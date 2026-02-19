РФ выпустила 37 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 29 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 19 февраля российские оккупанты атаковали Украину 37-ю БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, враг выпустил 37 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Курск, ТОТ Донецка.

Около 20 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание ударных БПЛА в 4 локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

