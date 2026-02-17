F-16 и "Миражи" уничтожили сотни дронов и все крылатые ракеты во время атаки РФ, - Воздушные силы
В ночь на 17 февраля Воздушные силы отразили масштабный воздушный удар РФ: все крылатые ракеты и более 360 беспилотников были уничтожены.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"На этот раз география удара была широкой, по всей территории страны звучали воздушные тревоги, привлекались различные средства для отражения", - отметил Игнат.
По его словам, украинская авиация демонстрирует высокую эффективность в отражении воздушных атак. В частности, самолеты F-16 и "Миражи" уничтожили значительное количество вражеских ракет и беспилотников во время последних обстрелов.
"Сегодня наши летчики отработали, особенно на иностранных самолетах, что касается F-16, а также "Миражей". Значительное количество ракет уничтожено именно авиационным способом", - подчеркнул он.
Баллистические ракеты перехватить не удалось
По словам Игната, во время атаки украинские силы ПВО уничтожили все крылатые ракеты противника, в частности "Х-101" и "Искандер-К".
Также, по его словам, была перехвачена одна авиационная ракета. В то же время четыре баллистические ракеты сбить не удалось.
"К сожалению, сегодня нет сбитых ракет - четыре баллистические ракеты в восточных регионах не были перехвачены в силу определенных обстоятельств", - пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.
Игнат также отметил, что враг направлял свои удары преимущественно на объекты критической инфраструктуры, в частности железнодорожные и энергетические объекты.
"Россия действительно не отказывается от намерений воспользоваться сегодняшней погодой, морозами, которые еще не отступили из Украины, чтобы уничтожить тепло и свет", - подытожил он.
Массированный удар 17 февраля
В течение ночи и утра 17 февраля Россия осуществила массированный воздушный обстрел Украины, применив крылатые ракеты, баллистические ракеты и сотни ударных беспилотников. Воздушная тревога звучала по всей стране.
По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по Украине 29 ракет различных типов и почти 400 БПЛА. В частности:
- 4 баллистические ракеты Искандер-М;
- 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;
- 4 крылатые ракеты Искандер-К;
- управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 396 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
По состоянию на 9:30 ПВО обезвредила 392 цели.
Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях.
С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
Под ударом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура Одесской области. Как отметили в ДТЭК, разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние.
Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
