РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10254 посетителя онлайн
Новости Иностранцы в ВСУ
3 327 18

Экс-депутат Великобритании Лопрести присоединился к бригаде "Азов"

Британский политик Джек Лопрести вступил в "Азов"

Бывший депутат парламента Великобритании Джек Лопрести объявил о вступлении в 12-ю бригаду спецназначения Азов Нацгвардии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лопрести сообщил в Х.

"Для меня честь начать свою службу в 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, подразделении, которое стало символом стойкости и бескомпромиссности", - говорится в сообщении.

На данный момент, после вступления в состав "Азова", официально не уточняется, какие именно функции Лопрести будет выполнять в подразделении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поляков, воюющих за Украину, освободят от наказания – Сейм страны принял закон об амнистии

Что известно о Джеке Лопрести?

Джек Лопрести – британский политик от Консервативной партии Великобритании и бывший военный. Он неоднократно посещал Украину с начала полномасштабного вторжения и был последовательным сторонником оказания Киеву военной помощи.

Позиция по Украине

  • Активно поддерживает Украину.

  • Публично выступал за усиление военной помощи Киеву.

  • Высказывался с критикой российской агрессии.

Лопрести служил в резерве Британской армии. В 2023 году сообщалось, что он присоединился к Международному легиону обороны Украины и находился в Украине, поддерживая украинские силы на фоне полномасштабной агрессии РФ. Тогда он подчеркивал, что не служил в пехоте, а его роль заключалась в коммуникации с иностранными политиками, дипломатами и военными, а также в содействии международной поддержке Украины благодаря собственному опыту и связям.

Что предшествовало?

В Вооруженных Силах Украины в настоящее время служат добровольцы из 72 стран. В начале полномасштабного вторжения в ВСУ присоединялось 100-150 иностранцев в месяц. Сейчас эта цифра достигает около 600.

По состоянию на лето 2025 года к подразделениям Сухопутных войск присоединились более 8 тысяч добровольцев из других стран.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 18 рашистов за 24 часа взяли в плен воины Интернационального батальона бригады "Азов". ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (1393) Азов (374)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Джеку Лопресті за позицію-респект та повага...
показать весь комментарий
20.02.2026 06:57 Ответить
+7
Справжний брит.
Зараз на болотах почнется вой - хфашіст, англлсакс хфашіст!
показать весь комментарий
20.02.2026 07:11 Ответить
+6
Смени методичку, козломордый!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Джеку Лопресті за позицію-респект та повага...
показать весь комментарий
20.02.2026 06:57 Ответить
Справжний брит.
Зараз на болотах почнется вой - хфашіст, англлсакс хфашіст!
показать весь комментарий
20.02.2026 07:11 Ответить
Смени методичку, козломордый!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:49 Ответить
Шо, кацап, знов пердолить?
показать весь комментарий
20.02.2026 09:27 Ответить
Тобі віднійше, чуваш лаптеногий,Ю скільки у тебе ніків.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:41 Ответить
Удмурт, чи хто ти там з того гівна людства з тавром "росиянин", я свинособаче рохкання не розумію. Нипиши теж саме тільки українською.
показать весь комментарий
20.02.2026 09:58 Ответить
Респект і вдячність небайдужому британцю !
показать весь комментарий
20.02.2026 07:30 Ответить
А ви кажете що депутати не воюють. Воюють. Але на жаль не наші.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:58 Ответить
 
 