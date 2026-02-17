В Одесі та Дніпрі пролунали вибухи

В Одесі та Дніпрі в ніч на 17 лютого пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, які цитує Цензор.НЕТ.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про повітряну атаку в цих регіонах.

Раніше ми писали, що протягом 16 лютого російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

