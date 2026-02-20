Данське місто Лемвіг запросило українців після заяви Копенгагена про нестачу місць: "Вони дуже добре вписуються у наше суспільство"

У Лемвігу на заході Данії заявили, що мають можливість розселити більше українців, тоді як у Копенгагені повідомили про вичерпані ресурси для прийому новоприбулих.

Мер Лемвігу Єнс Льонберг зазначив, що українці швидко інтегруються, активно включаються в місцевий ринок праці та освіту.

"Вони дуже добре вписуються у наше суспільство, менталітет один, тож ми хотіли б, щоб приїздило ще більше людей, і маємо місце для них", - сказав Льонберг.

Місто Лемвіг налічує близько 20 тисяч жителів і розташоване на березі затоки в північно-західній частині Данії. Мер відзначив, що деякі українці змогли швидко "стати на ноги" та навіть купити житло.

Мер муніципалітету Рінгкебінг-Скєрн Лоне Андерсен також повідомив, що у них є ресурси для прийому більшої кількості українських біженців.

Водночас Копенгаген повідомляє про вичерпані можливості розселення новоприбулих українців, які оформляють тимчасовий захист.

За даними Євростату, станом на кінець 2025 року тимчасовий захист у ЄС мали 4,35 млн українців, з них у Данії - близько 49 тисяч (у публікації DR згадують 66 тисяч). За відносним показником до власного населення, Данія посідає середні позиції серед країн ЄС, тоді як лідерами є Чехія, Польща та Словаччина.

Топ коментарі
+11
Лемвіг (Lemvig) - це маленький затишний портове містечко на північному заході Ютландії (Jutland), Данія, розташоване прямо на березі Лімфйорду (Limfjord) - великого внутрішнього моря/фйорду, що з'єднує Північне море з Каттегатом. Населення самого міста ≈ 6700-6800 людей (2025 рік), а вся муніципалітет Lemvig - близько 18 800. Це типовий данський провінційний куточок: спокійний, чистий, з гарною інфраструктурою, де люди живуть розмірено і в мирі.КліматКлімат океанічний, м'який, але дуже вітряний цілий рік (особливо на заході Ютландії). Літо коротке і комфортне: середня температура липня-серпня ≈ +19…+21 °C вдень, іноді до +25 °C, але часто прохолодно через вітер. Зима довга, м'яка за данськими мірками, але холодна: січень-лютий ≈ 0…+3 °C вдень, вночі може бути -5…-10 °C, іноді сніг, але частіше дощ або мокрий сніг. Опадів багато рівномірно весь рік (≈ 700-800 мм/рік), небо часто похмуре. Вітер - фірмова риса, особливо біля моря, тому люди тут звикли до штормів і свіжого повітря.Суспільство та людиЛемвіг - типове маленьке данське містечко: люди спокійні, ввічливі, довіряють один одному, висока соціальна довіра. Данці загалом дуже толерантні, поважають приватність, ******* природу та "hygge" (затишок). Щодо українців - у Данії загалом добре ставляться до українців (понад 40-50 тис. тимчасово захищених з 2022 року), і інтеграція йде доволі успішно, особливо порівняно з деякими іншими країнами. Українці в Данії швидко знаходять роботу (багато в сільському господарстві, виробництві, сервісі, будівництві), діти ходять до шкіл, є безкоштовні курси данської мови. У маленьких містечках на кшталт Лемвіга люди часто більш відкриті та привітні до "новеньких", ніж у великому Копенгагені, де більше конкуренції та анонімності. Історія показує, що українська діаспора добре інтегрується в країнах із високим рівнем життя і сильними соціальними системами (Канада, Австралія, Аргентина тощо), і Данія - в тому ж дусі: стабільність, соціалка, безпека, повага до праці. Багато хто з українців, хто оселився в провінції, каже, що люди там "душевніші", допомагають, запрошують на каву. Тож твоє враження про "гарних людей" цілком може відповідати дійсності.Природа навколо ЛемвігаЦе один з найгарніших куточків Західної Ютландії: Море - Північне море за 10-15 км (Bovbjerg Strand - знаменитий пляж з високими дюнами та маяком Bovbjerg Fyr, дика краса, хвилі, вітер). Лімфйорд - прямо в місті: спокійна вода, гарні набережні, човни, риболовля. Ліси - Klosterheden Plantage - одна з найбільших лісових зон Данії (третя за розміром), соснові бори, прогулянкові стежки, ідеально для грибів восени (підосичники, білі, лисички - данці теж збирають, хоч і не так масово, як у нас). Озера та болота - Gjeller Sø, Lemvig Sødal (приховане озеро в лісі), Nissum Fjord поруч - багаті на птахів, качок, очерети. Пагорби та дюни - класичний західноютландський ландшафт: пагорби, вересові пустища, піщані дюни.Так, риболовля - популярна: в Лімфйорді ловлять камбалу, судака, щуку, окуня (прісноводна/солонувата вода), в Північному морі - з берега або човна. Гриби восени - звичайна справа в лісах. Люди гуляють, катаються на велосипедах, бігають, плавають (хоч вода холодна), збирають ягоди, просто відпочивають на природі.Уяви: ранок, ти йдеш по стежці в сосновому бору Klosterheden, повітря пахне хвоєю, десь далеко чути Північне море, ввечері сидиш на березі Лімфйорду з чашкою кави, дивлячись на захід сонця, діти граються, сусіди вітаються. Робота - стабільна, зарплата хороша, лікар безкоштовний, діти в школі щасливі, вихідні - природа або з друзями за столом. Ніяких тривог, вибухів, просто мирне, заможне життя, де головне - баланс і затишок.
20.02.2026 14:37 Відповісти
+10
Оце вірно. Нема чого там робити українцям. Приймай Данія палестинців тощо. Прийде час і вони вирищать шо робити з кореним намеленням Данії. Когось заріжуть, когось повісять а когось і камінням забють.
20.02.2026 14:18 Відповісти
+6
"деякі українці змогли швидко "стати на ноги" та навіть купити житло" - так вийшло, що нам тут добре відомі ці "деякі українці", як наприклад сімейка хабарника Борисова, колишнього воєнкома Одеси. Той теж "навіть купив житло" в іспанській Марбельї
І таких "борисових" - тисячі.
20.02.2026 14:25 Відповісти
Воно, ніби, і смішно.
Але не так смішно стане, якщо згадати, що доларовими мільйонерами борисових зробили громадяни України, якіставали і чергу, щоб занести їм свої гроші.
Можливо, серед них були і ті, хто "швидко став на ноги" в Данії...
20.02.2026 14:40 Відповісти
Так то воно так, але ті громадяни не перебували на державній службі, на відміну від хабарника. Його туди призначили не для того, щоб він мзду збирав
20.02.2026 15:02 Відповісти
А ви вважаєте, що той, хто дає, ні в чьом нє вінават?
Наївно вважаєте, що серед давальців не було держслужбовців?
Ця ситуація ілюструє, що у нас "кожний сам за себе".
Борисови запакувались під зав*язку баксами і дивуються, "на моєму місці так вчинив би кожний, якби не я, взяв би хтось інший".
А громадяни занесли свої здебільшого вкрадені у держави гроші держслужбовцю-хабарнику,
відкосили, а потім дивуються, "що ж у нас така держава гі..няна!".
От так і живемо.
20.02.2026 15:44 Відповісти
З самого початку помилкове припущення.
Я не вважаю, що той хто "дає" не порушує закон, але...
Ви ж не приставите наглядача до кожного громадянина? Згодні? Це нереально навіть в теорії.
А от держслужбовця на посаді слід контролювати!
То куди ж дивляться ті контролюючі органи (а у нас їх чимало розвелося), якщо дозволяють наживатися отаким "борисовим" та "крупам"?
20.02.2026 16:13 Відповісти
Борисови не будуть купувати житло у провінційному данському містечку.
20.02.2026 15:01 Відповісти
А "зами" таких "борисових" - запросто. Зараз ТЦК та ВЛК - клондайк для сімей тих хто там працює. І нехай хоч вся зелена братія тут завиває про те що це "іпсо й ворожа пропаганда", але це вже доведений факт.
20.02.2026 15:05 Відповісти
Житло в таких містечках купують тільки ті, хто вирішив будувати своє майбутнє в Данії. Тобто ті, хто переїхав, вивчив мову, знайшов роботу і тд.
20.02.2026 17:30 Відповісти
комфортне літо??? середня температура липня-серпня ≈ +19…+21 °C вдень??
лікар безкоштовний?
а попасти ви до нього пробували?
21.02.2026 02:25 Відповісти
 
 