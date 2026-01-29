Після операції у тілі жінки залишили хірургічну серветку: онколог із Дніпра піде під суд

У Дніпрі завершили досудове розслідування у справі щодо лікарської недбалості під час хірургічного втручання.

У Дніпрі завершили досудове розслідування у справі щодо лікарської недбалості під час хірургічного втручання.

Обставини лікарської помилки

До суду скерували обвинувальний акт стосовно хірурга-онколога. Лікаря підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків.

За даними слідства, у січні 2023 року медик провів планову операцію. Під час втручання в тілі пацієнтки залишили хірургічну серветку. Після виписки жінка скаржилася на погіршення стану та високу температуру. Лікар пояснював симптоми післяопераційним загоєнням.

У квітні 2023 року сторонній предмет виявили під час ультразвукового дослідження. Серветка знаходилася в зоні проведеної операції.

Обвинувальний акт направлено до суду за фактом неналежного виконання професійних обов’язків.

Висновки експертизи та правова оцінка

Комісійна судово-медична експертиза підтвердила тяжкі наслідки для здоров’я пацієнтки. Встановлено прямий причинно-наслідковий зв’язок. Дії лікаря кваліфікували за частиною першою статті 140 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність.

Подальшу правову оцінку діям медика надаватиме суд.

