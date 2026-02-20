Ексдепутат Британії Лопресті приєднався до бригади "Азов"

Колишній депутат парламенту Великої Британії Джек Лопресті оголосив про вступ до 12-ї бригади спецпризначення Азов Нацгвардії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лопресті повідомив у Х.

"Для мене честь розпочати свою службу у 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, підрозділі, який став символом стійкості та безкомпромісності", - йдеться в дописі.

Наразі, після вступу до складу "Азову", офіційно не уточнюється, які саме функції Лопресті виконуватиме у підрозділі.

Що відомо про Джека Лопресті?

Джек Лопресті - британський політик від Консервативної партії Великої Британії та колишній військовий. Він неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення та був послідовним прихильником надання Києву військової допомоги.

Позиція щодо України

Активно підтримує Україну.

Публічно виступав за посилення військової допомоги Києву.

Висловлювався з критикою російської агресії.

Лопресті служив у резерві Британської армії. У 2023 році повідомлялося, що він приєднався до Міжнародного легіону оборони України та перебував в Україні, підтримуючи українські сили на тлі повномасштабної агресії РФ. Тоді він наголошував, що не служив у піхоті, а його роль полягала у комунікації з іноземними політиками, дипломатами та військовими, а також у сприянні міжнародній підтримці України завдяки власному досвіду та зв'язкам.

Що передувало?

У Збройних Силах Україні наразі служать добровольці із 72 країн. Напочатку повномасштабного вторгнення до ЗСУ долучалося 100-150 іноземців на місяць. Зараз ця цифра сягає близько 600.

Станом на літо 2025 року до підрозділів Сухопутних військ долучилися понад 8 тисяч добровольців з інших країн.

