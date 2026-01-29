4 076 17

После операции в теле женщины оставили хирургическую салфетку: онколог из Днепра предстанет перед судом

Хирург из Днепра забыл в теле пациентки салфетку

В Днепре завершили досудебное расследование по делу о врачебной халатности во время хирургического вмешательства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Обстоятельства врачебной ошибки

В суд направили обвинительный акт в отношении хирурга-онколога. Врача подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

По данным следствия, в январе 2023 года медик провел плановую операцию. Во время вмешательства в теле пациентки оставили хирургическую салфетку. После выписки женщина жаловалась на ухудшение состояния и высокую температуру. Врач объяснял симптомы послеоперационным заживлением.

В апреле 2023 года посторонний предмет обнаружили во время ультразвукового исследования. Салфетка находилась в зоне проведенной операции.

Обвинительный акт направлен в суд по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Выводы экспертизы и правовая оценка

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила тяжелые последствия для здоровья пациентки. Установлена прямая причинно-следственная связь. Действия врача квалифицировали по части первой статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность.

Дальнейшую правовую оценку действиям медика будет давать суд.

Днепр медицина операция врачи
Топ комментарии
+12
Ну по всем правилам, по окончанию операции, хирургическая медсестра, а не хирург, считает все салфетки использованные салфетки. Это первое.
Второе: современные салфетки чаще всего рассасывающиеся.
А если серьезно: что-то часто я начал читать новости про "дела врачей" и каждый раз они описывают какие-то нереальные истории.
29.01.2026 23:24 Ответить
+11
Лікарі, особливо хірурги високої спеціалізації дуже заняті.
Часто - зробить основну найскладнішу частину операції і вже біжить на іншу операцію, зашивати - зачищати залишають для помічників-хірургів з меншою кваліфікацією.
Всі вони люди і всі колись роблять помилки.
З хорошою операційною медсестрою таких ляпів небуває.
29.01.2026 23:55 Ответить
+8
Якщо кожного хірурга, саджати за серветку, то судді сконають від аппендициту, нікому буде оперувати. У нас продовжує діяти, суто каральна система, совєцького штибу. На Заході, ці питання по іншому вирішують. Там акцент йде, на роботу над помилками. І карає медична система здебільшого, а не кримінальний суд. А пацієнтка, видно не проста
29.01.2026 22:55 Ответить
Тут колись одному пацієнту ножниці-зажим залишили. В аеоропорту знайшли, детектор на метал верещав. Розділи до трусів і далі верещав. Потім відправили на рентген і там виявили.
29.01.2026 22:49 Ответить
29.01.2026 22:56 Ответить
А якщо забув бюджетні кошти з кишені вийняти, то ідеш на підвищення або просто міняєшся посадами з таким самим склеротиком. У Віслюка все схоплено і продумано - він же не лох.
29.01.2026 22:54 Ответить
29.01.2026 22:55 Ответить
...то ви мабудь не знаєте, що всі серветки, зажими, інструменти обов'зково рахують до і після опе...
те що сталося це недбалість, за яку треба сурово карати: додержання протоколу, правил, процедур вимагає елементаной чесності перед пацієнтом і собой
18.02.2026 14:15 Ответить
Знаю. Це все має рахувати, операційна медсестра
18.02.2026 14:19 Ответить
диплом купив - результат ....
29.01.2026 22:58 Ответить
От Ви зразу-купив.А може друзі подарували. Або тато,як у нашого найвеличнішого "сталевого лева", був завкафедрою онкології якогось медичного ВИШу.
29.01.2026 23:07 Ответить
29.01.2026 23:24 Ответить
Я особисто знаю декілька таких "нереальних" історій. І деякі з них були не помилкою, а зроблені навмисно.
30.01.2026 00:38 Ответить
Рад за вас. Не пойму правда как это касается новости.
Каждый год клиника Mayo выпускает список забытых в пациентах предметов.
Ещё раз повторюсь: хирургическая медсестра обязана посчитать все тампоны, салфетки и т.д до "зашивания пациента".
Свой горький опыт оставьте для прокурора и друзей.
30.01.2026 01:07 Ответить
Порахувала, несходиться, доклала, хто приймає рішення про повторне "різання" тим самим підтверджуя свій "брак", компетентність, кошти на повтор. А може пронесе( не срачка), а ти дура нормально рахувала ітд, ітп.
30.01.2026 07:05 Ответить
А где была медсестра ? Ей тоже повылазило ?
29.01.2026 23:42 Ответить
29.01.2026 23:55 Ответить
...це не помилка, а нехтавання своїми елементарними обов'язками... на кофе, мабудь, поспішали
18.02.2026 14:18 Ответить
Та справа не в тому, що забули серветку, а в тому, що ніхто не звертає увагу на скарги пацієнта після операції бо це вже не цікаво. Пацієнт вже здав гроші(напевно)і це вже відпрацьований матеріал і нехай йде далі і не заважає заробляти.
30.01.2026 07:50 Ответить
 
 