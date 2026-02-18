РУС
Враг атаковал "Искандером" и 126 ударными БПЛА, обезврежено 100 дронов, - Воздушные силы

Ночная атака БПЛА на Украину: ПВО уничтожила 100 дронов

В ночь на 18 февраля 2026 года войска РФ атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 100 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отмечают Воздушные силы.

