УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22402 відвідувача онлайн
Новини Масований комбінований удар
5 028 18

F-16 і "Міражі" знищили сотні дронів та всі крилаті ракети під час атаки РФ, - Повітряні сили

український літак

У ніч на 17 лютого Повітряні сили відбили масштабний повітряний удар РФ: усі крилаті ракети та понад 360 безпілотників було знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив  начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Цього разу географія удару була широкою, по всій території країни лунали повітряні тривоги, залучались різні засоби до відбиття", - зазначив Ігнат.

За його словами, українська авіація демонструє високу ефективність у відбитті повітряних атак. Зокрема, літаки F-16 та "Міражі" знищили значну кількість ворожих ракет і безпілотників під час останніх обстрілів.

"Сьогодні наші льотчики відпрацювали, особливо на іноземних літаках, що стосується F-16, а також "Міражі". Значна кількість ракет знищена саме авіаційним способом", - підкреслив він.

Балістичні ракети перехопити не вдалося 

За словами  Ігната, під час атаки українські сили ППО знищили всі крилаті ракети противника, зокрема "Х-101" та "Іскандер-К".

Також, за його словами, була перехоплена одна авіаційна ракета. Водночас чотири балістичні ракети збити не вдалося.

"На жаль, немає збиття сьогодні - чотири балістичні ракети в східних регіонах не були перехоплені через певні обставини", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат також зауважив, що ворог спрямовував свої удари переважно на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема залізничні та енергетичні об'єкти.

"Росія дійсно не полишає намірів скористатись цією погодою, що сьогодні, морозами, які ще не відступили з України, щоби знищити тепло, світло", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про нічну атаку РФ: Призупинено водо- та теплопостачання у частині регіонів

Масований удар 17 лютого

Протягом ночі та ранку 17 лютого Росія здійснила масований повітряний обстріл України, застосувавши крилаті ракети, балістичні ракети та сотні ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала по всій країні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили по Україні 29 ракет різних типів та майже 400 БпЛА. Зокрема:

  • 4 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К;
  • керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 396 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Станом на 9:30 ППО знешкоджено 392 цілі.

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.

Під ударом ворога вкотре опинилась енергетична інфраструктура Одещини. Як зазначили у ДТЕК, руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нічну атаку на Україну: Є влучання та 9 поранених, серед них - діти. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34141) ППО (4136) Повітряні сили (3423) Ігнат Юрій (864) F16 F-16 (721) балістичні ракети (597)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Навіть якщо це так, мінусів не бачу.
показати весь коментар
17.02.2026 14:08 Відповісти
+7
@ (в перекладі):
"Французьке розвідувальне агентство повідомляє, що Україна використовує над Києвом секретну змішану ескадрилью винищувачів F-16, до складу якої входять як українські пілоти, так й американські та голландські ветерани бойових дій, які служать за тимчасовими шестимісячними контрактами.
За наявними даними, іноземні пілоти допомагають захищати Київ, перехоплюючи російські крилаті ракети та БПЛА, заповнюючи прогалини у досвіді, оскільки Україна переходить на досконалішу платформу F-16.

показати весь коментар
17.02.2026 14:04 Відповісти
+6
Найкращі!! Дякуємо!!!
показати весь коментар
17.02.2026 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найкращі!! Дякуємо!!!
показати весь коментар
17.02.2026 13:58 Відповісти
А де ж наші дрони- перехоплювачі ? Стирчать грошима з кармана зешобли в головного зеленомордого покидька?
показати весь коментар
17.02.2026 14:01 Відповісти
А що Ви про ці дрони-перехоплювачі не чули у відосах Голобородька? Так він же про них говорив. На цьому можете поставити крапку. Він ще говорив про 100 нових французських літаків і 150 шведських - "Україна очікує на 150 літаків Gripen та ще 100 Rafale", - президент. Літаки вже мабуть летять і шукають, куди б це їм приземлитися. А гроші на літаки дали друзі Голобородька Міндіч, Цукерман і Шефіри. Ось для чого вони брали гроші в Енергоатомі і тягли в "общак". А Ви думали, що вкрали?
показати весь коментар
17.02.2026 14:58 Відповісти
@ (в перекладі):
"Французьке розвідувальне агентство повідомляє, що Україна використовує над Києвом секретну змішану ескадрилью винищувачів F-16, до складу якої входять як українські пілоти, так й американські та голландські ветерани бойових дій, які служать за тимчасовими шестимісячними контрактами.
За наявними даними, іноземні пілоти допомагають захищати Київ, перехоплюючи російські крилаті ракети та БПЛА, заповнюючи прогалини у досвіді, оскільки Україна переходить на досконалішу платформу F-16.

показати весь коментар
17.02.2026 14:04 Відповісти
Навіть якщо це так, мінусів не бачу.
показати весь коментар
17.02.2026 14:08 Відповісти
Це було зрозуміло ще тоді коли ці літаки передали на баланс.
показати весь коментар
17.02.2026 14:15 Відповісти
В Украине в последние недели сформировали эскадрилью F-16, в которую впервые вошли пилоты из США и Нидерландов, сообщает специализирующееся на работе с разведданными французское издание Intelligence Online.
https://spektrnews.in.ua/news/piloty-f-16-iz-ssha-i-***********-nachali-zaschischat-nebo-ukrainy-ot-rossiyskih-dronov-i-/184532
показати весь коментар
17.02.2026 15:02 Відповісти
А я це розцінюю, як спроба приниження наших пілотів по пропаганді ворога, що наші хлопці не опанують новітню західну техніку. Що на ній можуть працювати виключно солдати НАТО. Брехня. За штурвалами літаків наші хлопці і працюють не гірше натівських військових.
показати весь коментар
17.02.2026 19:16 Відповісти
Забув вказати місця базування тих літаків.
показати весь коментар
17.02.2026 14:07 Відповісти
Кацапи знають де, але вже 4 роки нічого не можуть зробити. Навіть балістикою.
показати весь коментар
17.02.2026 14:22 Відповісти
Шобла шахедів залітають через кордон і кружляють по всі Україні, в за ними гоняють на літаках, гелікоптерах, витрачають коштовні ракети, ризикують пілоти. Чому практично відсутнє ПВО в приграничних, прифронтових областях? Де дрони перехоплювачі? Де навчені групи реагування? По Сумам(наприклад), мимо Сум летить усе шахеди, ракети, ланцети, зали, фпві, гербери. Збивають 1 з 5/7 і не більше... Так добре не буде.
показати весь коментар
17.02.2026 14:17 Відповісти
Ніби Ви не знаєте де наше ППО? В асфальті Голобородька, на який він витратив 500 мільярдів бюджетних коштів і в офшорах його друзів і бізнес-партнерів міндичів, цукерманів, шефірів та інших. Вам що, перехоплювача Юзіка недостатньо? А з ним ще Стефанчуки, Васько Вірастюк?
показати весь коментар
17.02.2026 15:04 Відповісти
Они уже 4й год через Бровары и Борисполь летают почти одним и тем же маршрутом. Раньше хотя бы с вертушек сбивали.
показати весь коментар
17.02.2026 16:03 Відповісти
Зенітні системи з Другої світової могли б вирішити проблему "шахедів", думаю, відсотків на 90.
показати весь коментар
17.02.2026 17:40 Відповісти
Хороше тренування при вивченні нової техніки і підготовки до повітряних боїв, такого жоден симулятор не забезпечить, заодно і сміття кацапське з неба прибирають 👍
показати весь коментар
17.02.2026 14:25 Відповісти
Слава ЗСУ! Завдяки їм живі ми та наші рідні та близькі.
показати весь коментар
17.02.2026 14:49 Відповісти
F-16 та Mirage це таке собі літаюче ППО. Там, де є дірки через нестачу наземних комплексів, вони їх закривають. Судячи з результатів збиття, наші льотчики дедалі краще опановують закордонну авіаційну технікі. І це не може не тішити
показати весь коментар
17.02.2026 16:29 Відповісти
 
 