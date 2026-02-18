РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9752 посетителя онлайн
Новости Бои на Волчанском направлении
1 165 2

Россияне уничтожили Волчанск и пытаются продвигаться к Липцам и Волчанским Хуторам, - Трегубов

Волчанск уже в руинах

Российские войска практически стерли с лица земли Волчанск в Харьковской области и пытаются продвигаться дальше, однако украинские Силы обороны сдерживают наступление на южных направлениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Город фактически уничтожен

"Россияне сумели уничтожить сам город Волчанск, и если украинские силы держатся в южных регионах, россияне пытаются их обойти. В первую очередь - в направлении Липцов, а во вторую, в направлении Волчанских Хуторов", - сообщил Трегубов.

Читайте также: ВСУ удерживают юг Волчанска, враг продолжает атаки, - Трегубов

Он также добавил, что если оккупантам не удастся сместить украинских бойцов, то они попытаются обойти их полем и занять какие-то населенные пункты поблизости.

Давление

"Занять не удастся, но давление серьезное и давление, в отличие от Купянска, откуда россияне бежали и не могут восстановить свои позиции, здесь давление постоянное и россияне пытаются идти вперед", - подчеркнул спикер группировки Сил обороны.

Читайте: В Купянске в окружении остается группа военных РФ, - Трегубов

Автор: 

Волчанск (395) Харьковская область (2141) Чугуевский район (301)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно написали, краще не придумаєш.
показать весь комментарий
18.02.2026 06:47 Ответить
@ (в перекладі):

Щотижнева інфографіка змін по фронту та бойових зіткненнях за 7 днів:

🔴Фронт:
🟢12.01-18.01 - 67 км², або 10 км² на день.
🟢19.01-25.01 - 27 км², або 4 км² на день.
🟢26.01-01.02 - 90 км², або 13 км² на день.
🟢02.02-08.02 - 61 км², або 9 км² на день.
🟢09.02-15.02 - 30 км², або 4 км² на день.

🔴Боїзіткнення:
Кількість боєзіткнень за тиждень знизилася на 10%.
показать весь комментарий
18.02.2026 08:04 Ответить
 
 