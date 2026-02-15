Уничтожено 55 из 83 вражеских БПЛА, есть попадания на 12 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 15 февраля 2026 года войска РФ атаковали Украину 83 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 50 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 55 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

Есть ли последствия?

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

"Атака вражеских БПЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражать воздушный удар. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

