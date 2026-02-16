У Кремлі відкидають звинувачення в отруєнні Навального: "Ми вважаємо їх упередженими"
Російська влада вважає заяви Європи про отруєння Олексія Навального упередженими та необґрунтованими.
Про це повідомив речник диктатора Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, природно, не сприймаємо подібних звинувачень, ми з ними не згодні. Ми вважаємо їх упередженими і ні на чому не заснованими. І ми їх рішуче відкидаємо", - заявив спікер російського президента Дмитро Пєсков.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова додала, що новою інформацією про Навального Євросоюз нібито намагається відволікти увагу від справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.
Що передувало?
Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція опублікували спільну заяву щодо смерті Олексія Навального. Вони заявили, що згідно з лабораторними дослідженнями, критик Кремля помер внаслідок дії отрути деревної жаби, яка мешкає в Еквадорі.
Смерть Олексія Навального
- 16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.
- Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.
- Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.
- Навального поховали 1 березня у Москві.
- ,,Ми, природно, не сприймаємо подібних звинувачень. Ми вважаємо їх упередженими і ні на чому не заснованими. Ми їх рішуче відкидаємо''.....Це ж геніально!.....
,,Ні на чому не засновані'' - каже він, поки з пальця на підлогу падає черговий доказ.
,,Упереджені'' - це ви просто занадто критично ставитеся до запаху, це такий ,,особливий шлях'' парфумерії.
,,Рішуче відкидаємо'' - і в цей момент він робить жест рукою, розбризкуючи лайно по вашому обличчю, щоб остаточно підтвердити свою невинуватість......
За логікою Пєскова, якщо Навальний помер у в'язниці, де кожен його крок фіксувався трьома камерами і десятком вертухаїв, то це просто ,,прикрий збіг обставин''. А те, що вбивця стоїть із закривавленим (чи, у нашому випадку, залайняним) ножем - то це просто ніж такої форми, і взагалі, ви не експерти, щоб розрізняти сталь і фекалії.....Світ дивиться на ці ,,рішучі спростування'' і розуміє: коли в оосії кажуть ,,ми не винніq', це означає, що вони просто ще не встигли витерти руки об штори......