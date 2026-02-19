РФ випустила 37 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 29 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 19 лютого російські окупанти атакували Україну 37-ма БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Що відомо?

Так, ворог випустив 37 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька.

Близько 20 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

