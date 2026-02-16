США не отрицают причастность РФ к убийству Навального токсином из ядовитых лягушек, - Рубио

США не ставят под сомнение отчет пяти европейских стран, которые обвиняют Россию в убийстве Алексея Навального токсином из ядовитых лягушек.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой наReuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Соединенные Штаты ознакомлены с отчетом и признают его тревожность, однако не присоединились к совместному заявлению, поскольку инициатива исходила от Великобритании, Швеции, Германии, Франции и Нидерландов, которые исследовали образцы погибшего.

"Эти страны пришли к выводу самостоятельно. Мы не ставим под сомнение их результат и не вступаем в спор с ними", - отметил Рубио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио прибыл в Венгрию и обсудит отказ страны от российских энергоносителей

Министерства иностранных дел пяти европейских государств сообщили, что Навального отравили смертельным токсином эпибатидином, который содержится в ядовитых лягушках Южной Америки и не встречается в России.

Российское правительство, которое неоднократно отрицало свою причастность, назвало последние обвинения "мистификацией западной пропаганды", сообщило агентство ТАСС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не просим Европу быть вассалом США, мы хотим быть вашим партнером, - Рубио

Что предшествовало?

Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция опубликовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального. Они заявили, что согласно лабораторным исследованиям, критик Кремля умер в результате действия яда древесной лягушки, обитающей в Эквадоре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио прибыл в Словакию: запланированы встречи с Пеллегрини и Фицо, среди тем - война в Украине и мирные переговоры

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы относительно обстоятельств смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Навального похоронили 1 марта в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы к переговорам по Украине, - заявление Рубио после встречи G7