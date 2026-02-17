РУС
17 стран призвали к новому расследованию смерти Навального

17 стран призвали заново расследовать смерть Навального

Ряд государств выступили с совместным заявлением с призывом провести повторное тщательное и прозрачное расследование обстоятельств смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление обнародовало Министерство иностранных дел Италии.

Кремль несет полную ответственность за смерть оппозиционера

Страны подчеркнули, что российские власти несут полную ответственность за смерть политика. Они сослались на недавние выводы, обнародованные следующими государствами:

  • Великобритания

  • Швеция

  • Франция

  • Германия

  • Нидерланды

Согласно лабораторным результатам, есть основания полагать, что Навальный умер в тюрьме вследствие отравления. В связи с этим государства повторно призвали к "проведению тщательного и прозрачного расследования обстоятельств его смерти".

В заявлении также отмечается, что, по данным отчетов Специального докладчика ООН, ситуация с правами человека в России резко ухудшилась как до, так и после смерти оппозиционера.

"Кремль консолидировал и расширил свой арсенал репрессивных тактик, а злоупотребление законодательством о национальной безопасности привело к суровым приговорам против правозащитников, журналистов, адвокатов, врачей и многих других", – говорится в заявлении.

Политзаключенные России

Отдельно подчеркивается, что в настоящее время в России по политическим мотивам содержатся более 1700 человек.

С заявлением также выступили:

  • Австралия

  • Канада

  • Чехия

  • Дания

  • Эстония

  • Финляндия

  • Франция

  • Германия

  • Италия

  • Латвия

  • Литва

  • Нидерланды

  • Новая Зеландия

  • Норвегия

  • Польша

  • Швеция

  • Великобритания

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал установленные факты о причине смерти Навального одним из подтверждений "реального лица" действующей российской власти.

В свою очередь российские власти считают заявления Европы об отравлении Алексея Навального предвзятыми и необоснованными.

