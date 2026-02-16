Понад 40 атак за день дронами та артилерією: на Дніпропетровщині поранено чоловіка
Протягом 16 лютого російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. У Нікополі поранення дістав 55-річний чоловік,
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольщина
- Під ударом були сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток та автівки. У Нікополі поранений 55-річний чоловік. Його госпіталізували.
Синельниківщина
- Ворог поцілив по Васильківській громаді. Там понівечена сільгосптехніка. Горіла оселя.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сповістив, як найвеличніший статист - йди спатки...!
Залік!!!