Новини Бої на Вовчанському напрямку
2 314 3

Росіяни знищили Вовчанськ і намагаються просуватися до Липців і Вовчанських Хуторів, - Трегубов

вовчанськ вже руїни

Російські війська практично стерли з лиця землі Вовчанськ на Харківщині та намагаються просуватися далі, проте українські Сили оборони стримують наступ на південних напрямках.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Місто фактично знищено

"Росіяни зуміли знищити саме місто Вовчанськ, і якщо українські сили тримаються в південних регіонах, росіяни намагаються їх обійти. В першу чергу - в напрямку Липців, а в другу, в напрямку Вовчанських Хуторів", - повідомив Трегубов.

Він також додав, що якщо окупантам не вдасться посунути українських бійців, то вони спробують обійти їх полем і зайняти якісь населені пункти поблизу.

Тиск

"Зайняти не вдасться, але тиск серйозний і тиск, на відміну від Куп'янська, звідки росіяни втікали і не можуть поновити свої позиції, тут тиск постійний і росіяни намагаються йти вперед", - підкреслив речник угрупування Сил Оборони.

18.02.2026 06:47
@ (в перекладі):

Щотижнева інфографіка змін по фронту та бойових зіткненнях за 7 днів:

🔴Фронт:
🟢12.01-18.01 - 67 км², або 10 км² на день.
🟢19.01-25.01 - 27 км², або 4 км² на день.
🟢26.01-01.02 - 90 км², або 13 км² на день.
🟢02.02-08.02 - 61 км², або 9 км² на день.
🟢09.02-15.02 - 30 км², або 4 км² на день.

🔴Боїзіткнення:
Кількість боєзіткнень за тиждень знизилася на 10%.
18.02.2026 08:04
18.02.2026 09:09
 
 