпеці, але й розриваючи наш суспільний договір, співпрацюючи з популістами, які підривають наші цінності, використовуючи дезінформацію для розбрату, використовуючи кібератаки та саботаж", - сказав Стармер.

Він вважає, що навіть якщо в Україні буде укладено мирну угоду, то небезпека для Європи на цьому не закінчиться, а лише зросте.

Що передувало?

Держсекретар США Марко Рубіо заявив на Мюнхенській конференції, що США продовжать шукати мирне врегулювання війни Росії проти України та працювати над умовами, прийнятними для всіх сторін.

