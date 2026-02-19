УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14299 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
700 5

РФ випустила 37 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 29 цілей. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 19 лютого: що відомо?

У ніч на 19 лютого російські окупанти атакували Україну 37-ма БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, ворог випустив 37 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька.

Близько 20 із них – "шахеди".

Читайте також: Ворог вдарив по Запорізькому району: постраждала 6-річна дитина

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА на 4 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дивіться: Винищувач F-16 збив російський "Shahed" ракетою APWKS з лазерним наведенням. ВIДЕО

Атака шахедів 19 лютого: що відомо?

Автор: 

обстріл (34183) ППО (4138) Повітряні сили (3428)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ (в перекладі):
"Топ 10 країн Світу по кількості компаній, комплектуючі чиїх було виявлено у російському озброєнні за останні 4 роки:
🟢США - 175 компаній;
🟢Китай - 168 компаній;
🟢Тайвань - 49 компаній;
🟢Японія - 37 компаній;
🟢Німеччина - 34 компанії;
🟢Південна Корея - 18 компаній;
🟢Швейцарія - 11 компаній;
🟢Британія - 10 компаній;
🟢Франція - 9 компаній;
🟢Нідерланди - 7 компаній."

Також по кількостях комплектуючих - інфографіка нижче:

https://pbs.twimg.com/media/HBeNpqyWUAAmr-C?format=jpg&name=small
показати весь коментар
19.02.2026 09:06 Відповісти
Сопротивление фашистам:
Дания - 6 часов,
Нидерланды - 6 дней,
Бельгия - 8 дней,
Польша - 36 дней,
Франция - 43 дня,
Украина - 12 лет!!!
показати весь коментар
19.02.2026 09:06 Відповісти
ОГО! Це ЩО означає? Кацапи "захекалися"? Чи просто накопичують зброю, для чергового масованого удару?
показати весь коментар
19.02.2026 09:13 Відповісти
накопичують
показати весь коментар
19.02.2026 10:59 Відповісти
Я теж схильний до цього... Хоча, можливо, подіяв і інший фактор - "обрубування хвоста" зі "Старлінками"... Тому "накопичення" молже буть, частково, вимушене... (так само, як і з нафтою - качать-качають, а вивозить і перероблять, не можуть...). Можливо, кацапи , накопичуючи БПЛА і ракети, гарячково щукають заміни "Старлінкам"...
показати весь коментар
19.02.2026 11:15 Відповісти
 
 