США не заперечують причетність РФ у вбивстві Навального токсином з отруйних жаб, - Рубіо

США не ставлять під сумнів звіт п’ятьох європейських країн, які звинувачують Росію у вбивстві Олексія Навального токсином з отруйних жаб.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Сполучені Штати ознайомлені зі звітом і визнають його тривожність, однак не долучалися до спільної заяви, бо ініціатива виходила від Великої Британії, Швеції, Німеччини, Франції та Нідерландів, які досліджували зразки загиблого.

"Ці країни дійшли висновку самостійно. Ми не ставимо під сумнів їхній результат і не вступаємо у суперечку з ними", - зазначив Рубіо.

Міністерства закордонних справ п’яти європейських держав повідомили, що Навального отруїли смертельним токсином епібатидином, який міститься в отруйних жабах Південної Америки і не зустрічається в Росії.

Російський уряд, який неодноразово заперечував свою причетність, назвав останні звинувачення "містифікацією західної пропаганди", повідомило агентство ТАСС.

Що передувало?

Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція опублікували спільну заяву щодо смерті Олексія Навального. Вони заявили, що згідно з лабораторними дослідженнями, критик Кремля помер внаслідок дії отрути деревної жаби, яка мешкає в Еквадорі.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Навального поховали 1 березня у Москві.

