F-16 і "Міражі" знищили сотні дронів та всі крилаті ракети під час атаки РФ, - Повітряні сили

У ніч на 17 лютого Повітряні сили відбили масштабний повітряний удар РФ: усі крилаті ракети та понад 360 безпілотників було знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Цього разу географія удару була широкою, по всій території країни лунали повітряні тривоги, залучались різні засоби до відбиття", - зазначив Ігнат.

За його словами, українська авіація демонструє високу ефективність у відбитті повітряних атак. Зокрема, літаки F-16 та "Міражі" знищили значну кількість ворожих ракет і безпілотників під час останніх обстрілів.

"Сьогодні наші льотчики відпрацювали, особливо на іноземних літаках, що стосується F-16, а також "Міражі". Значна кількість ракет знищена саме авіаційним способом", - підкреслив він.

Балістичні ракети перехопити не вдалося

За словами Ігната, під час атаки українські сили ППО знищили всі крилаті ракети противника, зокрема "Х-101" та "Іскандер-К".

Також, за його словами, була перехоплена одна авіаційна ракета. Водночас чотири балістичні ракети збити не вдалося.

"На жаль, немає збиття сьогодні - чотири балістичні ракети в східних регіонах не були перехоплені через певні обставини", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат також зауважив, що ворог спрямовував свої удари переважно на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема залізничні та енергетичні об'єкти.

"Росія дійсно не полишає намірів скористатись цією погодою, що сьогодні, морозами, які ще не відступили з України, щоби знищити тепло, світло", - підсумував він.

Масований удар 17 лютого

Протягом ночі та ранку 17 лютого Росія здійснила масований повітряний обстріл України, застосувавши крилаті ракети, балістичні ракети та сотні ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала по всій країні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили по Україні 29 ракет різних типів та майже 400 БпЛА. Зокрема:

4 балістичні ракети Іскандер-М;

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

керовану авіаційну ракету Х-59/69;

396 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Станом на 9:30 ППО знешкоджено 392 цілі.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.

Під ударом ворога вкотре опинилась енергетична інфраструктура Одещини. Як зазначили у ДТЕК, руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.

