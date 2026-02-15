Навального вбили отрутою південноамериканської жаби, – заява п’яти країн Європи

Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція опублікували спільну заяву щодо смерті Олексія Навального. Вони заявили, що згідно з лабораторними дослідженнями, критик Кремля помер внаслідок дії отрути деревної жаби, яка мешкає в Еквадорі.

Про це йдеться у спільній заяві країн, повідомляє Цензор.НЕТ.

Отруїли токсином тропічної жаби

За результатами аналізу зразків з тіла Навального, у його організмі було виявлено епібатидин – токсин, що міститься в отруйних тропічних жабах Південної Америки та не зустрічається в Росії.

Росія стверджувала, що Навальний помер від природних причин. Однак експерти підкреслюють, що симптоми й токсичність епібатидину свідчать про ймовірне отруєння.

"Навальний помер, перебуваючи у в'язниці, а це означало, що Росія мала засоби, мотив і можливість застосувати до нього цю отруту", - йдеться у заяві.

Європейські країни нагадали про попередні випадки застосування Росією хімічної зброї – отруєння Навального речовиною "Новачок" у 2020 році та напад у Солсбері в 2018 році, який призвів до смерті британки Дон Стерджесс.

"В обох випадках лише російська держава мала поєднані засоби, мотив та ігнорування міжнародного права для здійснення нападів", - йдеться у заяві.

Країни додали, що ці висновки ще раз підкреслюють необхідність притягнення Росії до відповідальності за неодноразові порушення Конвенції про заборону хімічної та біологічної зброї.

Повідомляється, що постійні представники при Організації із заборони хімічної зброї направили Генеральному директору листа щодо цього порушення, а уряди мають намір використовувати всі доступні політичні важелі для подальшого тиску на Росію.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Навального поховали 1 березня у Москві.

