В Кремле отвергают обвинения в отравлении Навального: "Мы считаем их предвзятыми"
Российские власти считают заявления Европы об отравлении Алексея Навального предвзятыми и необоснованными.
Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, естественно, не воспринимаем подобные обвинения, мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И мы их решительно отвергаем", - заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова добавила, что новой информацией о Навальном Евросоюз якобы пытается отвлечь внимание от дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна.
Что предшествовало?
Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате действия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.
Смерть Алексея Навального
- 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.
- Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.
- Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
- Навального похоронили 1 марта в Москве.
