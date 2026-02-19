РУС
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
На Кубани вторые сутки горит НПЗ после удара дронов

На Кубани горит НПЗ

В Краснодарском крае РФ вторые сутки не могут потушить пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, который вспыхнул после атаки беспилотников в ночь на 17 февраля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Российские спасатели сообщили, что вечером 18 февраля возгорание локализовали на площади 700 квадратных метров. Распространение огня остановлено, однако работы по полной ликвидации пожара все еще продолжаются.

В тушении пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы техники.Официальной информации о масштабах повреждений предприятия в РФ не сообщается.

Что известно об Ильском НПЗ?

Ильский НПЗ – один из нефтеперерабатывающих заводов средней мощности, расположенный в станице Ильской Краснодарского края.

Предприятие перерабатывает около 3 млн тонн нефти в год и производит дизельное топливо, бензины, мазут и сжиженный газ, обеспечивая региональный рынок и логистические поставки через черноморские порты.

В течение 2025–2026 годов Ильский НПЗ неоднократно подвергался ударам:

  • 1 января 2026 года: ВСУ подтвердили удар по НПЗ как часть системных атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

  • 19 ноября 2025: украинские дроны нанесли удар по Ильскому НПЗ — одна из "глубоких" атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

  • 7 сентября 2025 года: беспилотники вызвали пожар в технологической части НПЗ.

  • Ранее в 2025 году: удар с использованием дронов СБУ и ССО, что привело к значительному разрушению части технологических установок.

Российские нефтяные компании понесли убытки на сумму более 1 трлн руб. ($12,94 млрд) от ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. 

Согласно подсчетам Bloomberg на основе заявлений украинских и российских официальных лиц, за 2025 год Украина осуществила 120 атак на нефтяные объекты в РФ.

беспилотник (2849) НПЗ (315) россия (22136) атака (793)
+6
кантраліруємає вигараніє калони АВТ.
19.02.2026 00:30 Ответить
+6
Не на всіх дверях пожежних автомобілів, "Z" намалювали... І вода, в цистернах, була неосвячено.... Тому погасить пожежу, і не можуть....
19.02.2026 00:34 Ответить
+2
Кацапи вже другу добу задурно гріються біля вогнища. Треба додати до репарацій.
19.02.2026 06:50 Ответить
просто ще вчора закінчився піноутворювач.
19.02.2026 00:54 Ответить
Або пропили... Казали хлопці, що кацапи у 2022-му, потягли на війну понтони не "запінені", "пусті коробки", як на навчання... На час війни понтони заповнюються піною, яка, при контакті з повітрям, твердіє, і стає мікропористим, твердим пінопластом. (у мене з такого поплавки, на вудочки, виточені). При попаданні кулі чи осколка, в понтоні просто дірка з"являється, але він потонуть не може. А наші льотчики їх "у хлам" розносили і топили... Бо було пусте залізяччя...
19.02.2026 01:01 Ответить
Жовтий пінопласт з сіток - найкращий)
19.02.2026 01:07 Ответить
Не знаю - не порівнював...
19.02.2026 01:14 Ответить
Московіти СРУСЬкаї закінчилися у ******!!!
А СРУСЬкаї удмурти і кадирівці, не тушать…
19.02.2026 07:24 Ответить
Забайпасіруют диряву колонну, трошки поміняють режим😁😁😁
показать весь комментарий
"... ні хлапка, ні задімлєнья!"
Парутчег Абаленскій "Стані ціцы, губернатор" ©
показать весь комментарий
НЕ МЕШАЙТЕ , ПУСТЬ ДОГАРАЕТ ДО КОНЦА. СЛАВА УКРАИНЕ!
19.02.2026 09:28 Ответить
 
 