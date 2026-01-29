УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6811 відвідувач онлайн
Новини Підозри лікарям
4 076 17

Після операції у тілі жінки залишили хірургічну серветку: онколог із Дніпра піде під суд

Хірург із Дніпра забув у тілі пацієнтки серветку

У Дніпрі завершили досудове розслідування у справі щодо лікарської недбалості під час хірургічного втручання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обставини лікарської помилки

До суду скерували обвинувальний акт стосовно хірурга-онколога. Лікаря підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків.

За даними слідства, у січні 2023 року медик провів планову операцію. Під час втручання в тілі пацієнтки залишили хірургічну серветку. Після виписки жінка скаржилася на погіршення стану та високу температуру. Лікар пояснював симптоми післяопераційним загоєнням.

У квітні 2023 року сторонній предмет виявили під час ультразвукового дослідження. Серветка знаходилася в зоні проведеної операції.

Обвинувальний акт направлено до суду за фактом неналежного виконання професійних обов’язків.

Також читайте: В Україні запустили онлайн-каталог цін на лікарські засоби

Висновки експертизи та правова оцінка

Комісійна судово-медична експертиза підтвердила тяжкі наслідки для здоров’я пацієнтки. Встановлено прямий причинно-наслідковий зв’язок. Дії лікаря кваліфікували за частиною першою статті 140 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність.

Подальшу правову оцінку діям медика надаватиме суд.

Також читайте: В Україні 67% медичних ліцензій видано ФОПам-медикам: третина з них ‒ стоматологи. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Дніпро (3501) медицина (2203) операція (133) лікарі (1283)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Ну по всем правилам, по окончанию операции, хирургическая медсестра, а не хирург, считает все салфетки использованные салфетки. Это первое.
Второе: современные салфетки чаще всего рассасывающиеся.
А если серьезно: что-то часто я начал читать новости про "дела врачей" и каждый раз они описывают какие-то нереальные истории.
показати весь коментар
29.01.2026 23:24 Відповісти
+11
Лікарі, особливо хірурги високої спеціалізації дуже заняті.
Часто - зробить основну найскладнішу частину операції і вже біжить на іншу операцію, зашивати - зачищати залишають для помічників-хірургів з меншою кваліфікацією.
Всі вони люди і всі колись роблять помилки.
З хорошою операційною медсестрою таких ляпів небуває.
показати весь коментар
29.01.2026 23:55 Відповісти
+8
Якщо кожного хірурга, саджати за серветку, то судді сконають від аппендициту, нікому буде оперувати. У нас продовжує діяти, суто каральна система, совєцького штибу. На Заході, ці питання по іншому вирішують. Там акцент йде, на роботу над помилками. І карає медична система здебільшого, а не кримінальний суд. А пацієнтка, видно не проста
показати весь коментар
29.01.2026 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут колись одному пацієнту ножниці-зажим залишили. В аеоропорту знайшли, детектор на метал верещав. Розділи до трусів і далі верещав. Потім відправили на рентген і там виявили.
показати весь коментар
29.01.2026 22:49 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2026 22:56 Відповісти
А якщо забув бюджетні кошти з кишені вийняти, то ідеш на підвищення або просто міняєшся посадами з таким самим склеротиком. У Віслюка все схоплено і продумано - він же не лох.
показати весь коментар
29.01.2026 22:54 Відповісти
Якщо кожного хірурга, саджати за серветку, то судді сконають від аппендициту, нікому буде оперувати. У нас продовжує діяти, суто каральна система, совєцького штибу. На Заході, ці питання по іншому вирішують. Там акцент йде, на роботу над помилками. І карає медична система здебільшого, а не кримінальний суд. А пацієнтка, видно не проста
показати весь коментар
29.01.2026 22:55 Відповісти
...то ви мабудь не знаєте, що всі серветки, зажими, інструменти обов'зково рахують до і після опе...
те що сталося це недбалість, за яку треба сурово карати: додержання протоколу, правил, процедур вимагає елементаной чесності перед пацієнтом і собой
показати весь коментар
18.02.2026 14:15 Відповісти
Знаю. Це все має рахувати, операційна медсестра
показати весь коментар
18.02.2026 14:19 Відповісти
диплом купив - результат ....
показати весь коментар
29.01.2026 22:58 Відповісти
От Ви зразу-купив.А може друзі подарували. Або тато,як у нашого найвеличнішого "сталевого лева", був завкафедрою онкології якогось медичного ВИШу.
показати весь коментар
29.01.2026 23:07 Відповісти
Ну по всем правилам, по окончанию операции, хирургическая медсестра, а не хирург, считает все салфетки использованные салфетки. Это первое.
Второе: современные салфетки чаще всего рассасывающиеся.
А если серьезно: что-то часто я начал читать новости про "дела врачей" и каждый раз они описывают какие-то нереальные истории.
показати весь коментар
29.01.2026 23:24 Відповісти
Я особисто знаю декілька таких "нереальних" історій. І деякі з них були не помилкою, а зроблені навмисно.
показати весь коментар
30.01.2026 00:38 Відповісти
Рад за вас. Не пойму правда как это касается новости.
Каждый год клиника Mayo выпускает список забытых в пациентах предметов.
Ещё раз повторюсь: хирургическая медсестра обязана посчитать все тампоны, салфетки и т.д до "зашивания пациента".
Свой горький опыт оставьте для прокурора и друзей.
показати весь коментар
30.01.2026 01:07 Відповісти
Порахувала, несходиться, доклала, хто приймає рішення про повторне "різання" тим самим підтверджуя свій "брак", компетентність, кошти на повтор. А може пронесе( не срачка), а ти дура нормально рахувала ітд, ітп.
показати весь коментар
30.01.2026 07:05 Відповісти
А где была медсестра ? Ей тоже повылазило ?
показати весь коментар
29.01.2026 23:42 Відповісти
Лікарі, особливо хірурги високої спеціалізації дуже заняті.
Часто - зробить основну найскладнішу частину операції і вже біжить на іншу операцію, зашивати - зачищати залишають для помічників-хірургів з меншою кваліфікацією.
Всі вони люди і всі колись роблять помилки.
З хорошою операційною медсестрою таких ляпів небуває.
показати весь коментар
29.01.2026 23:55 Відповісти
...це не помилка, а нехтавання своїми елементарними обов'язками... на кофе, мабудь, поспішали
показати весь коментар
18.02.2026 14:18 Відповісти
Та справа не в тому, що забули серветку, а в тому, що ніхто не звертає увагу на скарги пацієнта після операції бо це вже не цікаво. Пацієнт вже здав гроші(напевно)і це вже відпрацьований матеріал і нехай йде далі і не заважає заробляти.
показати весь коментар
30.01.2026 07:50 Відповісти
 
 