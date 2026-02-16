Металлодетекторы и видеонаблюдение: в украинских школах вводят новые правила безопасности

МВД Украины внедрило обновленные стандарты безопасности в школах на период действия военного положения. Отныне охрана, системы видеонаблюдения и проверка металлодетекторами являются обязательными стандартами для учебных заведений.

Соответствующие нормы закреплены в приказе МВД, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ключевые изменения

Физическая охрана. Каждое учебное заведение должно быть обеспечено профессиональной охраной — это может быть полиция охраны или лицензированная охранная компания.

Металлодетекторы. Обязательную проверку будут проходить ученики 5–11 классов, работники школы и все посетители.

Видеонаблюдение. Камеры должны работать постоянно, а записи храниться не менее 30 суток.

Без привлечения средств родителей. Финансирование мер безопасности не может осуществляться за счет семей учеников.

Новые требования к охране и доступу

Документ определяет усиленный порядок допуска в помещения и технического оснащения учебных заведений с целью защиты участников образовательного процесса от военных и бытовых рисков.

Охранники должны заступать на пост не позднее чем за 60 минут до начала занятий.

Кроме того, школы обязаны установить систему экстренного вызова полиции — стационарную "тревожную кнопку" или мобильный аналог.

Читайте также: Минобразования рекомендует регионам самостоятельно корректировать формат обучения в школах

Видеоконтроль

Система видеонаблюдения должна охватывать входы в здание, коридоры, холлы, лестничные клетки, актовые и спортивные залы. В то же время установка камер в помещениях личного пользования (туалетах, раздевалках) запрещена.

Количество металлодетекторов должно соответствовать числу функционирующих входов в учреждение.

Читайте также: Ученики 1–11 классов с сентября будут бесплатно питаться в школе, - Свириденко