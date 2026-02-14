Европа должна готовиться к борьбе, – Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мирное соглашение в пользу Кремля может привести к расширению войны на весь континент, и призвал Европу готовиться к различным сценариям.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет издание The Guardian.
"Россия доказала свою склонность к агрессии, причиняя ужасные страдания украинскому народу. Ее гибридные угрозы распространяются по всему нашему континенту, не только угрожая нашей безопасности, но и разрывая наш общественный договор, сотрудничая с популистами, которые подрывают наши ценности, используя дезинформацию для раздора, используя кибератаки и саботаж", - сказал Стармер.
Он считает, что даже если в Украине будет заключено мирное соглашение, то опасность для Европы на этом не закончится, а только возрастет.
Что предшествовало?
Госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции, что США продолжат искать мирное урегулирование войны России против Украины и работать над условиями, приемлемыми для всех сторон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ах, ти ж на дивані? ну тоді - епштейнівський х. тобі в куди сам скажеш. крикунець, крикунець, ой, крикунець. тьху.
гидко просто
я дід блін нахрін, 94 года, кому треба таке барахло в армії Ємрака, ой, Буданова?
навіть Ротшильд би не вступив за всього бажання в нашу армію. бо всі би кричали що типу - от армія дідів. ой..
а зате у нас є Флодінго! сто тридцять ракетодронів по москві, якось от так, криво як ота сволота нюхає доріжку, ну, дуже не люблю брехню. от 5 на день - є! і вони літають, сам бачив(Крал Волох). Це я, сам от бачу зараз - полетіла ракета на .... о!!₴₴дацуа, ойой, тут же мій будиночок...... був.... ну, хоч на Ютубі буду заробл*ти.(десь так воно і є)
ти там то не дуже тримайся заЗе, воно злетить. і швидше ніж ти думаєш.
У цьому реченні вся суть
чому тобі цікаво що і хто там буде "колупати", якщо тобі від цього, як мінімім - Х. без опалення?
та хай колуплять. тобі то що?
Зеля казала - ЩО? що будуть платити за копалини. ну от і йди до Зелі. їй то заплатили. безпекою мами Сцаші і папи Ріми. Чи як? Чого тобі інтересно рідкоземелка? тобі і так від цього тільки забруднення буде території. папуаси, наголосували? їжТЕ!