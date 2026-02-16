Российские власти считают заявления Европы об отравлении Алексея Навального предвзятыми и необоснованными.

Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, естественно, не воспринимаем подобные обвинения, мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И мы их решительно отвергаем", - заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова добавила, что новой информацией о Навальном Евросоюз якобы пытается отвлечь внимание от дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Что предшествовало?

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате действия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Навального похоронили 1 марта в Москве.

