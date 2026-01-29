Після операції у тілі жінки залишили хірургічну серветку: онколог із Дніпра піде під суд
У Дніпрі завершили досудове розслідування у справі щодо лікарської недбалості під час хірургічного втручання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
Обставини лікарської помилки
До суду скерували обвинувальний акт стосовно хірурга-онколога. Лікаря підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків.
За даними слідства, у січні 2023 року медик провів планову операцію. Під час втручання в тілі пацієнтки залишили хірургічну серветку. Після виписки жінка скаржилася на погіршення стану та високу температуру. Лікар пояснював симптоми післяопераційним загоєнням.
У квітні 2023 року сторонній предмет виявили під час ультразвукового дослідження. Серветка знаходилася в зоні проведеної операції.
Обвинувальний акт направлено до суду за фактом неналежного виконання професійних обов’язків.
Висновки експертизи та правова оцінка
Комісійна судово-медична експертиза підтвердила тяжкі наслідки для здоров’я пацієнтки. Встановлено прямий причинно-наслідковий зв’язок. Дії лікаря кваліфікували за частиною першою статті 140 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність.
Подальшу правову оцінку діям медика надаватиме суд.
- Раніше ми писали, що пластичний хірург понівечив обличчя пацієнтки під час операції у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
те що сталося це недбалість, за яку треба сурово карати: додержання протоколу, правил, процедур вимагає елементаной чесності перед пацієнтом і собой
Второе: современные салфетки чаще всего рассасывающиеся.
А если серьезно: что-то часто я начал читать новости про "дела врачей" и каждый раз они описывают какие-то нереальные истории.
Каждый год клиника Mayo выпускает список забытых в пациентах предметов.
Ещё раз повторюсь: хирургическая медсестра обязана посчитать все тампоны, салфетки и т.д до "зашивания пациента".
Свой горький опыт оставьте для прокурора и друзей.
Часто - зробить основну найскладнішу частину операції і вже біжить на іншу операцію, зашивати - зачищати залишають для помічників-хірургів з меншою кваліфікацією.
Всі вони люди і всі колись роблять помилки.
З хорошою операційною медсестрою таких ляпів небуває.