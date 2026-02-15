Навального убили ядом южноамериканской лягушки, - заявление пяти стран Европы

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате воздействия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, сообщает Цензор.НЕТ.

Отравили токсином тропической лягушки

По результатам анализа образцов из тела Навального, в его организме был обнаружен эпибатидин - токсин, содержащийся в ядовитых тропических лягушках Южной Америки и не встречающийся в России.

Россия утверждала, что Навальный умер от естественных причин. Однако эксперты подчеркивают, что симптомы и токсичность эпибатидина свидетельствуют о вероятном отравлении.

"Навальный умер, находясь в тюрьме, а это означало, что Россия имела средства, мотив и возможность применить к нему это яд", - говорится в заявлении.

Европейские страны напомнили о предыдущих случаях применения Россией химического оружия - отравлении Навального веществом "Новичок" в 2020 году и нападении в Солсбери в 2018 году, которое привело к смерти британки Дон Стерджесс.

"В обоих случаях только российское государство имело совокупность средств, мотив и игнорирование международного права для совершения нападений", - говорится в заявлении.

Страны добавили, что эти выводы еще раз подчеркивают необходимость привлечения России к ответственности за неоднократные нарушения Конвенции о запрещении химического и биологического оружия.

Сообщается, что постоянные представители при Организации по запрещению химического оружия направили Генеральному директору письмо об этом нарушении, а правительства намерены использовать все доступные политические рычаги для дальнейшего давления на Россию.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы относительно обстоятельств смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Навального похоронили 1 марта в Москве.

