Технические работы: "Резерв+" будет недоступен 20 февраля

20 февраля с 00:00 до 03:00 в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID из-за плановых технических работ в реестре "Оберіг".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что работы завершатся в 03:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Что предшествовало?

Министерство обороны Украины вводит новую функцию в приложении "Резерв+", которая позволит многодетным родителям оформлять отсрочку от мобилизации онлайн без ограничения на семейное положение. Сейчас проходит бета-тестирование этой услуги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без заявлений и очередей: в Украине автоматически продлевают 90% отсрочек от мобилизации