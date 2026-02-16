Более 40 атак за день дронами и артиллерией: на Днепропетровщине ранен мужчина
В течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией. В Никополе ранения получил 55-летний мужчина,
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольщина
- Под ударом оказались сам Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили. В Никополе ранен 55-летний мужчина. Его госпитализировали.
Синельниковщина
- Враг нанес удар по Васильковской громаде. Там повреждена сельхозтехника. Горел дом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сповістив, як найвеличніший статист - йди спатки...!
Залік!!!