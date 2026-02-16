РУС
Новости Отравление Навального
1 002 13

В Кремле отвергают обвинения в отравлении Навального: "Мы считаем их предвзятыми"

навальный,путин

Российские власти считают заявления Европы об отравлении Алексея Навального предвзятыми и необоснованными.

Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, естественно, не воспринимаем подобные обвинения, мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И мы их решительно отвергаем", - заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова добавила, что новой информацией о Навальном Евросоюз якобы пытается отвлечь внимание от дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Что предшествовало?

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате действия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.

Смерть Алексея Навального

Топ комментарии
+5
Будете оправдовуватись в пеклі
16.02.2026 14:30 Ответить
+3
Злії язики - ми білі та пухнасті - вбивці
16.02.2026 14:35 Ответить
+2
Ми, природно, не сприймаємо подібних звинувачень, ми з ними не згоднi.

Точно. Если шо - судите жабу
16.02.2026 14:37 Ответить
Будете оправдовуватись в пеклі
Злії язики - ми білі та пухнасті - вбивці
Ми, природно, не сприймаємо подібних звинувачень, ми з ними не згоднi.

Точно. Если шо - судите жабу
16.02.2026 14:37 Ответить
залізла жаба в камеру і вкусила Навального
16.02.2026 14:37 Ответить
То шо ,Навальнутий сам облизав ту огидну жабку?
16.02.2026 14:43 Ответить
Не бутерброт був дещо наївний, трохи не сповна розуму. Можливо гадав що то зачарована принцеса. Можливо не тільки цілував.
16.02.2026 15:05 Ответить
Та хто би сумнівався, що злочинець не зізнаватиметься в скоєному....
16.02.2026 14:47 Ответить
Якось "навалити" на того Навального, чесно.
Ось де повний треш:
«Укрпошта» планує запустити кредити для пенсіонерів, - Смілянський. "Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає: Петрівна. Дві пачки макарон - 76 грн. Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила кредит, - сказав гендиректор.
Починайте вже й немовлятам особисті кредити оформлювати, трутні...
16.02.2026 14:48 Ответить
Кредит на макарони це круто. Але піввареника круче.
16.02.2026 14:51 Ответить
А літак вагнерівця пригожина через місяць після заколоту проти шойгу та ***** впав напевно через те що якийсь заправник ваня розбадяжив авійаційне паливо ослиною сечею. А Немцов загинув на мосту від звичайних уголовників. А ***** ж, звичайно, ні до чого.
16.02.2026 14:49 Ответить
Жабтамнєт!
16.02.2026 14:50 Ответить
Ачто может ещё сборище ********* на приступление ответить???
16.02.2026 15:11 Ответить
А яке відношення європейці мають до Джеффрі Епштейна? Машка Захєрова не розуміє, що європейці отримали висновок експертиз і висновок має реальну вагу для їх країн, а броехня Машки викликає сміх. І по почерку - підкинути яду в їжу чи одежу росія славиться ще з часів перебування в Орді. Там тих, хто не потрібний труїли. А кцапи попадалися ще й в ці дні, коли труїли Литвиненка, Скрипалів, Ющенка, когось з Болгарії, тільки застосовували різні яди.
16.02.2026 16:04 Ответить
 
 