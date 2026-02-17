1 498 1
В Одессе и Днепре прогремели взрывы
В Одессе и Днепре в ночь на 17 февраля прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные СМИ, которые цитирует Цензор.НЕТ.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной атаке в этих регионах.
- Ранее мы писали, что в течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
