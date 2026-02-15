РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7972 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
390 2

Уничтожено 55 из 83 вражеских БПЛА, есть попадания на 12 локациях, - Воздушные силы

ПВО уничтожает шахиды

В ночь на 15 февраля 2026 года войска РФ атаковали Украину 83 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 55 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют дронами: в Запорожской области работали силы ПВО

Есть ли последствия?

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

"Атака вражеских БПЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражать воздушный удар. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

Читайте также: РФ атаковала "Искандером" и 112 БПЛА, обезврежен 91 вражеский дрон, - Воздушные силы

Автор: 

дроны (6267) Воздушные силы (2951) Шахед (1909)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чуємо що всього нам прийшло і йде для боротьби з БПЛА... але кількість влучань не зменшилась у кцп пдрів...Це так потрібно??
показать весь комментарий
15.02.2026 08:29 Ответить
Слава нашій ППО! Збити все неможливо в принципі. Плюс-- речники стали менше брехати,що збивали 110,% від того,що летіло,а руйнування -то від уламків.
показать весь комментарий
15.02.2026 08:54 Ответить
 
 