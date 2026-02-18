Лікарі в Дніпрі випадково прооперували дитині не ту руку: їм повідомили про підозру
У Дніпрі лікарі мали виправити перелом дитині, але випадково оперували іншу руку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Оперували не ту руку
Як зазначається, у вересні 2022 року мама привела дитину в лікарню. Рентген показав перелом правої руки, тож хлопчику наклали гіпс і сказали прийти на огляд через місяць.
"Під час повторного огляду лікарі заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на операції.
1 листопада 2022 року ті ж лікарі провели хірургічне втручання, але через недбалість зробили операцію на здоровій руці, фактично зламавши її", - йдеться у повідомленні.
Коли дитину привезли в післяопераційну палату, мама одразу побачила, що оперували не ту руку. Родина швидко перевезла хлопчика до іншої лікарні, де йому надали правильну допомогу та забезпечили реабілітацію.
Експертиза не підтвердила потреби в операції
Судово-медична експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі.
У результаті грубого порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Лікарям оголосили підозру
За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра лікарям-травматологам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а особисто мені свого часу неправильно склали палець при переломі - кривий все життя
а вам "удачі" жити за паРашними приказками
Мені рік назад пластину ставили в ногу,так через 3 тижні з'ясувалося що треба було її не просто гвинтами прикрутить ,а ще й гайки з другої сторони закрутити,задачька для автослюсаря початківця.
в підсумку ще 1 операція.
Так буде краще, сказали мені наступного ранку, будемо "хімією" його руйнувати...
Коротше, епопея тягнулася два місяці, аналізи, КТ, ще аналізи... аж поки я не потрапив в іншу лікарню, де його просто видалили... і все...
Було зроблено три КТ в різних клініках (третій раз з контрастом), і всі дали різні результати по розмірам конкременту , чисто лотерея.
А потім у державній клініці його за хвилин 15 видалили і наступного ж дня відправили додому.
Ще дали гарну пораду - віддати шматки видаленого "брильянту" на аналіз, от тоді можна буде вже щось рекомендувати.
Фосфатурія, якщо це вам про щось скаже.
"З 1 січня 2026 року українці віком від 40 років зможуть отримати 2000 грн для проходження комплексного медичного обстеження. Програму запроваджує Міністерство охорони здоров'я, а кошти надаватимуть через Дія.Картку".
Мені б цього навіть на кілька аналізів не вистачило
Зламати травматологам руки і хай лікуються між собою !