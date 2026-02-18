Россияне уничтожили Волчанск и пытаются продвигаться к Липцам и Волчанским Хуторам, - Трегубов

Российские войска практически стерли с лица земли Волчанск в Харьковской области и пытаются продвигаться дальше, однако украинские Силы обороны сдерживают наступление на южных направлениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Город фактически уничтожен

"Россияне сумели уничтожить сам город Волчанск, и если украинские силы держатся в южных регионах, россияне пытаются их обойти. В первую очередь - в направлении Липцов, а во вторую, в направлении Волчанских Хуторов", - сообщил Трегубов.

Читайте также: ВСУ удерживают юг Волчанска, враг продолжает атаки, - Трегубов

Он также добавил, что если оккупантам не удастся сместить украинских бойцов, то они попытаются обойти их полем и занять какие-то населенные пункты поблизости.

Давление

"Занять не удастся, но давление серьезное и давление, в отличие от Купянска, откуда россияне бежали и не могут восстановить свои позиции, здесь давление постоянное и россияне пытаются идти вперед", - подчеркнул спикер группировки Сил обороны.

Читайте: В Купянске в окружении остается группа военных РФ, - Трегубов