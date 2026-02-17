17 країн закликали до нового розслідування смерті Навального

Низка держав виступили зі спільною заявою із закликом провести повторне ретельне та прозоре розслідування обставин смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Італії.

Кремль несе повну відповідальність за смерть опозиціонера

Країни наголосили, що російська влада несе повну відповідальність за смерть політика. Вони послалися на нещодавні висновки, які оприлюднили такі держави:

Згідно з лабораторними результатами, є підстави вважати, що Навальний помер у в’язниці внаслідок отруєння. У зв’язку з цим держави повторно закликали до "проведення ретельного та прозорого розслідування обставин його смерті".

У заяві також зазначено, що, за даними звітів Спеціального доповідача ООН, ситуація з правами людини в Росії різко погіршилася як до, так і після смерті опозиціонера.

"Кремль консолідував і розширив свій арсенал репресивних тактик, а зловживання законодавством про національну безпеку призвело до суворих вироків проти правозахисників, журналістів, адвокатів, лікарів та багатьох інших", – йдеться у заяві.

Політв'язні Росії

Окремо підкреслюється, що нині в Росії з політичних мотивів утримуються понад 1700 осіб.

Із заявою також виступили:

Австралія

Канада

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Італія

Латвія

Литва

Нідерланди

Нова Зеландія

Норвегія

Польща

Швеція

Велика Британія

Міністр закордонних справ Німеччина Йоганн Вадефуль назвав встановлені факти щодо причини смерті Навального одним із підтверджень "реального обличчя" чинної російської влади.

Своєю чергою російська влада вважає заяви Європи про отруєння Олексія Навального упередженими та необґрунтованими.

