РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8843 посетителя онлайн
Новости
895 9

Металлодетекторы и видеонаблюдение: в украинских школах вводят новые правила безопасности

школа

МВД Украины внедрило обновленные стандарты безопасности в школах на период действия военного положения. Отныне охрана, системы видеонаблюдения и проверка металлодетекторами являются обязательными стандартами для учебных заведений.

Соответствующие нормы закреплены в приказе МВД, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ключевые изменения

  • Физическая охрана. Каждое учебное заведение должно быть обеспечено профессиональной охраной — это может быть полиция охраны или лицензированная охранная компания.
  • Металлодетекторы. Обязательную проверку будут проходить ученики 5–11 классов, работники школы и все посетители.
  • Видеонаблюдение. Камеры должны работать постоянно, а записи храниться не менее 30 суток.
  • Без привлечения средств родителей. Финансирование мер безопасности не может осуществляться за счет семей учеников.

Новые требования к охране и доступу

Документ определяет усиленный порядок допуска в помещения и технического оснащения учебных заведений с целью защиты участников образовательного процесса от военных и бытовых рисков.

Охранники должны заступать на пост не позднее чем за 60 минут до начала занятий.

Кроме того, школы обязаны установить систему экстренного вызова полиции — стационарную "тревожную кнопку" или мобильный аналог.

Читайте также: Минобразования рекомендует регионам самостоятельно корректировать формат обучения в школах

Видеоконтроль

Система видеонаблюдения должна охватывать входы в здание, коридоры, холлы, лестничные клетки, актовые и спортивные залы. В то же время установка камер в помещениях личного пользования (туалетах, раздевалках) запрещена.

Количество металлодетекторов должно соответствовать числу функционирующих входов в учреждение.

Читайте также: Ученики 1–11 классов с сентября будут бесплатно питаться в школе, - Свириденко

Автор: 

безопасность (111) МВД (486) школа (150)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От цікаво за які кошти це все буде виконуватись?
показать весь комментарий
16.02.2026 18:56 Ответить
за твои за чьи же еще))
показать весь комментарий
16.02.2026 19:18 Ответить
за кошти платників податків.
показать весь комментарий
16.02.2026 19:19 Ответить
А ты угадай)
показать весь комментарий
16.02.2026 19:59 Ответить
ніт,
їм дуже-дуже-...-дуже-дуже страшно потрапити в ЗСУ
згодні 24 на 7 охороняти, металодетектувати, відеоспостерігати малих засранців
(готові навіть їм зади підмивати - тільки б не в піхоту)
показать весь комментарий
16.02.2026 19:57 Ответить
Когда Л.И.Брежнев ещё сам водил свои лимузины а мы учились в школе, самая строгая охрана была в лице технички тёти Гали. С мокрой тряпкой. Она ещё, по со в мест жительства, звонки давала
показать весь комментарий
16.02.2026 19:35 Ответить
Тотальний контроль заради тотального контролю. Безпека не покращиться, а бабло роздеребанять.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:31 Ответить
Ці виродки ще хотіли це провернути до війни. Це ж мільярди грошей.
показать весь комментарий
16.02.2026 21:05 Ответить
 
 