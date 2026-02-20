Экс-депутат Великобритании Лопрести присоединился к бригаде "Азов"

Бывший депутат парламента Великобритании Джек Лопрести объявил о вступлении в 12-ю бригаду спецназначения Азов Нацгвардии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лопрести сообщил в Х.

"Для меня честь начать свою службу в 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, подразделении, которое стало символом стойкости и бескомпромиссности", - говорится в сообщении.

На данный момент, после вступления в состав "Азова", официально не уточняется, какие именно функции Лопрести будет выполнять в подразделении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поляков, воюющих за Украину, освободят от наказания – Сейм страны принял закон об амнистии

Что известно о Джеке Лопрести?

Джек Лопрести – британский политик от Консервативной партии Великобритании и бывший военный. Он неоднократно посещал Украину с начала полномасштабного вторжения и был последовательным сторонником оказания Киеву военной помощи.

Позиция по Украине

Активно поддерживает Украину.

Публично выступал за усиление военной помощи Киеву.

Высказывался с критикой российской агрессии.

Лопрести служил в резерве Британской армии. В 2023 году сообщалось, что он присоединился к Международному легиону обороны Украины и находился в Украине, поддерживая украинские силы на фоне полномасштабной агрессии РФ. Тогда он подчеркивал, что не служил в пехоте, а его роль заключалась в коммуникации с иностранными политиками, дипломатами и военными, а также в содействии международной поддержке Украины благодаря собственному опыту и связям.

Что предшествовало?

В Вооруженных Силах Украины в настоящее время служат добровольцы из 72 стран. В начале полномасштабного вторжения в ВСУ присоединялось 100-150 иностранцев в месяц. Сейчас эта цифра достигает около 600.

По состоянию на лето 2025 года к подразделениям Сухопутных войск присоединились более 8 тысяч добровольцев из других стран.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 18 рашистов за 24 часа взяли в плен воины Интернационального батальона бригады "Азов". ВИДЕО