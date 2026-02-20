РУС
Новая Зеландия расширила санкции против РФ и Ирана, снизив цену на нефть

Новая Зеландия включила 23 гражданина и 13 компаний из России и Ирана в санкционный список и установила потолок цены на российскую нефть на уровне $44,10, как в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД страны.

В ведомстве отмечают, что с 20 февраля в список санкций внесены изменения, касающиеся введения ограничений против 23 граждан, 13 предприятий и 100 морских судов.

Также отмечается, что с сегодняшнего дня понижен предельный уровень цены на сырую нефть российского происхождения с $47,60 до $44,10 за баррель.

Согласно обновленному реестру организаций и граждан, против которых Новая Зеландия вводит экономические ограничения, в него добавлены руководители российской криптовалютной биржи Garantex и несколько граждан РФ, являющихся сотрудниками российской разведки, а также трое граждан Ирана – членов правления ведущего иранского производителя БПЛА компании Qods Avi.

Что предшествовало?

В октябре 2025 года Новая Зеландия ввела санкции против 65 судов "теневого флота" и лиц и компаний из Беларуси, Ирана и КНДР, которые помогают РФ в торговле нефтью и финансовых операциях.

