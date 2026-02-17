17 країн закликали до нового розслідування смерті Навального

Низка держав виступили зі спільною заявою із закликом провести повторне ретельне та прозоре розслідування обставин смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Італії.

Кремль несе повну відповідальність за смерть опозиціонера

Країни наголосили, що російська влада несе повну відповідальність за смерть політика. Вони послалися на нещодавні висновки, які оприлюднили такі держави:

  • Велика Британія

  • Швеція

  • Франція

  • Німеччина

  • Нідерланди

Згідно з лабораторними результатами, є підстави вважати, що Навальний помер у в’язниці внаслідок отруєння. У зв’язку з цим держави повторно закликали до "проведення ретельного та прозорого розслідування обставин його смерті".

У заяві також зазначено, що, за даними звітів Спеціального доповідача ООН, ситуація з правами людини в Росії різко погіршилася як до, так і після смерті опозиціонера.

"Кремль консолідував і розширив свій арсенал репресивних тактик, а зловживання законодавством про національну безпеку призвело до суворих вироків проти правозахисників, журналістів, адвокатів, лікарів та багатьох інших", – йдеться у заяві.

Політв'язні Росії

Окремо підкреслюється, що нині в Росії з політичних мотивів утримуються понад 1700 осіб.

Із заявою також виступили:

  • Австралія

  • Канада

  • Чехія

  • Данія

  • Естонія

  • Фінляндія

  • Франція

  • Німеччина

  • Італія

  • Латвія

  • Литва

  • Нідерланди

  • Нова Зеландія

  • Норвегія

  • Польща

  • Швеція

  • Велика Британія

Міністр закордонних справ Німеччина Йоганн Вадефуль назвав встановлені факти щодо причини смерті Навального одним із підтверджень "реального обличчя" чинної російської влади.

Своєю чергою російська влада вважає заяви Європи про отруєння Олексія Навального упередженими та необґрунтованими.

а він що помер? я думав за бутербродом пійшов!
показати весь коментар
17.02.2026 23:50 Відповісти
А навіщо? Такий же імперіаліст, шовініст як і х***о...
показати весь коментар
18.02.2026 00:05 Відповісти
щоб Путіну хвоста прищеміть.
показати весь коментар
18.02.2026 07:23 Відповісти
А накуя?
показати весь коментар
18.02.2026 00:07 Відповісти
Пішов він нахєр, така сама кацапська морда як і диктатор *****!
показати весь коментар
18.02.2026 00:12 Відповісти
точно. хай Путін всіх вбиває, а заходу не треба росслідувать, а то ще санкції введуть, оно нам та Путіну не нада
показати весь коментар
18.02.2026 07:24 Відповісти
Одним кацапом більше, одним кацапом менше... Краще менше!
А розслідування обставин катастрофи МН-17 вони вже закінчили? Усі причетні вже покарані? Усім родичам загиблих вже виплачені компенсації у повному обсязі? Та з пуйлом вже ніхто не ручкається?
П.С. А хто такий, цей навальний? "Навальний, ето очєнь нєхароший чєлавєк!"(с)
показати весь коментар
18.02.2026 00:16 Відповісти
Все они расследовали. Всё подготовили. Ждут.
Не хотят вперед нас лезть. Как только мы отчет о сбитии нашего лайнера в Тегеране опубликуем. Так и они следом подтянутся
показати весь коментар
18.02.2026 08:16 Відповісти
і хто буде розслідувати? касапський следком?
показати весь коментар
18.02.2026 01:01 Відповісти
Він вам не бутерброд щоб його туди-сюди розслідувати.
показати весь коментар
18.02.2026 01:57 Відповісти
Навального прибрали бо він став більше не потрібний - протести злив в унітаз, підсвітив для ФСБ активістів, грощі пішли в якусь безглузду "боротьбу", тощо. При тому що Навальний був настільки не розумний що Кремль його легко використав у темну.
Навальний свою справу зробив, Навальному час йти (з життя).
показати весь коментар
18.02.2026 02:12 Відповісти
А чий Крим ? Як він відповів?
показати весь коментар
18.02.2026 02:13 Відповісти
Бутерброди навального... це сподобатися хотів покійник рабссіянам...А як би розслідувати вбивство Березовського в Великобританії?????????Слабо було тоді???? І сьогодні.... майже ніхто не повірив у те що той наклав на себе руки
показати весь коментар
18.02.2026 06:59 Відповісти
По данним постільної агентури, чи інших барабанів ФСБ, товаришч Буданов сказав, що це тромб. Значить тромб, а це все правакації еврогеїв.
показати весь коментар
18.02.2026 07:22 Відповісти
 
 