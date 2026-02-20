Данське місто Лемвіг запросило українців після заяви Копенгагена про нестачу місць: "Вони дуже добре вписуються у наше суспільство"

У Лемвігу на заході Данії заявили, що мають можливість розселити більше українців, тоді як у Копенгагені повідомили про вичерпані ресурси для прийому новоприбулих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.

Мер Лемвігу Єнс Льонберг зазначив, що українці швидко інтегруються, активно включаються в місцевий ринок праці та освіту.

"Вони дуже добре вписуються у наше суспільство, менталітет один, тож ми хотіли б, щоб приїздило ще більше людей, і маємо місце для них", - сказав Льонберг.

Місто Лемвіг налічує близько 20 тисяч жителів і розташоване на березі затоки в північно-західній частині Данії. Мер відзначив, що деякі українці змогли швидко "стати на ноги" та навіть купити житло.

Мер муніципалітету Рінгкебінг-Скєрн Лоне Андерсен також повідомив, що у них є ресурси для прийому більшої кількості українських біженців.

Водночас Копенгаген повідомляє про вичерпані можливості розселення новоприбулих українців, які оформляють тимчасовий захист.

За даними Євростату, станом на кінець 2025 року тимчасовий захист у ЄС мали 4,35 млн українців, з них у Данії - близько 49 тисяч (у публікації DR згадують 66 тисяч). За відносним показником до власного населення, Данія посідає середні позиції серед країн ЄС, тоді як лідерами є Чехія, Польща та Словаччина.