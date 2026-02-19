На Кубани вторые сутки горит НПЗ после удара дронов

В Краснодарском крае РФ вторые сутки не могут потушить пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, который вспыхнул после атаки беспилотников в ночь на 17 февраля.

Российские спасатели сообщили, что вечером 18 февраля возгорание локализовали на площади 700 квадратных метров. Распространение огня остановлено, однако работы по полной ликвидации пожара все еще продолжаются.

В тушении пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы техники.Официальной информации о масштабах повреждений предприятия в РФ не сообщается.

Что известно об Ильском НПЗ?

Ильский НПЗ – один из нефтеперерабатывающих заводов средней мощности, расположенный в станице Ильской Краснодарского края.

Предприятие перерабатывает около 3 млн тонн нефти в год и производит дизельное топливо, бензины, мазут и сжиженный газ, обеспечивая региональный рынок и логистические поставки через черноморские порты.

В течение 2025–2026 годов Ильский НПЗ неоднократно подвергался ударам:

1 января 2026 года: ВСУ подтвердили удар по НПЗ как часть системных атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

19 ноября 2025: украинские дроны нанесли удар по Ильскому НПЗ — одна из "глубоких" атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

7 сентября 2025 года: беспилотники вызвали пожар в технологической части НПЗ.

Ранее в 2025 году: удар с использованием дронов СБУ и ССО, что привело к значительному разрушению части технологических установок.

Российские нефтяные компании понесли убытки на сумму более 1 трлн руб. ($12,94 млрд) от ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Согласно подсчетам Bloomberg на основе заявлений украинских и российских официальных лиц, за 2025 год Украина осуществила 120 атак на нефтяные объекты в РФ.

