Рашисты ударили дронами по Николаеву: повреждены дома

В ночь на среду, 18 февраля 2026 года, войска РФ атаковали ударными дронами город Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале оловка Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Николаев. В результате атаки шахидов есть повреждения домов в частном секторе. На данный момент без пострадавших", - говорится в сообщении.

Около 2 ночи сообщалось о повторных взрывах в городе.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 17 февраля продолжалась атака российских дронов на украинские города.

