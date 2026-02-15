10 021 88

Навального вбили отрутою південноамериканської жаби, – заява п’яти країн Європи

Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція опублікували спільну заяву щодо смерті Олексія Навального. Вони заявили, що згідно з лабораторними дослідженнями, критик Кремля помер внаслідок дії отрути деревної жаби, яка мешкає в Еквадорі.

Отруїли токсином тропічної жаби 

За результатами аналізу зразків з тіла Навального, у його організмі було виявлено епібатидин – токсин, що міститься в отруйних тропічних жабах Південної Америки та не зустрічається в Росії.

Росія стверджувала, що Навальний помер від природних причин. Однак експерти підкреслюють, що симптоми й токсичність епібатидину свідчать про ймовірне отруєння.

"Навальний помер, перебуваючи у в'язниці, а це означало, що Росія мала засоби, мотив і можливість застосувати до нього цю отруту", - йдеться у заяві.

Європейські країни нагадали про попередні випадки застосування Росією хімічної зброї – отруєння Навального речовиною "Новачок" у 2020 році та напад у Солсбері в 2018 році, який призвів до смерті британки Дон Стерджесс.

"В обох випадках лише російська держава мала поєднані засоби, мотив та ігнорування міжнародного права для здійснення нападів", - йдеться у заяві.

Країни додали, що ці висновки ще раз підкреслюють необхідність притягнення Росії до відповідальності за неодноразові порушення Конвенції про заборону хімічної та біологічної зброї.

Повідомляється, що постійні представники при Організації із заборони хімічної зброї направили Генеральному директору листа щодо цього порушення, а уряди мають намір використовувати всі доступні політичні важелі для подальшого тиску на Росію.

Смерть Олексія Навального

+38
овальный не бутерброд, наелся жаб

и нечегоего туда сюда таскать с кладбища! Закопали и хер с ним
+31
начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав журналістам, що російський політик Олексій Навальний помер природною смертю - через тромб.

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природна [смерть]", - сказав Буданов.

віримо буданзі как самім сєбє !
буданга наш прєзідєнт !

.
+23
Та навіщо Путіну ЗЕ убивать? Нема кращого союзника у війні, ніж дурний ворог... Союзникам платить треба, за допомогу, а дурний ворог зробить це, власними руками, безплатно... Адже саме Зеленський, своєю ідіотською діяльністю на посаді президента, "зруйнував економіку держави і привів до неї ВІЙНУ!" (Це слова, які я тут написав, у майбутньому часі, ще в квітні 2019 року, перед ІІ туром виборів...).
Угорська жаба теж токсична
напевне що нормалбним українцям начхати на насральних.
Закопали і добре. Він же є не бутерброд...
Але не ухилянтам, типу тебе.
жівотноє, доводжу до твого відому (нахіба не зрозуміло),
я пійшов на "невійноньку" у березні 2014 року з Майдану.
Звільнився офіційно по докам у серпні 2016 році.
Маю УБД щ січня 2016 року.
А ти маєш УБД чмо?
Термін " ухилянт" вигаданий та розповсюджений владою для дегенератів,навіщо це було зробленот,судячі з твого коменту,пояснювати тобі немає сенсу.
Жаба померла від жаби. На болотах йде громадянська війна серед жабів.
Драхомеомахія, чи як її там ***
Буфовиперакоїтус.
Батрахоміоматія.
Лох 🤣🤣🤣
Навального вбив путлер 100% ,
так само , як і Немцова , коли той сказав :,, що він ****@тий ваш путін"!
По-перше, я б не порівнював Нємцова з норковим опозиціонером.
По-друге, з моменту заяви Нємцова до його вбивства пройшло більше ніж півроку. ***** і так було за що його вбивати.
В чому конкретно є порівняння?
Навального вбив путлер 100% ,
так само , як і Немцова

Це все одно, що порівнювати Пороха та ЗЄ чи Парубія та Стефанчувка.

Нємцова вбили бо незручний, відомий, популярний.
Навального чисто для прикладу. ***** він ніколи не заважав від слова "зовсім".
Вбивства російських опозиціонерів, журналістів та активістів,
які критикували режим путіна ,
є систематичними та часто залишаються нерозкритими.
ШСеред найбільш відомих жертв - Борис Нємцов, Олексій Навальний, Анна Політковська та Олександр Литвиненко, чиї смерті пов'язують з політичною діяльністю та спробами викрити корупцію у вищих ешелонах влади!!
Не зрозуміло для чого іх потрібно порівнювати з нашими політиками ,
- це повний бред !!

.
Ееее, пане, на мою думку Льоха вдавився бутербродом. Ковтнув великий шмата а він туди сюди, туди сюди. Отак і став він йому поперек горлянки. Десь посередині. Бутерброт жеж не Крим.
Фігурально - ти "в точку" попав... Оцінку його діяльності, та причини смерті треба шукать у влучному вислові українських політичних діячів початку ХХ ст.: "Російський "демократ" закінчується там, де починається "українське питання...". Навальний саме з таких "демократів"... Він стояв за "демократію" виключно для "рассеян". Далі його "демократія" не розповсюджувалася. Тому він відмовляв у праві на самовизначення, для українців... Звідти і його вислів про "Крим - не бутерброд...". (До речі - російські "демократи" - не одні такі... Поляки теж цим "страждали"... Коли їм було погано - вони "заводили пісню" " За нашу і вашу свободу" (лозунг одного з повстань проти царизму). Отримавши, з нашою допомогою, "вольнасць та непадлєгласць", тут же відмовляли в цьому українцям, білорусам, та литовцям...)
Льошу вбили не тому, що він чимось загрожував "РАССЕЕ" - добившись влади і "вбивши дракона", він сам став-би, таким самим "драконом"... Згадай "раннього "Єльцина... Таким "демократом" був! А коли "розгодувався" при владі - взявся за зброю, щоб душить демократію... Те ж саме було-б і з Навальним...
Точно? А может то кремлевская жаба была?
Орбан йому руку потиснув.
Специфічне відчуття гумору у пу щодо своїх агентів. На місці зе, я б задумався.
Так якось пофіг, чим вбили небутерброд.
Східноєвропейська гнида його вбила
І всі, хто ручкається з ×уйлом - під@раси, включно з керівниками МОК і МАГАТЕ, не кажучи вже про політиків.
Человек сидит в клетке и ест из твоей руки -- смысл искать каких то эквадорских жаб? Элементарно можно солью отравить за пару недель, да масса способов
так нецікаво, бо фсб вони ж у цьому шукають естетику. Там або хормографіелла аспергіллата, або кортинариус орелланус.
фсб шукають естетику? Гм, думав що фсб просто намагається прибирати зайвих так, щоб їх не помітили. А естетика в останню чергу. Та й вбивство Навального їм не на руку, як і ху.лу.
коли намагаються прибирати зайвих так, щоб їх не помітили, то влаштовують нещасний випадок, а не травлять токсинами, які за допомогою ЯМР-спектроскопії відслідковуються у трупах. Просто влаштовувати нещасний випадок значно дорожче, ніж синтезувати декілька сотень міліграмів речовини, детальний сінтез якої оприлюднений років тридять назад у журналі Chemical Abstrcts.
Як у вʼязниці можно зробити нещасний випадок
саме тому вони і не заганяються влаштовувати "нещасні випадки", бо складно і дорого. Простіше полоній або А-232, або ще якійсь епібатідін, вони знаходять у цьому свою естетику.
А просто "зреагувати" на черговий виклик лікаря (а вони були, бо здоров'я у Олексія вже було не те) і зробити укол повітрям у вену. Вбивство швидке, тихе, акуратне, непомітне та недоказове.
Але ж х*лові "колегі" ********** випендрюватися, тільки виходить в них це все топорніше та топорніше. До лаврів середньовічного Борджиа їм, як до Києва рачки!
поперхнувся чаєм, або шматком м'яса
я вижу как минимум 2 причины, почему убийца мог выбрать такой яд:
1. Смерть должна была быть максимально походить на естественные причины, а такой яд (в условиях российской глубинки) сложно обнаружить;
2.В свете компании запугивания западных политиков, гэбисты просчитали что анализы будут делать на Западе, и сознательно выбрали такой экзотический яд (как послание, типа "у нас много вариантов достать")
1. російському фсб глибоко ***** що там думають на російськіх глубєнях.
2. токсин не екзотичний, відомий вже більше тридцяти років, і доволі не складний у сінтезі, і за цей час на основі його азабіциклокептанової системи з пірідіновим ядром сінтезували вже цілу купу різних ліків.
А за кордоном вони можуть залякувати отруєнням хіба що своїх втікачів.
"Sic transit 0,05. Gloria mundi 1,0. Aquae destillatae 0,1. Чєрєз два часа по столовой ложкє." (с) А.П.Ч.
В 1993 році вперше синтезували епібатідін. НІхто жаб не щукав. Навіщо сіль, коли епі в 200 разів мощніше морфіна і дуже токсичний. та ще хрін визначиш.
Навіщо взагалі будь-що якщо чувак шиє рукавички і їсть баланду у твоєї клітці
виявляється мадуро постачав не тільки деревину бакаут для дейдвудних підшипників підводних човнів проекту "Варшавянка", але і жаб древолазів, яких у москві можно було купити по п'ять тисяч рублів за штуку.
Тамж є і жаби які приходи дають коли їм сраку полижешь
взагалі то фсб жабами не цікавляться, всі ці токсини давно синтезують у лабораторіях, бо це на порядки дешевше і ефективніше.
Так ці лабораторії, здебільшого, ФСБ, і фінансуються...
московський ГосНИИОХТ ще за радянських часів виробляв токсини для КДБ. Традиції залишились незмінні.
Одна баба занесла (таємно, ніби собачки саоєї) свій власний біологічний матеріал в ветлабалаторію і встановили, що її родовід іде від чіа-хуа, канадського шпіца та німецької вівчарки
Якщо та баба поцьомала свого чіахуа-хуа, а потім зішкрябала епітелій і слину з рота, то такий результат аналізу не особливо і дивує. А якщо втановити зависокий трешхолд на аналізаторі, то там родовід і від вірусів можна одержати.
не у вет, в в серйозну лабалаторію
Жаби для кацапів і їх посіпак взагалі сакральна тваринка. Вони з ними беруть шлюб, вони для них символ жадоби і достатку. Українців москалі, за часи імперії, заразили "жабою" - хворобою заздрощів і невігластва.© Бонч-Жабевіч, "Лягушки і Ванюшкі"СтПб.
Не лижи мокру жабу, коли вона квакче - прислів'я індіанців Кечуа з Анд.
Who the fark cares.
Цікаво, а як країни допускають , що раша усюди пхає своїх людей? Ось наприклад презідентка МОК , фаворитка Мугабе . Як її пропхали на цій пост ? ФСБ працює непокладая рук
Бабло перемагає все. Всі міжнародні організації дуже ******* спонсорів... А хто платить, той дівчину і танцює...
https://www.facebook.com/zoltan.justice.1?comment_id=Y29tbWVudDoxMzQ1Njc2MDc0MjYxMjMzXzE1MzQ0NjAwODc2MTY0NjQ%3D&__cft__[0]=AZYmioxOBg21AoQSlA3qOpCJzUKmeYW7SIN1gwaWKruok3jFeLQFgHQtGX709ntaCe_jSycNaLQKxFHJzZ4zDoBfXF48G52dIg7WYiTtx4MOm0Yl-pIzRKAsbRPkwsrd3F04dlQ8-jSorFX-PJ21p7Z3-5JCnmI0AHWujvLL195QSQ&__tn__=R]-R Zoltan Justice

Ми всі і так чудово знали

про це, що його вбили !!!

Дуже шкода того Олексія !!!

Путін і за це повинен нести

покарання у Гаазі на судах

Головне вже його зупинити
Дивує, як опоненти хремля , як зачаровані САМІ ЇДУТЬ У ПАСТКУ ХРЕМЛЯ
НАВАЛЬНИЙ, СААКАШВІЛІ, НЕМЦОВ, і даже досвідчений Пригожин
У чому тут загадка?
У тому, що поряд з лідерами роками працюють приживалками агенти ФСБ під личиною ЛЮБИХ ДРУЗІВ. Це тактика хремля. І лідери цім друзям довіряють і слухають їх поради і самі пруться на смерть . ОСЬ хто пообіцяв Саакашвілі безпеку у Грузії - чого він туда поперся?
А Крим не бутерброд чого повернувся із Німеччині?

А ВИ замислювались хто поряд с вами вертиться та поради дає ?
Отрута, використана для вбивства Навального

Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди оголосили, що речовина під назвою епібатидин вбила Олексія Навального, лідера опозиції, який помер у російській в'язниці в лютому 2024 року. Це відкриття було зроблено після тестування біологічних зразків, які соратники Навального вивезли з Росії.

Що таке епібатидин?

Епібатидин - це потужний нейротоксин, який порушує функцію нервових клітин.

Епібатидин накопичується в шкірі жаб Epipedobates, які мешкають в Еквадорі та Перу, захищаючи тварин від хижаків.

Епібатидин є набагато ефективнішим знеболювальним засобом, ніж морфін. Однак різниця між ефективною дозою та токсичною настільки мала, що в 1990-х роках дослідники відмовилися від його використання як потенційного лікарського засобу. З того часу вчені, в тому числі й російські, досліджують більш безпечні похідні речовини.

У дослідженнях на тваринах токсичні дози епібатидину викликали підвищення артеріального тиску, судоми, зупинку дихання та смерть.

Документально підтверджені випадки впливу епібатидину на людину надзвичайно рідкісні. Перший відомий випадок стався у 2010 році, коли у працівника лабораторії, який мав справу з цією речовиною, з'явилася кропив'янка і він звернувся за медичною допомогою. Після лікування антигістамінними препаратами він вижив.

При вищих дозах отруєння епібатидином, ймовірно, буде схожим на отруєння нікотином, викликаючи такі симптоми, як сплутаність свідомості, хрипи, блювота, тремтіння, м'язові посмикування, порушення координації, збудження та летаргія. Смерть може настати до того, як розвинеться повний спектр симптомів.

Загальнодоступні дані про симптоми Навального відповідають тому, що відомо про дію епібатидину:

Клінічна картина в деякому сенсі схожа на отруєння фосфорорганічними сполуками, до яких належить отрута «Новічок», використана в 2020 році для вбивства Навального, але з менш вираженим мускариновим холінергічним компонентом. Ці ефекти включають уповільнення серцевого ритму, падіння артеріального тиску, бронхоспазм, надмірне слиновиділення, нетримання сечі, діарею, нудоту, блювоту та порушення зору.]

Епібатидин може викликати отруєння при контакті зі шкірою або ін'єкції - методі, який використовується в дослідженнях на тваринах. Однак у науковій літературі задокументовані тільки ці шляхи впливу. Вдихання або проковтування, ймовірно, також можуть викликати отруєння.

Отруєння епібатидином можна виявити за допомогою аналізу крові, клітин з ротової порожнини або зразків сечі.

Де російська влада отримала цю отруту?

Сьогодні епібатидин можна синтезувати в лабораторії, що усуває необхідність видобувати його з еквадорських жаб. Як повідомляється, вчені російського Інституту органічної хімії та технології, який розробив групу нервово-паралітичних речовин «Новічок», синтезували епібатидин.

У чистому вигляді епібатидин є порошком, який розчиняється в певних рідинах, включаючи напої.

До смерті Навального не було відомо про жодну державу, яка б використовувала епібатидин як зброю. Однак властивості токсину роблять його придатним для вбивства.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Epipedobates
Новини Південної Америки.Еквадор.
на нартинках одичалий рускій фсбешник ,збирає отруту жаби .
Скільки коментів , теорій, висновків... питання - а нахер то нам потрібно знати? Особисто мене не цікавить хто, як, чим там москалі кошмарять один одного. Єдине -чим побільше...
навальному агенти ***** намазали ..новічком.. труси він ледве не загнувся . його відкачали в німеччині і цей чувак поперся назад до ***** щоб його жабою отравили --- умом расєю нє понять після ..новічка.. вже було всім зрозуміло що ***** його ..замовив..
Є більше 50 способів синтезувати епібадитин, вперше синтезували в 1993. Так як в РФ лабораторії ядів працюють, реально це не жаб пускали на мясорубку.
Жаби не винні.
Вывод:
применение такого экзотического вещества четко указывает что это не был несчастный случай или "бытовое" убийство. Доступ к таким ядам имеют специальные лаборатории на уровне государства.
Ну травонули Навального жабою, ну Європа про це дізналась, і шо? У Великобританії, в країні НАТО, кацапи бойову отруту застосували, громадян повбивали і ... ніяких помітних наслідків, а тут якийсь опозиціонер.... тож "********* і забудуть" 🤔
Смысл появляется, если не быть "слепым", и увидеть, как кремлевские террористы все время запугивают западных политиков и чиновников.
Вы думаете, что, например, бельгийские чиновники просто так не размораживают рашисткие деньги ? Они просто запуганы ....
Я считаю что такой яд -- это сознательный выбор и "послание" пуйла на Запад....
Чудова новина, серед нас є "нє слепиє" які змогли помітити що захід до всирачки боїться кацапів і відкрили очі нам "слепым" ... велика вам дяка ... і що із цього знання можна з користю використати? 🤔
просто бздіти не треба по життю
Дивився,як Навальний звинувачував пу у своєму документальному фільмі.Лише за це пу міг його вбити.
Потім,незрозуміло з якої причини, в'їхав в рашку,де його арештували.
Щоб що? Щоб стати мучеником?
Росіяни не оцінили свого героя,а він прийняв смерть у рос.гулагу.
,,Умом расею нє панять".
...как куй увядший не поднять
Цікаво чому отруїли старічком, а не новічком...в стилі папи римського (ім'я не пам'ятаю), що розширив асортимент отрут за рахунок географічних відкриттів..в нього був перстень з голкою яким він потискав руку..і через 2 дні рукопотиснутий помирав
Напевно думали що до новачка вже є імунітет як після ковіду(жарт).
Той папа римський - Олександр Борджиа, батько славнозвісного Чезаре. Там уся родина була така... весела...
Слово Буданова - твердіше горіху!! ....можливо тільки слово Баканова твердіше...
Та якось насрально стосовно кацапа навального.
Помер Максим Алєксєй, ну і х"й з ним!
Якби це була жаба, то Буданов знав би. У нього там свої люди
Та фіг на того Отвального. Такий самий імперець, як і усі інші росіяни.
Де і як було отримано зразки тіла жертви для визначення типу отрути?
Навального вбило його власне довбойо"ство. А враховуючи його відношення до України, туди йому і дорога.
...то ж нада було мати ума палату, щоб з Німеччини після лікування від першого отруєння, повертатися на расєю. На що на- валь- ний розраховував?

Весь його кейс був у фотографуванні маєтків і т.д. викриття коррупції, жирного життя еліти, а не реальна боротьба проти пу і його посіпак, за зміну режиму...

за свю пихатість він заплатив життям, але за кволість, так званих хароших руцких аппазиционерів, життями героїв стократно платить кров'ю Україна і при цьому на нехилому особняку в центрі Мюнхена на Принц Регент плац навпроти театру, його вдова разом з фото чоловіка і трикоролом вивісила укр.флаг...типа мир жуйка дружба, пу геть ...нас хароших руцких на трон...але крим наш і далі в том же дусі
