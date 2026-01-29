После операции в теле женщины оставили хирургическую салфетку: онколог из Днепра предстанет перед судом
В Днепре завершили досудебное расследование по делу о врачебной халатности во время хирургического вмешательства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.
Обстоятельства врачебной ошибки
В суд направили обвинительный акт в отношении хирурга-онколога. Врача подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
По данным следствия, в январе 2023 года медик провел плановую операцию. Во время вмешательства в теле пациентки оставили хирургическую салфетку. После выписки женщина жаловалась на ухудшение состояния и высокую температуру. Врач объяснял симптомы послеоперационным заживлением.
В апреле 2023 года посторонний предмет обнаружили во время ультразвукового исследования. Салфетка находилась в зоне проведенной операции.
Обвинительный акт направлен в суд по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Выводы экспертизы и правовая оценка
Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила тяжелые последствия для здоровья пациентки. Установлена прямая причинно-следственная связь. Действия врача квалифицировали по части первой статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность.
Дальнейшую правовую оценку действиям медика будет давать суд.
те що сталося це недбалість, за яку треба сурово карати: додержання протоколу, правил, процедур вимагає елементаной чесності перед пацієнтом і собой
Второе: современные салфетки чаще всего рассасывающиеся.
А если серьезно: что-то часто я начал читать новости про "дела врачей" и каждый раз они описывают какие-то нереальные истории.
Каждый год клиника Mayo выпускает список забытых в пациентах предметов.
Ещё раз повторюсь: хирургическая медсестра обязана посчитать все тампоны, салфетки и т.д до "зашивания пациента".
Свой горький опыт оставьте для прокурора и друзей.
Часто - зробить основну найскладнішу частину операції і вже біжить на іншу операцію, зашивати - зачищати залишають для помічників-хірургів з меншою кваліфікацією.
Всі вони люди і всі колись роблять помилки.
З хорошою операційною медсестрою таких ляпів небуває.