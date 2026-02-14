Европа должна готовиться к борьбе, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мирное соглашение в пользу Кремля может привести к расширению войны на весь континент, и призвал Европу готовиться к различным сценариям.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет издание The Guardian.

"Россия доказала свою склонность к агрессии, причиняя ужасные страдания украинскому народу. Ее гибридные угрозы распространяются по всему нашему континенту, не только угрожая нашей безопасности, но и разрывая наш общественный договор, сотрудничая с популистами, которые подрывают наши ценности, используя дезинформацию для раздора, используя кибератаки и саботаж", - сказал Стармер.

Он считает, что даже если в Украине будет заключено мирное соглашение, то опасность для Европы на этом не закончится, а только возрастет.

Что предшествовало?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции, что США продолжат искать мирное урегулирование войны России против Украины и работать над условиями, приемлемыми для всех сторон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ван И встретился с главами МИД Великобритании, Германии и Франции по поводу войны в Украине