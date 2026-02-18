Росіяни знищили Вовчанськ і намагаються просуватися до Липців і Вовчанських Хуторів, - Трегубов

Російські війська практично стерли з лиця землі Вовчанськ на Харківщині та намагаються просуватися далі, проте українські Сили оборони стримують наступ на південних напрямках.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Місто фактично знищено

"Росіяни зуміли знищити саме місто Вовчанськ, і якщо українські сили тримаються в південних регіонах, росіяни намагаються їх обійти. В першу чергу - в напрямку Липців, а в другу, в напрямку Вовчанських Хуторів", - повідомив Трегубов.

Він також додав, що якщо окупантам не вдасться посунути українських бійців, то вони спробують обійти їх полем і зайняти якісь населені пункти поблизу.

Тиск

"Зайняти не вдасться, але тиск серйозний і тиск, на відміну від Куп'янська, звідки росіяни втікали і не можуть поновити свої позиції, тут тиск постійний і росіяни намагаються йти вперед", - підкреслив речник угрупування Сил Оборони.

