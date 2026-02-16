РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8528 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
189 1

Более 40 атак за день дронами и артиллерией: на Днепропетровщине ранен мужчина

Днепропетровщина

В течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией. В Никополе ранения получил 55-летний мужчина,

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Никопольщина

  • Под ударом оказались сам Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили. В Никополе ранен 55-летний мужчина. Его госпитализировали.

Читайте также: Рашисты нанесли удары по железной дороге в Одесской и Днепропетровской областях: загорелся вагон-цистерна. ФОТО

Синельниковщина

  • Враг нанес удар по Васильковской громаде. Там повреждена сельхозтехника. Горел дом.

Читайте также: Трое маленьких детей погибли в пожаре в Днепропетровской области, - ГСЧС

Автор: 

обстрел (6115) Днепропетровская область (1450)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОВА - молодець!
Сповістив, як найвеличніший статист - йди спатки...!
Залік!!!
показать весь комментарий
16.02.2026 18:51 Ответить
 
 