Технічні роботи: "Резерв+" буде недоступний 20 лютого

20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID через планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг".

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF", - зазначили у відомстві.

Наголошується, що роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Що передувало?

Міністерство оборони України запроваджує нову функцію у застосунку "Резерв+", яка дозволить багатодітним батькам оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн без обмеження на сімейний стан. Наразі відбувається бета-тестування цієї послуги.

