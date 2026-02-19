На Кубані другу добу палає НПЗ після удару дронів

У Краснодарському краї РФ другу добу не можуть погасити пожежу на Ільському нафтопереробному заводі, що спалахнула після атаки безпілотників у ніч на 17 лютого.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по НПЗ

Російські рятувальники повідомили, що увечері 18 лютого займання локалізували на площі 700 квадратних метрів. Поширення вогню зупинене, однак роботи з повної ліквідації пожежі все ще тривають.

У гасінні залучили аж 125 осіб особового складу та 34 одиниці техніки. Офіційної інформації про масштаб пошкоджень підприємства в РФ не кажуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по НПЗ в Ухті став новим рекордом СБУ з дальності ураження, - джерела. ВIДЕО

Що відомо про Ільський НПЗ?

Ільський НПЗ – один із нафтопереробних заводів середньої потужності, розташований у станиці Ільській Краснодарського краю.

Підприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне пальне, бензини, мазут і скраплений газ, забезпечуючи регіональний ринок та логістичні поставки через чорноморські порти.

Протягом 2025–2026 років Ільський НПЗ неодноразово зазнавав ударів:

1 січня 2026: ЗСУ підтвердили удар по НПЗ як частину системних атак на нафтову інфраструктуру РФ.

19 листопада 2025: українські дрони завдали удару по Ільському НПЗ — одна з "глибоких" атак на нафтову інфраструктуру РФ.

7 вересня 2025: безпілотники спричинили пожежу у технологічній частині НПЗ.

Раніше у 2025 році: удар із використанням дронів СБУ та ССО, що спричинило значне руйнування частини технологічних установок.

Російські нафтові компанії зазнали збитків на понад 1 трлн руб. ($12,94 млрд) від ударів українських дронів по нафтопереробних заводах.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі заяв українських та російських офіційних осіб, за 2025 рік Україна здійснила 120 атак на нафтові об'єкти в РФ.

Також читайте: Волгоградський НПЗ призупинив роботу після удару українських дронів, - Reuters