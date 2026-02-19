На Кубані другу добу палає НПЗ після удару дронів

На Кубані горить НПЗ

У Краснодарському краї РФ другу добу не можуть погасити пожежу на Ільському нафтопереробному заводі, що спалахнула після атаки безпілотників у ніч на 17 лютого.

Удар по НПЗ

Російські рятувальники повідомили, що увечері 18 лютого займання локалізували на площі 700 квадратних метрів. Поширення вогню зупинене, однак роботи з повної ліквідації пожежі все ще тривають.

У гасінні залучили аж 125 осіб особового складу та 34 одиниці техніки. Офіційної інформації про масштаб пошкоджень підприємства в РФ не кажуть.

Що відомо про Ільський НПЗ?

Ільський НПЗ – один із нафтопереробних заводів середньої потужності, розташований у станиці Ільській Краснодарського краю.

Підприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне пальне, бензини, мазут і скраплений газ, забезпечуючи регіональний ринок та логістичні поставки через чорноморські порти.

Протягом 2025–2026 років Ільський НПЗ неодноразово зазнавав ударів:

  • 1 січня 2026: ЗСУ підтвердили удар по НПЗ як частину системних атак на нафтову інфраструктуру РФ.

  • 19 листопада 2025: українські дрони завдали удару по Ільському НПЗ — одна з "глибоких" атак на нафтову інфраструктуру РФ.

  • 7 вересня 2025: безпілотники спричинили пожежу у технологічній частині НПЗ.

  • Раніше у 2025 році: удар із використанням дронів СБУ та ССО, що спричинило значне руйнування частини технологічних установок.

Російські нафтові компанії зазнали збитків на понад 1 трлн руб. ($12,94 млрд) від ударів українських дронів по нафтопереробних заводах. 

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі заяв українських та російських офіційних осіб, за 2025 рік Україна здійснила 120 атак на нафтові об'єкти в РФ.

Топ коментарі
+6
кантраліруємає вигараніє калони АВТ.
показати весь коментар
19.02.2026 00:30 Відповісти
+6
Не на всіх дверях пожежних автомобілів, "Z" намалювали... І вода, в цистернах, була неосвячено.... Тому погасить пожежу, і не можуть....
показати весь коментар
19.02.2026 00:34 Відповісти
+2
Кацапи вже другу добу задурно гріються біля вогнища. Треба додати до репарацій.
показати весь коментар
19.02.2026 06:50 Відповісти
просто ще вчора закінчився піноутворювач.
показати весь коментар
19.02.2026 00:54 Відповісти
Або пропили... Казали хлопці, що кацапи у 2022-му, потягли на війну понтони не "запінені", "пусті коробки", як на навчання... На час війни понтони заповнюються піною, яка, при контакті з повітрям, твердіє, і стає мікропористим, твердим пінопластом. (у мене з такого поплавки, на вудочки, виточені). При попаданні кулі чи осколка, в понтоні просто дірка з"являється, але він потонуть не може. А наші льотчики їх "у хлам" розносили і топили... Бо було пусте залізяччя...
показати весь коментар
19.02.2026 01:01 Відповісти
Жовтий пінопласт з сіток - найкращий)
показати весь коментар
19.02.2026 01:07 Відповісти
Не знаю - не порівнював...
показати весь коментар
19.02.2026 01:14 Відповісти
Московіти СРУСЬкаї закінчилися у ******!!!
А СРУСЬкаї удмурти і кадирівці, не тушать…
показати весь коментар
19.02.2026 07:24 Відповісти
Забайпасіруют диряву колонну, трошки поміняють режим😁😁😁
показати весь коментар
19.02.2026 06:36 Відповісти
без колони вони можуть тільки забайпасіровать свої бензобаки.
показати весь коментар
19.02.2026 13:47 Відповісти
Та я в курсі, але десь таку задачу отримали кацики після прильоту від свого бугра😁
показати весь коментар
19.02.2026 19:09 Відповісти
"... ні хлапка, ні задімлєнья!"
Парутчег Абаленскій "Стані ціцы, губернатор" ©
показати весь коментар
19.02.2026 01:05 Відповісти
НЕ МЕШАЙТЕ , ПУСТЬ ДОГАРАЕТ ДО КОНЦА. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
19.02.2026 09:28 Відповісти
 
 