В Одессе и Днепре прогремели взрывы

атака на Одессу и Днепр ночью 17 февраля

В Одессе и Днепре в ночь на 17 февраля прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ, которые цитирует Цензор.НЕТ.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной атаке в этих регионах. 

  • Ранее мы писали, что в течение 16 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. 

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Читайте также: Взрыв автомобиля в Одессе - террористический акт, - СБУ

Смерть клятим ворогам!
