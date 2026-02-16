Металлодетекторы и видеонаблюдение: в украинских школах вводят новые правила безопасности
МВД Украины внедрило обновленные стандарты безопасности в школах на период действия военного положения. Отныне охрана, системы видеонаблюдения и проверка металлодетекторами являются обязательными стандартами для учебных заведений.
Соответствующие нормы закреплены в приказе МВД, сообщает Цензор.НЕТ.
Ключевые изменения
- Физическая охрана. Каждое учебное заведение должно быть обеспечено профессиональной охраной — это может быть полиция охраны или лицензированная охранная компания.
- Металлодетекторы. Обязательную проверку будут проходить ученики 5–11 классов, работники школы и все посетители.
- Видеонаблюдение. Камеры должны работать постоянно, а записи храниться не менее 30 суток.
- Без привлечения средств родителей. Финансирование мер безопасности не может осуществляться за счет семей учеников.
Новые требования к охране и доступу
Документ определяет усиленный порядок допуска в помещения и технического оснащения учебных заведений с целью защиты участников образовательного процесса от военных и бытовых рисков.
Охранники должны заступать на пост не позднее чем за 60 минут до начала занятий.
Кроме того, школы обязаны установить систему экстренного вызова полиции — стационарную "тревожную кнопку" или мобильный аналог.
Видеоконтроль
Система видеонаблюдения должна охватывать входы в здание, коридоры, холлы, лестничные клетки, актовые и спортивные залы. В то же время установка камер в помещениях личного пользования (туалетах, раздевалках) запрещена.
Количество металлодетекторов должно соответствовать числу функционирующих входов в учреждение.
