Россияне уничтожили Волчанск и пытаются продвигаться к Липцам и Волчанским Хуторам, - Трегубов
Российские войска практически стерли с лица земли Волчанск в Харьковской области и пытаются продвигаться дальше, однако украинские Силы обороны сдерживают наступление на южных направлениях.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Город фактически уничтожен
"Россияне сумели уничтожить сам город Волчанск, и если украинские силы держатся в южных регионах, россияне пытаются их обойти. В первую очередь - в направлении Липцов, а во вторую, в направлении Волчанских Хуторов", - сообщил Трегубов.
Он также добавил, что если оккупантам не удастся сместить украинских бойцов, то они попытаются обойти их полем и занять какие-то населенные пункты поблизости.
Давление
"Занять не удастся, но давление серьезное и давление, в отличие от Купянска, откуда россияне бежали и не могут восстановить свои позиции, здесь давление постоянное и россияне пытаются идти вперед", - подчеркнул спикер группировки Сил обороны.
Щотижнева інфографіка змін по фронту та бойових зіткненнях за 7 днів:
🔴Фронт:
🟢12.01-18.01 - 67 км², або 10 км² на день.
🟢19.01-25.01 - 27 км², або 4 км² на день.
🟢26.01-01.02 - 90 км², або 13 км² на день.
🟢02.02-08.02 - 61 км², або 9 км² на день.
🟢09.02-15.02 - 30 км², або 4 км² на день.
🔴Боїзіткнення:
Кількість боєзіткнень за тиждень знизилася на 10%.