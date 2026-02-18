РУС
Новости лечение в Украине
2 435 27

Врачи в Днепре случайно прооперировали ребенку не ту руку: им сообщили о подозрении

медицинские ошибки

В Днепре врачи должны были исправить перелом ребенку, но случайно оперировали другую руку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Оперировали не ту руку

Как отмечается, в сентябре 2022 года мама привела ребенка в больницу. Рентген показал перелом правой руки, поэтому мальчику наложили гипс и сказали прийти на осмотр через месяц.

"Во время повторного осмотра врачи заявили, что перелом якобы сросся неправильно, и настояли на операции.
1 ноября 2022 года те же врачи провели хирургическое вмешательство, но из-за халатности сделали операцию на здоровой руке, фактически сломав ее", - говорится в сообщении.

Когда ребенка привезли в послеоперационную палату, мама сразу увидела, что оперировали не ту руку. Семья быстро перевезла мальчика в другую больницу, где ему оказали правильную помощь и обеспечили реабилитацию.

Экспертиза не подтвердила необходимости операции

Судебно-медицинская экспертиза установила, что на самом деле не было никаких медицинских оснований для проведения операции вообще.

В результате грубого нарушения медицинских стандартов ребенок получил телесные повреждения средней тяжести.

Врачам объявили подозрение

Под процессуальным руководством Западной окружной прокуратуры Днепра врачам-травматологам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

Днепр (691) врачи (112) лечение (39) Офис Генпрокурора (1198) Днепропетровская область (1455) Днепровский район (243)
Топ комментарии
+12
Батьки за гроші вивчили своїх дебілів, а вони тепер людей калічать!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:37 Ответить
+6
я в шоці .. вони там бухі в соплю?
показать весь комментарий
18.02.2026 13:24 Ответить
+6
Та нахіба та підозра?
Зламати травматологам руки і хай лікуються між собою !
показать весь комментарий
18.02.2026 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
я в шоці .. вони там бухі в соплю?
показать весь комментарий
18.02.2026 13:24 Ответить
А від президента країни ви не в шоці? Риба гниє з голови! Якщо непрофесійна і некомпетентна людина очолює країну, нічому не може навчитися, а тільки про свій карман думає, то чому решті громадянам не можна? "Дурний приклад - заразний" - як говорить відома ворожа приказка.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:38 Ответить
ну тема про лікарів в даному випадку.. а за Оманську ZеГниду мене регулярно банять ..не хвилюйтесь

а особисто мені свого часу неправильно склали палець при переломі - кривий все життя
показать весь комментарий
18.02.2026 13:40 Ответить
для ДУРНИХ і ГНИЛИХ він заразний..

а вам "удачі" жити за паРашними приказками
показать весь комментарий
18.02.2026 13:41 Ответить
притягувати Зєлю під будь яку новину це якийсь ідіотизм...Мені просто цікаво це робиться через якусь психічну хворобу чи це заказне намагання розмазати всі факапи Зешмарклі на всі випадки життя? На кшалт "мивсіпрезеденти"?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:47 Ответить
зеленський на посаду призначив знайомих акторів
показать весь комментарий
18.02.2026 13:57 Ответить
Виродки
Мені рік назад пластину ставили в ногу,так через 3 тижні з'ясувалося що треба було її не просто гвинтами прикрутить ,а ще й гайки з другої сторони закрутити,задачька для автослюсаря початківця.
в підсумку ще 1 операція.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:28 Ответить
Приватні лікарні просто смокчуть гроші з людей, користуючись скрутним становищем і довірою до лікарів. Замість того, щоб просто видалити камінчик, ці тварюки взяли гроші за операцію по видаленню, а насправді просто встановили стент
Так буде краще, сказали мені наступного ранку, будемо "хімією" його руйнувати...
Коротше, епопея тягнулася два місяці, аналізи, КТ, ще аналізи... аж поки я не потрапив в іншу лікарню, де його просто видалили... і все...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:18 Ответить
Батьки за гроші вивчили своїх дебілів, а вони тепер людей калічать!
показать весь комментарий
18.02.2026 13:37 Ответить
У мене тоже такий випадок був, лікарка на швидкій не могла зрозуміть де ліва рука, а де права, щоб кров узять
показать весь комментарий
18.02.2026 13:42 Ответить
На швидкій, всі маніпуляції робить фельдшер. До нього претензї, а не до лікаря
показать весь комментарий
18.02.2026 14:02 Ответить
Ну медсестра, какая разніца, і не кров брали, а укол.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:04 Ответить
Через вашу "какую разніцу", ми маємо проблеми не тільки в медицині
показать весь комментарий
18.02.2026 14:07 Ответить
Дякую, Захаре, за конструктивну критику
показать весь комментарий
18.02.2026 14:08 Ответить
Я пожартував)))
показать весь комментарий
18.02.2026 14:18 Ответить
Та нахіба та підозра?
Зламати травматологам руки і хай лікуються між собою !
показать весь комментарий
18.02.2026 13:42 Ответить
ну ви і ...монстр... уявляети цих коновалів + людина яка має брати кров і не знає де лівоправо!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:41 Ответить
Перманентно пьяные врачи у совков обычное явление.
показать весь комментарий
18.02.2026 13:51 Ответить
Щось не розумію, випадок стався в 22 році, а "оголосили підозру" лише нині? Це що, на доведення очевидного більше 3-х років знадобилося?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:02 Ответить
Навіть в поважних західних клініках, на кшалт Шаріте, буває відрізають не ту ногу. Що ви хочете від місцевих?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:03 Ответить
Але ж навальному ногу не відрізали, проте від новачка вилічили
показать весь комментарий
18.02.2026 14:09 Ответить
Так. Але Майкл Джексон, сконав від протофолу, який йому давав його лікар
показать весь комментарий
18.02.2026 14:14 Ответить
только пьянь могла такое сделать
показать весь комментарий
18.02.2026 14:08 Ответить
Фахівці......
показать весь комментарий
18.02.2026 14:10 Ответить
Приведу протилежний випадок. Коли в Британії, місцеві лікарі, ледь не загубили дитині руку. Теж перелом був. Мати сіла з дитиною на літак і прилетіла додому в Україну, де дитину вилікували
показать весь комментарий
18.02.2026 14:17 Ответить
Отак "випадково" через 40+ вовини 2тищи на обстеження, знайдуть у тебе ще 5-10 хвороб. А може навпвки - будеш здоровий,як єрмак, і пошлють тебе "випадково" на влк
показать весь комментарий
18.02.2026 14:33 Ответить
 
 