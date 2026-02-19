РФ выпустила 37 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 29 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 19 февраля российские оккупанты атаковали Украину 37-ю БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, враг выпустил 37 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Курск, ТОТ Донецка.
Около 20 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ударных БПЛА в 4 локациях.
В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
"Топ 10 країн Світу по кількості компаній, комплектуючі чиїх було виявлено у російському озброєнні за останні 4 роки:
🟢США - 175 компаній;
🟢Китай - 168 компаній;
🟢Тайвань - 49 компаній;
🟢Японія - 37 компаній;
🟢Німеччина - 34 компанії;
🟢Південна Корея - 18 компаній;
🟢Швейцарія - 11 компаній;
🟢Британія - 10 компаній;
🟢Франція - 9 компаній;
🟢Нідерланди - 7 компаній."
Також по кількостях комплектуючих - інфографіка нижче:
https://pbs.twimg.com/media/HBeNpqyWUAAmr-C?format=jpg&name=small
Дания - 6 часов,
Нидерланды - 6 дней,
Бельгия - 8 дней,
Польша - 36 дней,
Франция - 43 дня,
Украина - 12 лет!!!