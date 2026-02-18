Рашисти вдарили дронами по Миколаєву: пошкоджено будинки (оновлено)

У ніч проти середи, 18 лютого 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами місто Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Миколаїв. Внаслідок атаки шахедів є пошкодження будинків в приватному секторі. Станом на зараз без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Близько 2 ночі повідомлялося про повторні вибухи в місті.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Пізніше Кім уточнив, що вночі ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок атаки виникла пожежа та зруйновано один приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено ще сім приватних будинків. Постраждалих немає.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що увечері 17 лютого тривала атака російських дронів на українські міста.

