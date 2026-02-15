Навального убили ядом южноамериканской лягушки, - заявление пяти стран Европы
Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате воздействия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.
Об этом говорится в совместном заявлении стран, сообщает Цензор.НЕТ.
Отравили токсином тропической лягушки
По результатам анализа образцов из тела Навального, в его организме был обнаружен эпибатидин - токсин, содержащийся в ядовитых тропических лягушках Южной Америки и не встречающийся в России.
Россия утверждала, что Навальный умер от естественных причин. Однако эксперты подчеркивают, что симптомы и токсичность эпибатидина свидетельствуют о вероятном отравлении.
"Навальный умер, находясь в тюрьме, а это означало, что Россия имела средства, мотив и возможность применить к нему это яд", - говорится в заявлении.
Европейские страны напомнили о предыдущих случаях применения Россией химического оружия - отравлении Навального веществом "Новичок" в 2020 году и нападении в Солсбери в 2018 году, которое привело к смерти британки Дон Стерджесс.
"В обоих случаях только российское государство имело совокупность средств, мотив и игнорирование международного права для совершения нападений", - говорится в заявлении.
Страны добавили, что эти выводы еще раз подчеркивают необходимость привлечения России к ответственности за неоднократные нарушения Конвенции о запрещении химического и биологического оружия.
Сообщается, что постоянные представители при Организации по запрещению химического оружия направили Генеральному директору письмо об этом нарушении, а правительства намерены использовать все доступные политические рычаги для дальнейшего давления на Россию.
Смерть Алексея Навального
- 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.
- Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы относительно обстоятельств смерти" Навального.
- Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
- Навального похоронили 1 марта в Москве.
"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природна [смерть]", - сказав Буданов.
віримо буданзі как самім сєбє !
буданга наш прєзідєнт !
.
не ГУР, а будангу,
не Україну, а ЗЄлю....
.
и нечегоего туда сюда таскать с кладбища! Закопали и хер с ним
так само , як і Немцова , коли той сказав :,, що він ****@тий ваш путін"!
По-друге, з моменту заяви Нємцова до його вбивства пройшло більше ніж півроку. ***** і так було за що його вбивати.
так само , як і Немцова
Це все одно, що порівнювати Пороха та ЗЄ чи Парубія та Стефанчувка.
Нємцова вбили бо незручний, відомий, популярний.
Навального чисто для прикладу. ***** він ніколи не заважав від слова "зовсім".
які критикували режим путіна ,
є систематичними та часто залишаються нерозкритими.
ШСеред найбільш відомих жертв - Борис Нємцов, Олексій Навальний, Анна Політковська та Олександр Литвиненко, чиї смерті пов'язують з політичною діяльністю та спробами викрити корупцію у вищих ешелонах влади!!
Не зрозуміло для чого іх потрібно порівнювати з нашими політиками ,
- це повний бред !!
.
Льошу вбили не тому, що він чимось загрожував "РАССЕЕ" - добившись влади і "вбивши дракона", він сам став-би, таким самим "драконом"... Згадай "раннього "Єльцина... Таким "демократом" був! А коли "розгодувався" при владі - взявся за зброю, щоб душить демократію... Те ж саме було-б і з Навальним...
Ми всі і так чудово знали
про це, що його вбили !!!
Дуже шкода того Олексія !!!
Путін і за це повинен нести
покарання у Гаазі на судах
Головне вже його зупинити
НАВАЛЬНИЙ, СААКАШВІЛІ, НЕМЦОВ, і даже досвідчений Пригожин
У чому тут загадка?
У тому, що поряд з лідерами роками працюють приживалками агенти ФСБ під личиною ЛЮБИХ ДРУЗІВ. Це тактика хремля. І лідери цім друзям довіряють і слухають їх поради і самі пруться на смерть . ОСЬ хто пообіцяв Саакашвілі безпеку у Грузії - чого він туда поперся?
А Крим не бутерброд чого повернувся із Німеччині?
А ВИ замислювались хто поряд с вами вертиться та поради дає ?
Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди оголосили, що речовина під назвою епібатидин вбила Олексія Навального, лідера опозиції, який помер у російській в'язниці в лютому 2024 року. Це відкриття було зроблено після тестування біологічних зразків, які соратники Навального вивезли з Росії.
Що таке епібатидин?
Епібатидин - це потужний нейротоксин, який порушує функцію нервових клітин.
Епібатидин накопичується в шкірі жаб Epipedobates, які мешкають в Еквадорі та Перу, захищаючи тварин від хижаків.
Епібатидин є набагато ефективнішим знеболювальним засобом, ніж морфін. Однак різниця між ефективною дозою та токсичною настільки мала, що в 1990-х роках дослідники відмовилися від його використання як потенційного лікарського засобу. З того часу вчені, в тому числі й російські, досліджують більш безпечні похідні речовини.
У дослідженнях на тваринах токсичні дози епібатидину викликали підвищення артеріального тиску, судоми, зупинку дихання та смерть.
Документально підтверджені випадки впливу епібатидину на людину надзвичайно рідкісні. Перший відомий випадок стався у 2010 році, коли у працівника лабораторії, який мав справу з цією речовиною, з'явилася кропив'янка і він звернувся за медичною допомогою. Після лікування антигістамінними препаратами він вижив.
При вищих дозах отруєння епібатидином, ймовірно, буде схожим на отруєння нікотином, викликаючи такі симптоми, як сплутаність свідомості, хрипи, блювота, тремтіння, м'язові посмикування, порушення координації, збудження та летаргія. Смерть може настати до того, як розвинеться повний спектр симптомів.
Загальнодоступні дані про симптоми Навального відповідають тому, що відомо про дію епібатидину:
Клінічна картина в деякому сенсі схожа на отруєння фосфорорганічними сполуками, до яких належить отрута «Новічок», використана в 2020 році для вбивства Навального, але з менш вираженим мускариновим холінергічним компонентом. Ці ефекти включають уповільнення серцевого ритму, падіння артеріального тиску, бронхоспазм, надмірне слиновиділення, нетримання сечі, діарею, нудоту, блювоту та порушення зору.]
Епібатидин може викликати отруєння при контакті зі шкірою або ін'єкції - методі, який використовується в дослідженнях на тваринах. Однак у науковій літературі задокументовані тільки ці шляхи впливу. Вдихання або проковтування, ймовірно, також можуть викликати отруєння.
Отруєння епібатидином можна виявити за допомогою аналізу крові, клітин з ротової порожнини або зразків сечі.
Де російська влада отримала цю отруту?
Сьогодні епібатидин можна синтезувати в лабораторії, що усуває необхідність видобувати його з еквадорських жаб. Як повідомляється, вчені російського Інституту органічної хімії та технології, який розробив групу нервово-паралітичних речовин «Новічок», синтезували епібатидин.
У чистому вигляді епібатидин є порошком, який розчиняється в певних рідинах, включаючи напої.
До смерті Навального не було відомо про жодну державу, яка б використовувала епібатидин як зброю. Однак властивості токсину роблять його придатним для вбивства.
применение такого экзотического вещества четко указывает что это не был несчастный случай или "бытовое" убийство. Доступ к таким ядам имеют специальные лаборатории на уровне государства.
Потім,незрозуміло з якої причини, в'їхав в рашку,де його арештували.
Щоб що? Щоб стати мучеником?
Росіяни не оцінили свого героя,а він прийняв смерть у рос.гулагу.