Ворог атакував "Іскандером" та 126 ударними БпЛА, знешкоджено 100 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 18 лютого 2026 року війська РФ атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначєаться, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль