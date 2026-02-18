УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11353 відвідувача онлайн
Новини лікування в Україні
4 478 40

Лікарі в Дніпрі випадково прооперували дитині не ту руку: їм повідомили про підозру

медичні помилки

У Дніпрі лікарі мали виправити перелом дитині, але випадково оперували іншу руку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оперували не ту руку

Як зазначається, у вересні 2022 року мама привела дитину в лікарню. Рентген показав перелом правої руки, тож хлопчику наклали гіпс і сказали прийти на огляд через місяць.

"Під час повторного огляду лікарі заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на операції.
1 листопада 2022 року ті ж лікарі провели хірургічне втручання, але через недбалість зробили операцію на здоровій руці, фактично зламавши її", - йдеться у повідомленні.

Коли дитину привезли в післяопераційну палату, мама одразу побачила, що оперували не ту руку. Родина швидко перевезла хлопчика до іншої лікарні, де йому надали правильну допомогу та забезпечили реабілітацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після операції у тілі жінки залишили хірургічну серветку: онколог із Дніпра піде під суд

Експертиза не підтвердила потреби в операції

Судово-медична експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі.

У результаті грубого порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Лікарям оголосили підозру

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра лікарям-травматологам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пластичний хірург понівечив обличчя пацієнтки під час операції у Києві: йому повідомлено про підозру

Автор: 

Дніпро (3532) лікарі (1285) лікування (605) Офіс Генпрокурора (3890) Дніпропетровська область (5052) Дніпровський район (383)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Батьки за гроші вивчили своїх дебілів, а вони тепер людей калічать!
показати весь коментар
18.02.2026 13:37 Відповісти
+13
я в шоці .. вони там бухі в соплю?
показати весь коментар
18.02.2026 13:24 Відповісти
+8
А від президента країни ви не в шоці? Риба гниє з голови! Якщо непрофесійна і некомпетентна людина очолює країну, нічому не може навчитися, а тільки про свій карман думає, то чому решті громадянам не можна? "Дурний приклад - заразний" - як говорить відома ворожа приказка.
показати весь коментар
18.02.2026 13:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я в шоці .. вони там бухі в соплю?
показати весь коментар
18.02.2026 13:24 Відповісти
А від президента країни ви не в шоці? Риба гниє з голови! Якщо непрофесійна і некомпетентна людина очолює країну, нічому не може навчитися, а тільки про свій карман думає, то чому решті громадянам не можна? "Дурний приклад - заразний" - як говорить відома ворожа приказка.
показати весь коментар
18.02.2026 13:38 Відповісти
ну тема про лікарів в даному випадку.. а за Оманську ZеГниду мене регулярно банять ..не хвилюйтесь

а особисто мені свого часу неправильно склали палець при переломі - кривий все життя
показати весь коментар
18.02.2026 13:40 Відповісти
для ДУРНИХ і ГНИЛИХ він заразний..

а вам "удачі" жити за паРашними приказками
показати весь коментар
18.02.2026 13:41 Відповісти
А що гнилих і дурних у нас мало по-вашому? І якось негарно людям поганого бажати...
показати весь коментар
18.02.2026 15:43 Відповісти
притягувати Зєлю під будь яку новину це якийсь ідіотизм...Мені просто цікаво це робиться через якусь психічну хворобу чи це заказне намагання розмазати всі факапи Зешмарклі на всі випадки життя? На кшалт "мивсіпрезеденти"?
показати весь коментар
18.02.2026 14:47 Відповісти
Я лише хотів сказати, що непрофесіоналізм і безвідповідальність - стало мейнстрімом в нашій державі саме через заохочення теперішньою владою. Бо коли в суспільстві гроші понад усе, то такі трешеві випадки будуть траплятися все частіше.
показати весь коментар
18.02.2026 15:28 Відповісти
в принципі логіка є, але думаю що саме "безвідповідальність" і привела нас до результатів 2019...А сьогоднішня влада лише чергова "сходинка" вгору на владних щаблях часів Незалежності... Я не дуже ******** коли акцентують на "хворобах" сьогодення, бо це лише "ускладнення" минулих захворювань... Не забуваймо хто батько і хто мати української корупції
показати весь коментар
18.02.2026 16:04 Відповісти
зеленський на посаду призначив знайомих акторів
показати весь коментар
18.02.2026 13:57 Відповісти
Виродки
Мені рік назад пластину ставили в ногу,так через 3 тижні з'ясувалося що треба було її не просто гвинтами прикрутить ,а ще й гайки з другої сторони закрутити,задачька для автослюсаря початківця.
в підсумку ще 1 операція.
показати весь коментар
18.02.2026 13:28 Відповісти
Приватні лікарні просто смокчуть гроші з людей, користуючись скрутним становищем і довірою до лікарів. Замість того, щоб просто видалити камінчик, ці тварюки взяли гроші за операцію по видаленню, а насправді просто встановили стент
Так буде краще, сказали мені наступного ранку, будемо "хімією" його руйнувати...
Коротше, епопея тягнулася два місяці, аналізи, КТ, ще аналізи... аж поки я не потрапив в іншу лікарню, де його просто видалили... і все...
показати весь коментар
18.02.2026 14:18 Відповісти
Якщо у вас урати (це камінці з солей сечової кислоти), то здайте аналіз на вміст сечової кислоти в крові і при перевищенні її норми зверніться до сімейного нехай вам випише (на умовах реімбурсації) алопуринол. Через пів року урати в ваших нирках зникнуть - це з власного досвіду. Урологи вам в цьому не допоможуть - не надійтеся на них! Іще важливо зробити бакпосів сечі і пролікувати всі інфекції, які при наявності камінців у нирках обов'язково є. Камінці в нирках так просто не зникають!
показати весь коментар
18.02.2026 15:46 Відповісти
О, аналізів всяких-різних я тоді наздавав чимало...
Було зроблено три КТ в різних клініках (третій раз з контрастом), і всі дали різні результати по розмірам конкременту , чисто лотерея.
А потім у державній клініці його за хвилин 15 видалили і наступного ж дня відправили додому.
Ще дали гарну пораду - віддати шматки видаленого "брильянту" на аналіз, от тоді можна буде вже щось рекомендувати.
показати весь коментар
18.02.2026 15:59 Відповісти
Ви звертаєте увагу на розміри камінців, а треба думати про причину їх виникнення! Коли прийдуть результати аналізу ось цих видалених камінців - дивіться уважно - урати і вас були чи ні. Якщо так, то зверніться до сімейного, щоб пити алопуринол по схемі. Бо урати дуже швидко знову виростають і через пару років знову прийдеться видаляти, як мені прийшлося. Ви не надійтеся на лікарів, бо вони не зацікавлені, щоб усі були здорові - їм не буде на кому заробляти!
показати весь коментар
18.02.2026 16:15 Відповісти
Та розміри то таке, до слова прийшлося (про точність результатів)
Фосфатурія, якщо це вам про щось скаже.
показати весь коментар
18.02.2026 16:29 Відповісти
Зрозуміло. При фосфатурії алопуринол не допоможе точно. Єдине чим можу порадувати, що фосфатні конкременти так швидко не з'являються як уратні, тому бажаю знайти грамотного і совісного лікаря для ефективної профілактики нефролітіазу!
показати весь коментар
18.02.2026 19:49 Відповісти
Дякую
показати весь коментар
19.02.2026 09:09 Відповісти
Доречі, ну як тут не згадати "щедрість" держави:
"З 1 січня 2026 року українці віком від 40 років зможуть отримати 2000 грн для проходження комплексного медичного обстеження. Програму запроваджує Міністерство охорони здоров'я, а кошти надаватимуть через Дія.Картку".
Мені б цього навіть на кілька аналізів не вистачило
показати весь коментар
18.02.2026 16:03 Відповісти
Батьки за гроші вивчили своїх дебілів, а вони тепер людей калічать!
показати весь коментар
18.02.2026 13:37 Відповісти
У мене тоже такий випадок був, лікарка на швидкій не могла зрозуміть де ліва рука, а де права, щоб кров узять
показати весь коментар
18.02.2026 13:42 Відповісти
На швидкій, всі маніпуляції робить фельдшер. До нього претензї, а не до лікаря
показати весь коментар
18.02.2026 14:02 Відповісти
Ну медсестра, какая разніца, і не кров брали, а укол.
показати весь коментар
18.02.2026 14:04 Відповісти
Через вашу "какую разніцу", ми маємо проблеми не тільки в медицині
показати весь коментар
18.02.2026 14:07 Відповісти
Дякую, Захаре, за конструктивну критику
показати весь коментар
18.02.2026 14:08 Відповісти
Я пожартував)))
показати весь коментар
18.02.2026 14:18 Відповісти
Та нахіба та підозра?
Зламати травматологам руки і хай лікуються між собою !
показати весь коментар
18.02.2026 13:42 Відповісти
ну ви і ...монстр... уявляети цих коновалів + людина яка має брати кров і не знає де лівоправо!
показати весь коментар
18.02.2026 14:41 Відповісти
Перманентно пьяные врачи у совков обычное явление.
показати весь коментар
18.02.2026 13:51 Відповісти
Щось не розумію, випадок стався в 22 році, а "оголосили підозру" лише нині? Це що, на доведення очевидного більше 3-х років знадобилося?
показати весь коментар
18.02.2026 14:02 Відповісти
Навіть в поважних західних клініках, на кшалт Шаріте, буває відрізають не ту ногу. Що ви хочете від місцевих?
показати весь коментар
18.02.2026 14:03 Відповісти
Але ж навальному ногу не відрізали, проте від новачка вилічили
показати весь коментар
18.02.2026 14:09 Відповісти
Так. Але Майкл Джексон, сконав від протофолу, який йому давав його лікар
показати весь коментар
18.02.2026 14:14 Відповісти
только пьянь могла такое сделать
показати весь коментар
18.02.2026 14:08 Відповісти
Фахівці......
показати весь коментар
18.02.2026 14:10 Відповісти
Приведу протилежний випадок. Коли в Британії, місцеві лікарі, ледь не загубили дитині руку. Теж перелом був. Мати сіла з дитиною на літак і прилетіла додому в Україну, де дитину вилікували
показати весь коментар
18.02.2026 14:17 Відповісти
Отак "випадково" через 40+ вовини 2тищи на обстеження, знайдуть у тебе ще 5-10 хвороб. А може навпвки - будеш здоровий,як єрмак, і пошлють тебе "випадково" на влк
показати весь коментар
18.02.2026 14:33 Відповісти
патужна
показати весь коментар
18.02.2026 15:19 Відповісти
Не думаючи, потрібно пришити фалос 22 см на лоб тому хірургу, який оперував ...
показати весь коментар
18.02.2026 16:16 Відповісти
 
 