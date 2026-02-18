Врачи в Днепре случайно прооперировали ребенку не ту руку: им сообщили о подозрении

В Днепре врачи должны были исправить перелом ребенку, но случайно оперировали другую руку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Оперировали не ту руку

Как отмечается, в сентябре 2022 года мама привела ребенка в больницу. Рентген показал перелом правой руки, поэтому мальчику наложили гипс и сказали прийти на осмотр через месяц.

"Во время повторного осмотра врачи заявили, что перелом якобы сросся неправильно, и настояли на операции.

1 ноября 2022 года те же врачи провели хирургическое вмешательство, но из-за халатности сделали операцию на здоровой руке, фактически сломав ее", - говорится в сообщении.

Когда ребенка привезли в послеоперационную палату, мама сразу увидела, что оперировали не ту руку. Семья быстро перевезла мальчика в другую больницу, где ему оказали правильную помощь и обеспечили реабилитацию.

Экспертиза не подтвердила необходимости операции

Судебно-медицинская экспертиза установила, что на самом деле не было никаких медицинских оснований для проведения операции вообще.

В результате грубого нарушения медицинских стандартов ребенок получил телесные повреждения средней тяжести.

Врачам объявили подозрение

Под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры Днепра врачам-травматологам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

