1 422 11

Металодетектори та відеоспостереження: в українських школах запроваджують нові правила безпеки

школа

МВС України впровадило оновлені стандарти безпеки в школах на період дії воєнного стану. Віднині охорона, системи відеоспостереження та перевірка металодетекторами є обов’язковими стандартами для навчальних закладів.

Відповідні норми закріплено в наказі МВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ключові зміни

  • Фізична охорона. Кожен заклад освіти має бути забезпечений професійною охороною — це може бути поліція охорони або ліцензована охоронна компанія.
  • Металодетектори. Обов’язкову перевірку проходитимуть учні 5–11 класів, працівники школи та всі відвідувачі.
  • Відеоспостереження. Камери мають працювати постійно, а записи зберігатися щонайменше 30 діб.
  • Без залучення коштів батьків. Фінансування заходів безпеки не може здійснюватися за рахунок родин учнів.

Нові вимоги до охорони та доступу

Документ визначає посилений порядок допуску до приміщень і технічного оснащення закладів освіти з метою захисту учасників освітнього процесу від воєнних і побутових ризиків.

Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять.

Крім того, школи зобов’язані встановити систему екстреного виклику поліції — стаціонарну "тривожну кнопку" або мобільний аналог.

Відеоконтроль

Система відеоспостереження повинна охоплювати входи до будівлі, коридори, холи, сходові клітки, актові та спортивні зали. Водночас встановлення камер у приміщеннях особистого користування (вбиральнях, роздягальнях) заборонене.

Кількість металодетекторів має відповідати числу функціонуючих входів до закладу.

Топ коментарі
От цікаво за які кошти це все буде виконуватись?
16.02.2026 18:56 Відповісти
за твои за чьи же еще))
16.02.2026 19:18 Відповісти
за кошти платників податків.
16.02.2026 19:19 Відповісти
А ты угадай)
16.02.2026 19:59 Відповісти
ніт,
їм дуже-дуже-...-дуже-дуже страшно потрапити в ЗСУ
згодні 24 на 7 охороняти, металодетектувати, відеоспостерігати малих засранців
(готові навіть їм зади підмивати - тільки б не в піхоту)
16.02.2026 19:57 Відповісти
Тотальний контроль заради тотального контролю. Безпека не покращиться, а бабло роздеребанять.
16.02.2026 20:31 Відповісти
Ці виродки ще хотіли це провернути до війни. Це ж мільярди грошей.
16.02.2026 21:05 Відповісти
МОН все придумує та придумує, де б ще гроші розпиляти
16.02.2026 21:39 Відповісти
нагнали вже ментів в школи, сидять в телефонах лоби здорові, по 30 тис зарплатня за нічого робиьи, лише із старшокласницями фліртують
16.02.2026 21:41 Відповісти
 
 