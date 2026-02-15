Навального вбили отрутою південноамериканської жаби, – заява п’яти країн Європи
Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція опублікували спільну заяву щодо смерті Олексія Навального. Вони заявили, що згідно з лабораторними дослідженнями, критик Кремля помер внаслідок дії отрути деревної жаби, яка мешкає в Еквадорі.
Про це йдеться у спільній заяві країн, повідомляє Цензор.НЕТ.
Отруїли токсином тропічної жаби
За результатами аналізу зразків з тіла Навального, у його організмі було виявлено епібатидин – токсин, що міститься в отруйних тропічних жабах Південної Америки та не зустрічається в Росії.
Росія стверджувала, що Навальний помер від природних причин. Однак експерти підкреслюють, що симптоми й токсичність епібатидину свідчать про ймовірне отруєння.
"Навальний помер, перебуваючи у в'язниці, а це означало, що Росія мала засоби, мотив і можливість застосувати до нього цю отруту", - йдеться у заяві.
Європейські країни нагадали про попередні випадки застосування Росією хімічної зброї – отруєння Навального речовиною "Новачок" у 2020 році та напад у Солсбері в 2018 році, який призвів до смерті британки Дон Стерджесс.
"В обох випадках лише російська держава мала поєднані засоби, мотив та ігнорування міжнародного права для здійснення нападів", - йдеться у заяві.
Країни додали, що ці висновки ще раз підкреслюють необхідність притягнення Росії до відповідальності за неодноразові порушення Конвенції про заборону хімічної та біологічної зброї.
Повідомляється, що постійні представники при Організації із заборони хімічної зброї направили Генеральному директору листа щодо цього порушення, а уряди мають намір використовувати всі доступні політичні важелі для подальшого тиску на Росію.
Смерть Олексія Навального
- 16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.
- Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.
- Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.
- Навального поховали 1 березня у Москві.
"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природна [смерть]", - сказав Буданов.
1. Смерть должна была быть максимально походить на естественные причины, а такой яд (в условиях российской глубинки) сложно обнаружить;
2.В свете компании запугивания западных политиков, гэбисты просчитали что анализы будут делать на Западе, и сознательно выбрали такой экзотический яд (как послание, типа "у нас много вариантов достать")
2. токсин не екзотичний, відомий вже більше тридцяти років, і доволі не складний у сінтезі, і за цей час на основі його азабіциклокептанової системи з пірідіновим ядром сінтезували вже цілу купу різних ліків.
А за кордоном вони можуть залякувати отруєнням хіба що своїх втікачів.
Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди оголосили, що речовина під назвою епібатидин вбила Олексія Навального, лідера опозиції, який помер у російській в'язниці в лютому 2024 року. Це відкриття було зроблено після тестування біологічних зразків, які соратники Навального вивезли з Росії.
Що таке епібатидин?
Епібатидин - це потужний нейротоксин, який порушує функцію нервових клітин.
Епібатидин накопичується в шкірі жаб Epipedobates, які мешкають в Еквадорі та Перу, захищаючи тварин від хижаків.
Епібатидин є набагато ефективнішим знеболювальним засобом, ніж морфін. Однак різниця між ефективною дозою та токсичною настільки мала, що в 1990-х роках дослідники відмовилися від його використання як потенційного лікарського засобу. З того часу вчені, в тому числі й російські, досліджують більш безпечні похідні речовини.
У дослідженнях на тваринах токсичні дози епібатидину викликали підвищення артеріального тиску, судоми, зупинку дихання та смерть.
Документально підтверджені випадки впливу епібатидину на людину надзвичайно рідкісні. Перший відомий випадок стався у 2010 році, коли у працівника лабораторії, який мав справу з цією речовиною, з'явилася кропив'янка і він звернувся за медичною допомогою. Після лікування антигістамінними препаратами він вижив.
При вищих дозах отруєння епібатидином, ймовірно, буде схожим на отруєння нікотином, викликаючи такі симптоми, як сплутаність свідомості, хрипи, блювота, тремтіння, м'язові посмикування, порушення координації, збудження та летаргія. Смерть може настати до того, як розвинеться повний спектр симптомів.
Загальнодоступні дані про симптоми Навального відповідають тому, що відомо про дію епібатидину:
Клінічна картина в деякому сенсі схожа на отруєння фосфорорганічними сполуками, до яких належить отрута «Новічок», використана в 2020 році для вбивства Навального, але з менш вираженим мускариновим холінергічним компонентом. Ці ефекти включають уповільнення серцевого ритму, падіння артеріального тиску, бронхоспазм, надмірне слиновиділення, нетримання сечі, діарею, нудоту, блювоту та порушення зору.]
Епібатидин може викликати отруєння при контакті зі шкірою або ін'єкції - методі, який використовується в дослідженнях на тваринах. Однак у науковій літературі задокументовані тільки ці шляхи впливу. Вдихання або проковтування, ймовірно, також можуть викликати отруєння.
Отруєння епібатидином можна виявити за допомогою аналізу крові, клітин з ротової порожнини або зразків сечі.
Де російська влада отримала цю отруту?
Сьогодні епібатидин можна синтезувати в лабораторії, що усуває необхідність видобувати його з еквадорських жаб. Як повідомляється, вчені російського Інституту органічної хімії та технології, який розробив групу нервово-паралітичних речовин «Новічок», синтезували епібатидин.
У чистому вигляді епібатидин є порошком, який розчиняється в певних рідинах, включаючи напої.
До смерті Навального не було відомо про жодну державу, яка б використовувала епібатидин як зброю. Однак властивості токсину роблять його придатним для вбивства.
применение такого экзотического вещества четко указывает что это не был несчастный случай или "бытовое" убийство. Доступ к таким ядам имеют специальные лаборатории на уровне государства.
Я считаю что такой яд -- это сознательный выбор и "послание" пуйла на Запад....
