Лікарі в Дніпрі випадково прооперували дитині не ту руку: їм повідомили про підозру

У Дніпрі лікарі мали виправити перелом дитині, але випадково оперували іншу руку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Оперували не ту руку

Як зазначається, у вересні 2022 року мама привела дитину в лікарню. Рентген показав перелом правої руки, тож хлопчику наклали гіпс і сказали прийти на огляд через місяць.

"Під час повторного огляду лікарі заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на операції.

1 листопада 2022 року ті ж лікарі провели хірургічне втручання, але через недбалість зробили операцію на здоровій руці, фактично зламавши її", - йдеться у повідомленні.

Коли дитину привезли в післяопераційну палату, мама одразу побачила, що оперували не ту руку. Родина швидко перевезла хлопчика до іншої лікарні, де йому надали правильну допомогу та забезпечили реабілітацію.

Експертиза не підтвердила потреби в операції

Судово-медична експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі.

У результаті грубого порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Лікарям оголосили підозру

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра лікарям-травматологам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України.

