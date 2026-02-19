На Кубани вторые сутки горит НПЗ после удара дронов
В Краснодарском крае РФ вторые сутки не могут потушить пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, который вспыхнул после атаки беспилотников в ночь на 17 февраля.
Об этом пишет Цензор.НЕТ.
Российские спасатели сообщили, что вечером 18 февраля возгорание локализовали на площади 700 квадратных метров. Распространение огня остановлено, однако работы по полной ликвидации пожара все еще продолжаются.
В тушении пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы техники.Официальной информации о масштабах повреждений предприятия в РФ не сообщается.
Что известно об Ильском НПЗ?
Ильский НПЗ – один из нефтеперерабатывающих заводов средней мощности, расположенный в станице Ильской Краснодарского края.
Предприятие перерабатывает около 3 млн тонн нефти в год и производит дизельное топливо, бензины, мазут и сжиженный газ, обеспечивая региональный рынок и логистические поставки через черноморские порты.
В течение 2025–2026 годов Ильский НПЗ неоднократно подвергался ударам:
- 1 января 2026 года: ВСУ подтвердили удар по НПЗ как часть системных атак на нефтяную инфраструктуру РФ.
-
19 ноября 2025: украинские дроны нанесли удар по Ильскому НПЗ — одна из "глубоких" атак на нефтяную инфраструктуру РФ.
-
7 сентября 2025 года: беспилотники вызвали пожар в технологической части НПЗ.
-
Ранее в 2025 году: удар с использованием дронов СБУ и ССО, что привело к значительному разрушению части технологических установок.
Российские нефтяные компании понесли убытки на сумму более 1 трлн руб. ($12,94 млрд) от ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.
Согласно подсчетам Bloomberg на основе заявлений украинских и российских официальных лиц, за 2025 год Украина осуществила 120 атак на нефтяные объекты в РФ.
А СРУСЬкаї удмурти і кадирівці, не тушать…
Парутчег Абаленскій "Стані ціцы, губернатор" ©