РФ випустила 37 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 29 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 19 лютого російські окупанти атакували Україну 37-ма БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, ворог випустив 37 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька.
Близько 20 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.
Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
"Топ 10 країн Світу по кількості компаній, комплектуючі чиїх було виявлено у російському озброєнні за останні 4 роки:
🟢США - 175 компаній;
🟢Китай - 168 компаній;
🟢Тайвань - 49 компаній;
🟢Японія - 37 компаній;
🟢Німеччина - 34 компанії;
🟢Південна Корея - 18 компаній;
🟢Швейцарія - 11 компаній;
🟢Британія - 10 компаній;
🟢Франція - 9 компаній;
🟢Нідерланди - 7 компаній."
Також по кількостях комплектуючих - інфографіка нижче:
