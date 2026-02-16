1 661 16

У Кремлі відкидають звинувачення в отруєнні Навального: "Ми вважаємо їх упередженими"

Російська влада вважає заяви Європи про отруєння Олексія Навального упередженими та необґрунтованими.

Про це повідомив речник диктатора Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, природно, не сприймаємо подібних звинувачень, ми з ними не згодні. Ми вважаємо їх упередженими і ні на чому не заснованими. І ми їх рішуче відкидаємо", - заявив спікер російського президента Дмитро Пєсков.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова додала, що новою інформацією про Навального Євросоюз нібито намагається відволікти увагу від справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Що передувало?

Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція опублікували спільну заяву щодо смерті Олексія Навального. Вони заявили, що згідно з лабораторними дослідженнями, критик Кремля помер внаслідок дії отрути деревної жаби, яка мешкає в Еквадорі.

16.02.2026 14:30 Відповісти
16.02.2026 14:49 Відповісти
16.02.2026 14:51 Відповісти
Будете оправдовуватись в пеклі
16.02.2026 14:30 Відповісти
Злії язики - ми білі та пухнасті - вбивці
16.02.2026 14:35 Відповісти
Ми, природно, не сприймаємо подібних звинувачень, ми з ними не згоднi.

Точно. Если шо - судите жабу
16.02.2026 14:37 Відповісти
залізла жаба в камеру і вкусила Навального
16.02.2026 14:37 Відповісти
То шо ,Навальнутий сам облизав ту огидну жабку?
16.02.2026 14:43 Відповісти
Не бутерброт був дещо наївний, трохи не сповна розуму. Можливо гадав що то зачарована принцеса. Можливо не тільки цілував.
16.02.2026 15:05 Відповісти
небутерброт
16.02.2026 16:48 Відповісти
Та хто би сумнівався, що злочинець не зізнаватиметься в скоєному....
16.02.2026 14:47 Відповісти
Якось "навалити" на того Навального, чесно.
Ось де повний треш:
«Укрпошта» планує запустити кредити для пенсіонерів, - Смілянський. "Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає: Петрівна. Дві пачки макарон - 76 грн. Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила кредит, - сказав гендиректор.
Починайте вже й немовлятам особисті кредити оформлювати, трутні...
16.02.2026 14:48 Відповісти
Кредит на макарони це круто. Але піввареника круче.
16.02.2026 14:51 Відповісти
16.02.2026 14:49 Відповісти
Жабтамнєт!
16.02.2026 14:50 Відповісти
А яке відношення європейці мають до Джеффрі Епштейна? Машка Захєрова не розуміє, що європейці отримали висновок експертиз і висновок має реальну вагу для їх країн, а броехня Машки викликає сміх. І по почерку - підкинути яду в їжу чи одежу росія славиться ще з часів перебування в Орді. Там тих, хто не потрібний труїли. А кцапи попадалися ще й в ці дні, коли труїли Литвиненка, Скрипалів, Ющенка, когось з Болгарії, тільки застосовували різні яди.
16.02.2026 16:04 Відповісти
О, цей дипломатичний етикет ,,вищого ешелону''! Заяви Кремля про смерть Навального - це справжній еталон ,,кришталевої чесності'', від якого сльози навертаються на очі (щоправда, лише від сміху або від специфічного смороду)...... Уявіть собі картину, яка ідеально ілюструє відповідь Дмитра Пєскова. Заходите ви в тамбур поїзда ,,Москва-Воркута'', а там стоїть персонаж. Штани впали нижче колін, дупа щедро вкрита свіжим ,,автографом'' органічного походження. Руки по лікті в гівні, на стінах тамбура - художні розписи коричневою субстанцією, що підозріло нагадують відбитки його ж долонь. Навіть на стелі капає. ...І тут цей ,,атлант'', дивлячись вам прямо в очі з виразом глибокої державної гідності, видає в стилі офіційного сайту Кремля:
- ,,Ми, природно, не сприймаємо подібних звинувачень. Ми вважаємо їх упередженими і ні на чому не заснованими. Ми їх рішуче відкидаємо''.....Це ж геніально!.....
,,Ні на чому не засновані'' - каже він, поки з пальця на підлогу падає черговий доказ.
,,Упереджені'' - це ви просто занадто критично ставитеся до запаху, це такий ,,особливий шлях'' парфумерії.
,,Рішуче відкидаємо'' - і в цей момент він робить жест рукою, розбризкуючи лайно по вашому обличчю, щоб остаточно підтвердити свою невинуватість......
За логікою Пєскова, якщо Навальний помер у в'язниці, де кожен його крок фіксувався трьома камерами і десятком вертухаїв, то це просто ,,прикрий збіг обставин''. А те, що вбивця стоїть із закривавленим (чи, у нашому випадку, залайняним) ножем - то це просто ніж такої форми, і взагалі, ви не експерти, щоб розрізняти сталь і фекалії.....Світ дивиться на ці ,,рішучі спростування'' і розуміє: коли в оосії кажуть ,,ми не винніq', це означає, що вони просто ще не встигли витерти руки об штори......
16.02.2026 16:44 Відповісти
Абсолютно пох уй
16.02.2026 19:19 Відповісти
 
 