Данське місто Лемвіг запросило українців після заяви Копенгагена про нестачу місць: "Вони дуже добре вписуються у наше суспільство"
У Лемвігу на заході Данії заявили, що мають можливість розселити більше українців, тоді як у Копенгагені повідомили про вичерпані ресурси для прийому новоприбулих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.
Мер Лемвігу Єнс Льонберг зазначив, що українці швидко інтегруються, активно включаються в місцевий ринок праці та освіту.
"Вони дуже добре вписуються у наше суспільство, менталітет один, тож ми хотіли б, щоб приїздило ще більше людей, і маємо місце для них", - сказав Льонберг.
Місто Лемвіг налічує близько 20 тисяч жителів і розташоване на березі затоки в північно-західній частині Данії. Мер відзначив, що деякі українці змогли швидко "стати на ноги" та навіть купити житло.
Мер муніципалітету Рінгкебінг-Скєрн Лоне Андерсен також повідомив, що у них є ресурси для прийому більшої кількості українських біженців.
Водночас Копенгаген повідомляє про вичерпані можливості розселення новоприбулих українців, які оформляють тимчасовий захист.
За даними Євростату, станом на кінець 2025 року тимчасовий захист у ЄС мали 4,35 млн українців, з них у Данії - близько 49 тисяч (у публікації DR згадують 66 тисяч). За відносним показником до власного населення, Данія посідає середні позиції серед країн ЄС, тоді як лідерами є Чехія, Польща та Словаччина.
І таких "борисових" - тисячі.
Але не так смішно стане, якщо згадати, що доларовими мільйонерами борисових зробили громадяни України, якіставали і чергу, щоб занести їм свої гроші.
Можливо, серед них були і ті, хто "швидко став на ноги" в Данії...
Наївно вважаєте, що серед давальців не було держслужбовців?
Ця ситуація ілюструє, що у нас "кожний сам за себе".
Борисови запакувались під зав*язку баксами і дивуються, "на моєму місці так вчинив би кожний, якби не я, взяв би хтось інший".
А громадяни занесли свої здебільшого вкрадені у держави гроші держслужбовцю-хабарнику,
відкосили, а потім дивуються, "що ж у нас така держава гі..няна!".
От так і живемо.
Я не вважаю, що той хто "дає" не порушує закон, але...
Ви ж не приставите наглядача до кожного громадянина? Згодні? Це нереально навіть в теорії.
А от держслужбовця на посаді слід контролювати!
То куди ж дивляться ті контролюючі органи (а у нас їх чимало розвелося), якщо дозволяють наживатися отаким "борисовим" та "крупам"?
лікар безкоштовний?
а попасти ви до нього пробували?