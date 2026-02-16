США не отрицают причастность РФ к убийству Навального токсином из ядовитых лягушек, - Рубио
США не ставят под сомнение отчет пяти европейских стран, которые обвиняют Россию в убийстве Алексея Навального токсином из ядовитых лягушек.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.
Соединенные Штаты ознакомлены с отчетом и признают его тревожность, однако не присоединились к совместному заявлению, поскольку инициатива исходила от Великобритании, Швеции, Германии, Франции и Нидерландов, которые исследовали образцы погибшего.
"Эти страны пришли к выводу самостоятельно. Мы не ставим под сомнение их результат и не вступаем в спор с ними", - отметил Рубио.
Министерства иностранных дел пяти европейских государств сообщили, что Навального отравили смертельным токсином эпибатидином, который содержится в ядовитых лягушках Южной Америки и не встречается в России.
Российское правительство, которое неоднократно отрицало свою причастность, назвало последние обвинения "мистификацией западной пропаганды", сообщило агентство ТАСС.
Что предшествовало?
Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате действия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.
Смерть Алексея Навального
- 16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.
- Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы относительно обстоятельств смерти" Навального.
- Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
- Навального похоронили 1 марта в Москве.
