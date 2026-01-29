После операции в теле женщины оставили хирургическую салфетку: онколог из Днепра предстанет перед судом

В Днепре завершили досудебное расследование по делу о врачебной халатности во время хирургического вмешательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Обстоятельства врачебной ошибки

В суд направили обвинительный акт в отношении хирурга-онколога. Врача подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

По данным следствия, в январе 2023 года медик провел плановую операцию. Во время вмешательства в теле пациентки оставили хирургическую салфетку. После выписки женщина жаловалась на ухудшение состояния и высокую температуру. Врач объяснял симптомы послеоперационным заживлением.

В апреле 2023 года посторонний предмет обнаружили во время ультразвукового исследования. Салфетка находилась в зоне проведенной операции.

Обвинительный акт направлен в суд по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Выводы экспертизы и правовая оценка

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила тяжелые последствия для здоровья пациентки. Установлена прямая причинно-следственная связь. Действия врача квалифицировали по части первой статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность.

Дальнейшую правовую оценку действиям медика будет давать суд.

