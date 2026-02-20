Ексдепутат Британії Лопресті приєднався до бригади "Азов"

Колишній депутат парламенту Великої Британії Джек Лопресті оголосив про вступ до 12-ї бригади спецпризначення Азов Нацгвардії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лопресті повідомив у Х.

"Для мене честь розпочати свою службу у 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, підрозділі, який став символом стійкості та безкомпромісності", - йдеться в дописі.

Наразі, після вступу до складу "Азову", офіційно не уточнюється, які саме функції Лопресті виконуватиме у підрозділі.

Що відомо про Джека Лопресті?

Джек Лопресті - британський політик від Консервативної партії Великої Британії та колишній військовий. Він неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення та був послідовним прихильником надання Києву військової допомоги.

Позиція щодо України

  • Активно підтримує Україну.

  • Публічно виступав за посилення військової допомоги Києву.

  • Висловлювався з критикою російської агресії.

Лопресті служив у резерві Британської армії. У 2023 році повідомлялося, що він приєднався до Міжнародного легіону оборони України та перебував в Україні, підтримуючи українські сили на тлі повномасштабної агресії РФ. Тоді він наголошував, що не служив у піхоті, а його роль полягала у комунікації з іноземними політиками, дипломатами та військовими, а також у сприянні міжнародній підтримці України завдяки власному досвіду та зв'язкам.

Що передувало?

У Збройних Силах Україні наразі служать добровольці із 72 країн.  Напочатку повномасштабного вторгнення до ЗСУ долучалося 100-150 іноземців на місяць. Зараз ця цифра сягає близько 600.

Станом на літо 2025 року  до підрозділів Сухопутних військ долучилися понад 8 тисяч добровольців з інших країн.

Топ коментарі
+20
Джеку Лопресті за позицію-респект та повага...
20.02.2026 06:57 Відповісти
+15
Справжний брит.
Зараз на болотах почнется вой - хфашіст, англлсакс хфашіст!
20.02.2026 07:11 Відповісти
+12
Респект і вдячність небайдужому британцю !
20.02.2026 07:30 Відповісти
Смени методичку, козломордый!
20.02.2026 08:49 Відповісти
Шо, кацап, знов пердолить?
20.02.2026 09:27 Відповісти
Тобі віднійше, чуваш лаптеногий,Ю скільки у тебе ніків.
20.02.2026 09:41 Відповісти
Удмурт, чи хто ти там з того гівна людства з тавром "росиянин", я свинособаче рохкання не розумію. Нипиши теж саме тільки українською.
20.02.2026 09:58 Відповісти
Респект і вдячність небайдужому британцю !
А ви кажете що депутати не воюють. Воюють. Але на жаль не наші.
20.02.2026 08:58 Відповісти
Уточнення, не зелені слуги
20.02.2026 10:52 Відповісти
Честь!!! 🇬🇧🇺🇦
20.02.2026 11:05 Відповісти
На його місці повинен бути я, подумав андрій є., й знову відтермінував вступ до ЗСУ.
20.02.2026 14:09 Відповісти
 
 