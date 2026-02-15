РУС
4 773 58

Навального убили ядом южноамериканской лягушки, - заявление пяти стран Европы

Навального убили ядом южноамериканской лягушки, - заявление пяти стран Европы

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате воздействия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, сообщает Цензор.НЕТ.

Отравили токсином тропической лягушки 

По результатам анализа образцов из тела Навального, в его организме был обнаружен эпибатидин - токсин, содержащийся в ядовитых тропических лягушках Южной Америки и не встречающийся в России.

Россия утверждала, что Навальный умер от естественных причин. Однако эксперты подчеркивают, что симптомы и токсичность эпибатидина свидетельствуют о вероятном отравлении.

"Навальный умер, находясь в тюрьме, а это означало, что Россия имела средства, мотив и возможность применить к нему это яд", - говорится в заявлении.

Европейские страны напомнили о предыдущих случаях применения Россией химического оружия - отравлении Навального веществом "Новичок" в 2020 году и нападении в Солсбери в 2018 году, которое привело к смерти британки Дон Стерджесс.

"В обоих случаях только российское государство имело совокупность средств, мотив и игнорирование международного права для совершения нападений", - говорится в заявлении.

Страны добавили, что эти выводы еще раз подчеркивают необходимость привлечения России к ответственности за неоднократные нарушения Конвенции о запрещении химического и биологического оружия.

Сообщается, что постоянные представители при Организации по запрещению химического оружия направили Генеральному директору письмо об этом нарушении, а правительства намерены использовать все доступные политические рычаги для дальнейшего давления на Россию.

Вдова Навального выступила в Европарламенте: С Путиным нельзя договариваться, вы имеете дело не с политиком, а с монстром

Смерть Алексея Навального

Навального планировали обменять в рамках соглашения с Россией, - Салливан

Топ комментарии
+19
овальный не бутерброд, наелся жаб

и нечегоего туда сюда таскать с кладбища! Закопали и хер с ним
15.02.2026 01:12
+12
начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав журналістам, що російський політик Олексій Навальний помер природною смертю - через тромб.

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природна [смерть]", - сказав Буданов.

віримо буданзі как самім сєбє !
буданга наш прєзідєнт !

.
15.02.2026 01:07
+11
Так якось пофіг, чим вбили небутерброд.
15.02.2026 01:36
15.02.2026 01:07
Тссс. Ти серйозно хочеш поставити під сумнів розвідку ГУР? Ти що, кацап та й взагалі іпсошник?
15.02.2026 03:17
ставлю під сумнів:

не ГУР, а будангу,
не Україну, а ЗЄлю....

.
15.02.2026 04:24
Якраз Буданафф - кацап.
15.02.2026 08:13
Угорська жаба теж токсична
показать весь комментарий
15.02.2026 01:12
Жаба померла від жаби. На болотах йде громадянська війна серед жабів.
15.02.2026 08:56
Лох 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
Навального вбив путлер 100% ,
так само , як і Немцова , коли той сказав :,, що він ****@тий ваш путін"!
15.02.2026 01:14
По-перше, я б не порівнював Нємцова з норковим опозиціонером.
По-друге, з моменту заяви Нємцова до його вбивства пройшло більше ніж півроку. ***** і так було за що його вбивати.
15.02.2026 01:40
В чому конкретно є порівняння?
показать весь комментарий
Це все одно, що порівнювати Пороха та ЗЄ чи Парубія та Стефанчувка.

Нємцова вбили бо незручний, відомий, популярний.
Навального чисто для прикладу. ***** він ніколи не заважав від слова "зовсім".
15.02.2026 04:05
Вбивства російських опозиціонерів, журналістів та активістів,
які критикували режим путіна ,
є систематичними та часто залишаються нерозкритими.
ШСеред найбільш відомих жертв - Борис Нємцов, Олексій Навальний, Анна Політковська та Олександр Литвиненко, чиї смерті пов'язують з політичною діяльністю та спробами викрити корупцію у вищих ешелонах влади!!
Не зрозуміло для чого іх потрібно порівнювати з нашими політиками ,
- це повний бред !!

.
15.02.2026 04:25
Ееее, пане, на мою думку Льоха вдавився бутербродом. Ковтнув великий шмата а він туди сюди, туди сюди. Отак і став він йому поперек горлянки. Десь посередині. Бутерброт жеж не Крим.
показать весь комментарий
Фігурально - ти "в точку" попав... Оцінку його діяльності, та причини смерті треба шукать у влучному вислові українських політичних діячів початку ХХ ст.: "Російський "демократ" закінчується там, де починається "українське питання...". Навальний саме з таких "демократів"... Він стояв за "демократію" виключно для "рассеян". Далі його "демократія" не розповсюджувалася. Тому він відмовляв у праві на самовизначення, для українців... Звідти і його вислів про "Крим - не бутерброд...". (До речі - російські "демократи" - не одні такі... Поляки теж цим "страждали"... Коли їм було погано - вони "заводили пісню" " За нашу і вашу свободу" (лозунг одного з повстань проти царизму). Отримавши, з нашою допомогою, "вольнасць та непадлєгласць", тут же відмовляли в цьому українцям, білорусам, та литовцям...)
Льошу вбили не тому, що він чимось загрожував "РАССЕЕ" - добившись влади і "вбивши дракона", він сам став-би, таким самим "драконом"... Згадай "раннього "Єльцина... Таким "демократом" був! А коли "розгодувався" при владі - взявся за зброю, щоб душить демократію... Те ж саме було-б і з Навальним...
15.02.2026 07:13
Точно? А может то кремлевская жаба была?
показать весь комментарий
Орбан йому руку потиснув.
показать весь комментарий
Специфічне відчуття гумору у пу щодо своїх агентів. На місці зе, я б задумався.
показать весь комментарий
Та навіщо Путіну ЗЕ убивать? Нема кращого союзника у війні, ніж дурний ворог... Союзникам платить треба, за допомогу, а дурний ворог зробить це, власними руками, безплатно... Адже саме Зеленський, своєю ідіотською діяльністю на посаді президента, "зруйнував економіку держави і привів до неї ВІЙНУ!" (Це слова, які я тут написав, у майбутньому часі, ще в квітні 2019 року, перед ІІ туром виборів...).
15.02.2026 07:17
Так якось пофіг, чим вбили небутерброд.
показать весь комментарий
Східноєвропейська гнида його вбила
показать весь комментарий
І всі, хто ручкається з ×уйлом - під@раси, включно з керівниками МОК і МАГАТЕ, не кажучи вже про політиків.
15.02.2026 02:23
Человек сидит в клетке и ест из твоей руки -- смысл искать каких то эквадорских жаб? Элементарно можно солью отравить за пару недель, да масса способов
показать весь комментарий
так нецікаво, бо фсб вони ж у цьому шукають естетику. Там або хормографіелла аспергіллата, або кортинариус орелланус.
показать весь комментарий
фсб шукають естетику? Гм, думав що фсб просто намагається прибирати зайвих так, щоб їх не помітили. А естетика в останню чергу. Та й вбивство Навального їм не на руку, як і ху.лу.
15.02.2026 03:36
коли намагаються прибирати зайвих так, щоб їх не помітили, то влаштовують нещасний випадок, а не травлять токсинами, які за допомогою ЯМР-спектроскопії відслідковуються у трупах. Просто влаштовувати нещасний випадок значно дорожче, ніж синтезувати декілька сотень міліграмів речовини, детальний сінтез якої оприлюднений років тридять назад у журналі Chemical Abstrcts.
15.02.2026 03:53
Як у вʼязниці можно зробити нещасний випадок
показать весь комментарий
саме тому вони і не заганяються влаштовувати "нещасні випадки", бо складно і дорого. Простіше полоній або А-232, або ще якійсь епібатідін, вони знаходять у цьому свою естетику.
15.02.2026 07:16
В 1993 році вперше синтезували епібатідін. НІхто жаб не щукав. Навіщо сіль, коли епі в 200 разів мощніше морфіна і дуже токсичний. та ще хрін визначиш.
15.02.2026 07:18
виявляється мадуро постачав не тільки деревину бакаут для дейдвудних підшипників підводних човнів проекту "Варшавянка", але і жаб древолазів, яких у москві можно було купити по п'ять тисяч рублів за штуку.
15.02.2026 03:12
Тамж є і жаби які приходи дають коли їм сраку полижешь
показать весь комментарий
взагалі то фсб жабами не цікавляться, всі ці токсини давно синтезують у лабораторіях, бо це на порядки дешевше і ефективніше.
15.02.2026 05:44
Так ці лабораторії, здебільшого, ФСБ, і фінансуються...
15.02.2026 07:21
московський ГосНИИОХТ ще за радянських часів виробляв токсини для КДБ. Традиції залишились незмінні.
15.02.2026 07:27
Одна баба занесла (таємно, ніби собачки саоєї) свій власний біологічний матеріал в ветлабалаторію і встановили, що її родовід іде від чіа-хуа, канадського шпіца та німецької вівчарки
показать весь комментарий
не у вет, в в серйозну лабалаторію
15.02.2026 05:14
Жаби для кацапів і їх посіпак взагалі сакральна тваринка. Вони з ними беруть шлюб, вони для них символ жадоби і достатку. Українців москалі, за часи імперії, заразили "жабою" - хворобою заздрощів і невігластва.© Бонч-Жабевіч, "Лягушки і Ванюшкі"СтПб.
15.02.2026 05:35
Не лижи мокру жабу, коли вона квакче - прислів'я індіанців Кечуа з Анд.
15.02.2026 05:38
Who the fark cares.
15.02.2026 05:54
Цікаво, а як країни допускають , що раша усюди пхає своїх людей? Ось наприклад презідентка МОК , фаворитка Мугабе . Як її пропхали на цій пост ? ФСБ працює непокладая рук
15.02.2026 06:31
https://www.facebook.com/zoltan.justice.1?comment_id=Y29tbWVudDoxMzQ1Njc2MDc0MjYxMjMzXzE1MzQ0NjAwODc2MTY0NjQ%3D&__cft__[0]=AZYmioxOBg21AoQSlA3qOpCJzUKmeYW7SIN1gwaWKruok3jFeLQFgHQtGX709ntaCe_jSycNaLQKxFHJzZ4zDoBfXF48G52dIg7WYiTtx4MOm0Yl-pIzRKAsbRPkwsrd3F04dlQ8-jSorFX-PJ21p7Z3-5JCnmI0AHWujvLL195QSQ&__tn__=R]-R Zoltan Justice

Ми всі і так чудово знали

про це, що його вбили !!!

Дуже шкода того Олексія !!!

Путін і за це повинен нести

покарання у Гаазі на судах

Головне вже його зупинити
Дивує, як опоненти хремля , як зачаровані САМІ ЇДУТЬ У ПАСТКУ ХРЕМЛЯ
НАВАЛЬНИЙ, СААКАШВІЛІ, НЕМЦОВ, і даже досвідчений Пригожин
У чому тут загадка?
У тому, що поряд з лідерами роками працюють приживалками агенти ФСБ під личиною ЛЮБИХ ДРУЗІВ. Це тактика хремля. І лідери цім друзям довіряють і слухають їх поради і самі пруться на смерть . ОСЬ хто пообіцяв Саакашвілі безпеку у Грузії - чого він туда поперся?
А Крим не бутерброд чого повернувся із Німеччині?

А ВИ замислювались хто поряд с вами вертиться та поради дає ?
15.02.2026 06:49
Отрута, використана для вбивства Навального

Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди оголосили, що речовина під назвою епібатидин вбила Олексія Навального, лідера опозиції, який помер у російській в'язниці в лютому 2024 року. Це відкриття було зроблено після тестування біологічних зразків, які соратники Навального вивезли з Росії.

Що таке епібатидин?

Епібатидин - це потужний нейротоксин, який порушує функцію нервових клітин.

Епібатидин накопичується в шкірі жаб Epipedobates, які мешкають в Еквадорі та Перу, захищаючи тварин від хижаків.

Епібатидин є набагато ефективнішим знеболювальним засобом, ніж морфін. Однак різниця між ефективною дозою та токсичною настільки мала, що в 1990-х роках дослідники відмовилися від його використання як потенційного лікарського засобу. З того часу вчені, в тому числі й російські, досліджують більш безпечні похідні речовини.

У дослідженнях на тваринах токсичні дози епібатидину викликали підвищення артеріального тиску, судоми, зупинку дихання та смерть.

Документально підтверджені випадки впливу епібатидину на людину надзвичайно рідкісні. Перший відомий випадок стався у 2010 році, коли у працівника лабораторії, який мав справу з цією речовиною, з'явилася кропив'янка і він звернувся за медичною допомогою. Після лікування антигістамінними препаратами він вижив.

При вищих дозах отруєння епібатидином, ймовірно, буде схожим на отруєння нікотином, викликаючи такі симптоми, як сплутаність свідомості, хрипи, блювота, тремтіння, м'язові посмикування, порушення координації, збудження та летаргія. Смерть може настати до того, як розвинеться повний спектр симптомів.

Загальнодоступні дані про симптоми Навального відповідають тому, що відомо про дію епібатидину:

Клінічна картина в деякому сенсі схожа на отруєння фосфорорганічними сполуками, до яких належить отрута «Новічок», використана в 2020 році для вбивства Навального, але з менш вираженим мускариновим холінергічним компонентом. Ці ефекти включають уповільнення серцевого ритму, падіння артеріального тиску, бронхоспазм, надмірне слиновиділення, нетримання сечі, діарею, нудоту, блювоту та порушення зору.]

Епібатидин може викликати отруєння при контакті зі шкірою або ін'єкції - методі, який використовується в дослідженнях на тваринах. Однак у науковій літературі задокументовані тільки ці шляхи впливу. Вдихання або проковтування, ймовірно, також можуть викликати отруєння.

Отруєння епібатидином можна виявити за допомогою аналізу крові, клітин з ротової порожнини або зразків сечі.

Де російська влада отримала цю отруту?

Сьогодні епібатидин можна синтезувати в лабораторії, що усуває необхідність видобувати його з еквадорських жаб. Як повідомляється, вчені російського Інституту органічної хімії та технології, який розробив групу нервово-паралітичних речовин «Новічок», синтезували епібатидин.

У чистому вигляді епібатидин є порошком, який розчиняється в певних рідинах, включаючи напої.

До смерті Навального не було відомо про жодну державу, яка б використовувала епібатидин як зброю. Однак властивості токсину роблять його придатним для вбивства.
15.02.2026 06:46
https://uk.wikipedia.org/wiki/Epipedobates
15.02.2026 06:58
Скільки коментів , теорій, висновків... питання - а нахер то нам потрібно знати? Особисто мене не цікавить хто, як, чим там москалі кошмарять один одного. Єдине -чим побільше...
15.02.2026 06:59
навальному агенти ***** намазали ..новічком.. труси він ледве не загнувся . його відкачали в німеччині і цей чувак поперся назад до ***** щоб його жабою отравили --- умом расєю нє понять після ..новічка.. вже було всім зрозуміло що ***** його ..замовив..
15.02.2026 07:08
Є більше 50 способів синтезувати епібадитин, вперше синтезували в 1993. Так як в РФ лабораторії ядів працюють, реально це не жаб пускали на мясорубку.
15.02.2026 07:14
Жаби не винні.
15.02.2026 07:26
Вывод:
применение такого экзотического вещества четко указывает что это не был несчастный случай или "бытовое" убийство. Доступ к таким ядам имеют специальные лаборатории на уровне государства.
15.02.2026 07:33
Ну травонули Навального жабою, ну Європа про це дізналась, і шо? У Великобританії, в країні НАТО, кацапи бойову отруту застосували, громадян повбивали і ... ніяких помітних наслідків, а тут якийсь опозиціонер.... тож "********* і забудуть" 🤔
15.02.2026 08:01
Дивився,як Навальний звинувачував пу у своєму документальному фільмі.Лише за це пу міг його вбити.
Потім,незрозуміло з якої причини, в'їхав в рашку,де його арештували.
Щоб що? Щоб стати мучеником?
Росіяни не оцінили свого героя,а він прийняв смерть у рос.гулагу.
15.02.2026 08:17
,,Умом расею нє панять".
15.02.2026 08:28
Цікаво чому отруїли старічком, а не новічком...в стилі папи римського (ім'я не пам'ятаю), що розширив асортимент отрут за рахунок географічних відкриттів..в нього був перстень з голкою яким він потискав руку..і через 2 дні рукопотиснутий помирав
15.02.2026 08:32
Слово Буданова - твердіше горіху!! ....можливо тільки слово Баканова твердіше...
15.02.2026 08:57
