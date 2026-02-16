РУС
Отравление Навального
1 712 11

США не отрицают причастность РФ к убийству Навального токсином из ядовитых лягушек, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио

США не ставят под сомнение отчет пяти европейских стран, которые обвиняют Россию в убийстве Алексея Навального токсином из ядовитых лягушек.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.

Соединенные Штаты ознакомлены с отчетом и признают его тревожность, однако не присоединились к совместному заявлению, поскольку инициатива исходила от Великобритании, Швеции, Германии, Франции и Нидерландов, которые исследовали образцы погибшего.

"Эти страны пришли к выводу самостоятельно. Мы не ставим под сомнение их результат и не вступаем в спор с ними", - отметил Рубио.

Министерства иностранных дел пяти европейских государств сообщили, что Навального отравили смертельным токсином эпибатидином, который содержится в ядовитых лягушках Южной Америки и не встречается в России.

Российское правительство, которое неоднократно отрицало свою причастность, назвало последние обвинения "мистификацией западной пропаганды", сообщило агентство ТАСС.

Что предшествовало?

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате действия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.

Смерть Алексея Навального

Топ комментарии
+6
США не заперечують причетність РФ у вбивстві, але і не покладають відвовідальність на рф, бо путін для трампа "гарний парєнь" і у Навального не було карт !
16.02.2026 13:33 Ответить
+5
Хіба тільки Навального труїли?
16.02.2026 13:30 Ответить
+2
Ну вбили кацапи когось - одних отрутою жаби, інших "новічком", але ж "Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке" (с) тому треба віддати кацапам все що вони бажають 🤔
16.02.2026 13:33 Ответить
Хіба тільки Навального труїли?
16.02.2026 13:30 Ответить
Он сукин сын, но это наш сукин сын.
16.02.2026 13:37 Ответить
Ну вбили кацапи когось - одних отрутою жаби, інших "новічком", але ж "Путин хочет мира, Зеленский препятствует сделке" (с) тому треба віддати кацапам все що вони бажають 🤔
16.02.2026 13:33 Ответить
І що? Якось "насрать"... Яка нам справа до "жабогадюкінгу"? Навального ліквідували не тому, що він був "демократом", а лише з одної причини - щоб під час війни в Росії не почався "междусобойчик" з перерозподілу влади...
16.02.2026 13:34 Ответить
"Крым - не бутерброд"(Навальный), так шо строго п@й, чем там его отравили или нет.
16.02.2026 13:37 Ответить
Хай ті жабогадюки ВСІ перетруять одне одного!
16.02.2026 13:54 Ответить
Навальний це вам не бутерброд
16.02.2026 14:19 Ответить
Це ситезований в лабораторії токсин, аналогічний природньому. Бо отримати його безпосередьо з жаби складно: він виробряється, коли жаба жере місцевих отруйних комах. Якщо її привезти в росію наприклад, то треба кормити іншим кормом
16.02.2026 14:21 Ответить
А якби й заперечували, то на що це впливає?
Для Трумпа друг валодья ху#ло все рівно свій.
16.02.2026 14:21 Ответить
Та це ж дрібниця для рудого бізнесмена. Головне самому не наїстися смачних жаб від найкращого дружбана Володимира.
16.02.2026 14:21 Ответить
 
 