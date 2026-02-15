Знешкоджено 55 із 83 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 15 лютого 2026 року війська РФ атакували Україну 83 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 50 із них - "шахеди".

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Чи є наслідки?

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака ворожих БпЛА триває, Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

чуємо що всього нам прийшло і йде для боротьби з БПЛА... але кількість влучань не зменшилась у кцп пдрів...Це так потрібно??
15.02.2026 08:29 Відповісти
Слава нашій ППО! Збити все неможливо в принципі. Плюс-- речники стали менше брехати,що збивали 110,% від того,що летіло,а руйнування -то від уламків.
15.02.2026 08:54 Відповісти
 
 