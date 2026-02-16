Металодетектори та відеоспостереження: в українських школах запроваджують нові правила безпеки

МВС України впровадило оновлені стандарти безпеки в школах на період дії воєнного стану. Віднині охорона, системи відеоспостереження та перевірка металодетекторами є обов’язковими стандартами для навчальних закладів.

Відповідні норми закріплено в наказі МВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ключові зміни

Фізична охорона. Кожен заклад освіти має бути забезпечений професійною охороною — це може бути поліція охорони або ліцензована охоронна компанія.

Металодетектори. Обов’язкову перевірку проходитимуть учні 5–11 класів, працівники школи та всі відвідувачі.

Відеоспостереження. Камери мають працювати постійно, а записи зберігатися щонайменше 30 діб.

Без залучення коштів батьків. Фінансування заходів безпеки не може здійснюватися за рахунок родин учнів.

Нові вимоги до охорони та доступу

Документ визначає посилений порядок допуску до приміщень і технічного оснащення закладів освіти з метою захисту учасників освітнього процесу від воєнних і побутових ризиків.

Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять.

Крім того, школи зобов’язані встановити систему екстреного виклику поліції — стаціонарну "тривожну кнопку" або мобільний аналог.

Відеоконтроль

Система відеоспостереження повинна охоплювати входи до будівлі, коридори, холи, сходові клітки, актові та спортивні зали. Водночас встановлення камер у приміщеннях особистого користування (вбиральнях, роздягальнях) заборонене.

Кількість металодетекторів має відповідати числу функціонуючих входів до закладу.

