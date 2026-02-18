Врачи в Днепре случайно прооперировали ребенку не ту руку: им сообщили о подозрении
В Днепре врачи должны были исправить перелом ребенку, но случайно оперировали другую руку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Оперировали не ту руку
Как отмечается, в сентябре 2022 года мама привела ребенка в больницу. Рентген показал перелом правой руки, поэтому мальчику наложили гипс и сказали прийти на осмотр через месяц.
"Во время повторного осмотра врачи заявили, что перелом якобы сросся неправильно, и настояли на операции.
1 ноября 2022 года те же врачи провели хирургическое вмешательство, но из-за халатности сделали операцию на здоровой руке, фактически сломав ее", - говорится в сообщении.
Когда ребенка привезли в послеоперационную палату, мама сразу увидела, что оперировали не ту руку. Семья быстро перевезла мальчика в другую больницу, где ему оказали правильную помощь и обеспечили реабилитацию.
Экспертиза не подтвердила необходимости операции
Судебно-медицинская экспертиза установила, что на самом деле не было никаких медицинских оснований для проведения операции вообще.
В результате грубого нарушения медицинских стандартов ребенок получил телесные повреждения средней тяжести.
Врачам объявили подозрение
Под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры Днепра врачам-травматологам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 140 УК Украины.
а особисто мені свого часу неправильно склали палець при переломі - кривий все життя
а вам "удачі" жити за паРашними приказками
Мені рік назад пластину ставили в ногу,так через 3 тижні з'ясувалося що треба було її не просто гвинтами прикрутить ,а ще й гайки з другої сторони закрутити,задачька для автослюсаря початківця.
в підсумку ще 1 операція.
Так буде краще, сказали мені наступного ранку, будемо "хімією" його руйнувати...
Коротше, епопея тягнулася два місяці, аналізи, КТ, ще аналізи... аж поки я не потрапив в іншу лікарню, де його просто видалили... і все...
Зламати травматологам руки і хай лікуються між собою !