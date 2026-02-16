США не заперечують причетність РФ у вбивстві Навального токсином з отруйних жаб, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

США не ставлять під сумнів звіт п’ятьох європейських країн, які звинувачують Росію у вбивстві Олексія Навального токсином з отруйних жаб.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Сполучені Штати ознайомлені зі звітом і визнають його тривожність, однак не долучалися до спільної заяви, бо ініціатива виходила від Великої Британії, Швеції, Німеччини, Франції та Нідерландів, які досліджували зразки загиблого.

"Ці країни дійшли висновку самостійно. Ми не ставимо під сумнів їхній результат і не вступаємо у суперечку з ними", - зазначив Рубіо.

Міністерства закордонних справ п’яти європейських держав повідомили, що Навального отруїли смертельним токсином епібатидином, який міститься в отруйних жабах Південної Америки і не зустрічається в Росії.

Російський уряд, який неодноразово заперечував свою причетність, назвав останні звинувачення "містифікацією західної пропаганди", повідомило агентство ТАСС.

Що передувало?

Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція опублікували спільну заяву щодо смерті Олексія Навального. Вони заявили, що згідно з лабораторними дослідженнями, критик Кремля помер внаслідок дії отрути деревної жаби, яка мешкає в Еквадорі.

Топ коментарі
+9
США не заперечують причетність РФ у вбивстві, але і не покладають відвовідальність на рф, бо путін для трампа "гарний парєнь" і у Навального не було карт !
16.02.2026 13:33 Відповісти
+6
Хіба тільки Навального труїли?
16.02.2026 13:30 Відповісти
+3
Ну вбили кацапи когось - одних отрутою жаби, інших "новічком", але ж "Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке" (с) тому треба віддати кацапам все що вони бажають 🤔
16.02.2026 13:33 Відповісти
Он сукин сын, но это наш сукин сын.
16.02.2026 13:37 Відповісти
Ну вбили кацапи когось - одних отрутою жаби, інших "новічком", але ж "Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке" (с) тому треба віддати кацапам все що вони бажають 🤔
16.02.2026 13:33 Відповісти
І що? Якось "насрать"... Яка нам справа до "жабогадюкінгу"? Навального ліквідували не тому, що він був "демократом", а лише з одної причини - щоб під час війни в Росії не почався "междусобойчик" з перерозподілу влади...
16.02.2026 13:34 Відповісти
"Крым - не бутерброд"(Навальный), так шо строго п@й, чем там его отравили или нет.
16.02.2026 13:37 Відповісти
Хай ті жабогадюки ВСІ перетруять одне одного!
16.02.2026 13:54 Відповісти
Навальний це вам не бутерброд
16.02.2026 14:19 Відповісти
Це ситезований в лабораторії токсин, аналогічний природньому. Бо отримати його безпосередьо з жаби складно: він виробряється, коли жаба жере місцевих отруйних комах. Якщо її привезти в росію наприклад, то треба кормити іншим кормом
16.02.2026 14:21 Відповісти
А якби й заперечували, то на що це впливає?
Для Трумпа друг валодья ху#ло все рівно свій.
16.02.2026 14:21 Відповісти
Та це ж дрібниця для рудого бізнесмена. Головне самому не наїстися смачних жаб від найкращого дружбана Володимира.
16.02.2026 14:21 Відповісти
Одним кацапом менше. Жабу треба нагородити.
16.02.2026 19:26 Відповісти
 
 