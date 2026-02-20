Нова Зеландія розширила санкції проти РФ та Ірану, знизивши ціну на нафту

Нова Зеландія включила 23 громадян і 13 компаній із Росії та Ірану до санкційного списку та встановила стелю ціни на російську нафту на рівні $44,10, як у ЄС.

У відомстві зазначають, що з 20 лютого до списку санкцій внесено зміни, що стосуються запровадження обмежень проти 23 громадян, 13 підприємств і 100 морських суден.

Також зазначено, від сьогодні знижено граничний рівень ціни на сиру нафту російського походження із $47,60 до $44,10 за барель.

Згідно з оновленим реєстром організацій і громадян, проти яких Нова Зеландія вводить економічні обмеження, до нього додані керівники російської криптовалютної біржі Garantex і кілька громадян РФ, які є співробітниками російської розвідки, а також троє громадян Ірану – членів правління провідного іранського виробника БПЛА компанії Qods Avi.

Що передувало?

У жовтні 2025 року Нова Зеландія ввела санкції проти 65 суден "тіньового флоту" та осіб і компаній із Білорусі, Ірану та КНДР, які допомагають РФ у торгівлі нафтою та фінансових операціях.

