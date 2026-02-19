РУС
РФ выпустила 37 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 29 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 19 февраля: что известно?

В ночь на 19 февраля российские оккупанты атаковали Украину 37-ю БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, враг выпустил 37 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и другие из направлений: Брянск, Курск, ТОТ Донецка.

Около 20 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА в 4 локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

@ (в перекладі):
"Топ 10 країн Світу по кількості компаній, комплектуючі чиїх було виявлено у російському озброєнні за останні 4 роки:
🟢США - 175 компаній;
🟢Китай - 168 компаній;
🟢Тайвань - 49 компаній;
🟢Японія - 37 компаній;
🟢Німеччина - 34 компанії;
🟢Південна Корея - 18 компаній;
🟢Швейцарія - 11 компаній;
🟢Британія - 10 компаній;
🟢Франція - 9 компаній;
🟢Нідерланди - 7 компаній."

Також по кількостях комплектуючих - інфографіка нижче:

https://pbs.twimg.com/media/HBeNpqyWUAAmr-C?format=jpg&name=small
19.02.2026 09:06 Ответить
Сопротивление фашистам:
Дания - 6 часов,
Нидерланды - 6 дней,
Бельгия - 8 дней,
Польша - 36 дней,
Франция - 43 дня,
Украина - 12 лет!!!
19.02.2026 09:06 Ответить
ОГО! Це ЩО означає? Кацапи "захекалися"? Чи просто накопичують зброю, для чергового масованого удару?
19.02.2026 09:13 Ответить
 
 