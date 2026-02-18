Рашисты ударили дронами по Николаеву: повреждены дома
В ночь на среду, 18 февраля 2026 года, войска РФ атаковали ударными дронами город Николаев.
Об этом сообщил в телеграм-канале оловка Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Николаев. В результате атаки шахидов есть повреждения домов в частном секторе. На данный момент без пострадавших", - говорится в сообщении.
Около 2 ночи сообщалось о повторных взрывах в городе.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что вечером 17 февраля продолжалась атака российских дронов на украинские города.
