РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
Европа должна готовиться к борьбе, – Стармер

Стармер: мир в интересах Кремля может расширить войну в Европе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мирное соглашение в пользу Кремля может привести к расширению войны на весь континент, и призвал Европу готовиться к различным сценариям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Guardian.

"Россия доказала свою склонность к агрессии, причиняя ужасные страдания украинскому народу. Ее гибридные угрозы распространяются по всему нашему континенту, не только угрожая нашей безопасности, но и разрывая наш общественный договор, сотрудничая с популистами, которые подрывают наши ценности, используя дезинформацию для раздора, используя кибератаки и саботаж", - сказал Стармер.

Он считает, что даже если в Украине будет заключено мирное соглашение, то опасность для Европы на этом не закончится, а только возрастет.

 Что предшествовало?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции, что США продолжат искать мирное урегулирование войны России против Украины и работать над условиями, приемлемыми для всех сторон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ван И встретился с главами МИД Великобритании, Германии и Франции по поводу войны в Украине

россия (98978) Стармер Кир (329)
Уже чотири роки як Європа має бути підготовленою. Історія Другої світової війни нічому не навчила. Зі сходу пре чергова нацистсько-фашистська орда, а ЄС ніяк не роздуплиться.
14.02.2026 13:00 Ответить
Московити довели свою схильність до агресії своєю історією. І не тією, яку вони пишуть самі собі вже років 350-400, а реальною
14.02.2026 13:03 Ответить
Я, хлопці, вам так скажу - Америка збирається визнавати наші території російськими. А признавший, почне обвинувачувати Україну в тому, що ми ведемо війну не за свою землю вже і що розпалюємо «конфлікт», не хочемо миру і т. Д. Вони вже на цьому шляху, тільки заважає Європа. Далі… американці заводять свої компанії на «визнані « російські території, колупають рідкоземельні і всякі там інші ніщаки на нашій рідній землі і погрожують нам війною, бо ж ми «не хочемо миру і ми агресори». Трамп куплений кремлем з головою, якщо не зупинити, буде саме так.
14.02.2026 13:14 Ответить
ти там в окопі не дуже переймайся тим що Європа має 3000 літачків, проти 250 у чергової ноцісько-фошіської орди, а думай ЯК ти мене змотивуєш шоп замінити тебе. Грошей би побільше за контракт давали краще, так що давай, стріляй покраще, борець з ноцьсько-фошіськими ордами.
Ах, ти ж на дивані? ну тоді - епштейнівський х. тобі в куди сам скажеш. крикунець, крикунець, ой, крикунець. тьху.
гидко просто
14.02.2026 13:15 Ответить
скільки грошей тобі потрібно щоб підписати контракт?
14.02.2026 13:34 Ответить
таких грошей нема)є(
я дід блін нахрін, 94 года, кому треба таке барахло в армії Ємрака, ой, Буданова?
навіть Ротшильд би не вступив за всього бажання в нашу армію. бо всі би кричали що типу - от армія дідів. ой..
а зате у нас є Флодінго! сто тридцять ракетодронів по москві, якось от так, криво як ота сволота нюхає доріжку, ну, дуже не люблю брехню. от 5 на день - є! і вони літають, сам бачив(Крал Волох). Це я, сам от бачу зараз - полетіла ракета на .... о!!₴₴дацуа, ойой, тут же мій будиночок...... був.... ну, хоч на Ютубі буду заробл*ти.(десь так воно і є)
ти там то не дуже тримайся заЗе, воно злетить. і швидше ніж ти думаєш.
14.02.2026 13:53 Ответить
То есть вся Европа ( я так понимаю это включает и Турцию и США и Канаду, не говоря уже о Венгрии) бросит все и начнет войну с РФ? Скажи а сколько есть боевых самолётов у Украины ( против ноля я так понимаю на оккупированной территории за исключением Крыма), и почему она до сих пор оккупирована? Ведь любое число против ноля это колоссальная сила?
14.02.2026 14:00 Ответить
Ну поки що Європа веде успішну внутрішню боротьбу між самими європейцями і зупинятись схоже не збирається. Виступити єдиним фронтом їм буде дуууже важко 🤔
14.02.2026 13:00 Ответить
это так называется- европа готовится это значит украина воюет
14.02.2026 13:08 Ответить
Ідіть в гузно
14.02.2026 13:12 Ответить
Европа никогда ни с кем не боролась! Получив преимущества в технологиях, гнобила индейцев и аборигенов, а когда у них под "дверьми стояли" откупались!
14.02.2026 13:13 Ответить
Уточнение - откупалась! Причем всегда!
14.02.2026 13:18 Ответить
Він вважає, що навіть якщо в Україні буде укладено мирну угоду, то небезпека для Європи на цьому не закінчиться, а лише зросте

У цьому реченні вся суть

У цьому реченні вся суть
14.02.2026 13:14 Ответить
Згідний з Сталмером! Ніяких мирних перемовин з пуйлом!! Українці зобов'язані боротись до кінця і провести Парад Перемоги на червоній площі!!!
14.02.2026 13:23 Ответить
обожнюю таке.
14.02.2026 13:25 Ответить
ти там мав у власності ці рідкоземи?
чому тобі цікаво що і хто там буде "колупати", якщо тобі від цього, як мінімім - Х. без опалення?
та хай колуплять. тобі то що?
Зеля казала - ЩО? що будуть платити за копалини. ну от і йди до Зелі. їй то заплатили. безпекою мами Сцаші і папи Ріми. Чи як? Чого тобі інтересно рідкоземелка? тобі і так від цього тільки забруднення буде території. папуаси, наголосували? їжТЕ!
14.02.2026 13:19 Ответить
Європка живе в країні рожевих поні яка думає що війна десь далеко і українці своїми тілами будуть її захищати безкінечно, але рано чи пізно цим лінивим європейським куколдам треба САМИМ навчатися і давати відсіч, Українці вже не безкінечні.
14.02.2026 13:22 Ответить
Ну не будет никто воевать. Будет Стамбул с самого начала. Договорняк. Может за счёт кого-то. Украины, стран Балтии, Румынии, Польши ..... Воевать не будут.
14.02.2026 13:31 Ответить
Не допоможе їм злив,тільки апетит у кацапів збільшиться.І кільканадцять мільйонів нових солдатів
14.02.2026 13:39 Ответить
Точніше ця теза виглядає так: "Європа повинна підготуватись до війни з ******"
14.02.2026 14:21 Ответить
 
 