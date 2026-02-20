РУС
1 448 5

Датский город Лемвиг пригласил украинцев после заявления Копенгагена о нехватке мест: "Они очень хорошо вписываются в наше общество"

данія

В Лемвиге на западе Дании заявили, что имеют возможность расселить больше украинцев, тогда как в Копенгагене сообщили об исчерпанных ресурсах для приема вновь прибывших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.

Мэр Лемвига Йенс Лёнберг отметил, что украинцы быстро интегрируются, активно включаются в местный рынок труда и образование. "Они очень хорошо вписываются в наше общество, менталитет один, поэтому мы хотели бы, чтобы приезжало еще больше людей, и у нас есть место для них", - сказал Лёнберг.

Город Лемвиг насчитывает около 20 тысяч жителей и расположен на берегу залива в северо-западной части Дании. Мэр отметил, что некоторые украинцы смогли быстро "встать на ноги" и даже купить жилье.

Мэр муниципалитета Рингкебинг-Скьерн Лоне Андерсен также сообщил, что у них есть ресурсы для приема большего количества украинских беженцев.

В то же время Копенгаген сообщает об исчерпанных возможностях расселения вновь прибывших украинцев, которые оформляют временную защиту.

По данным Евростата, по состоянию на конец 2025 года временную защиту в ЕС имели 4,35 млн украинцев, из них в Дании - около 49 тысяч (в публикации DR упоминают 66 тысяч). По относительному показателю к собственному населению Дания занимает средние позиции среди стран ЕС, тогда как лидерами являются Чехия, Польша и Словакия.

Оце вірно. Нема чого там робити українцям. Приймай Данія палестинців тощо. Прийде час і вони вирищать шо робити з кореним намеленням Данії. Когось заріжуть, когось повісять а когось і камінням забють.
20.02.2026 14:18 Ответить
20.02.2026 14:20 Ответить
"деякі українці змогли швидко "стати на ноги" та навіть купити житло" - так вийшло, що нам тут добре відомі ці "деякі українці", як наприклад сімейка хабарника Борисова, колишнього воєнкома Одеси. Той теж "навіть купив житло" в іспанській Марбельї
І таких "борисових" - тисячі.
20.02.2026 14:25 Ответить
Воно, ніби, і смішно.
Але не так смішно стане, якщо згадати, що доларовими мільйонерами борисових зробили громадяни України, якіставали і чергу, щоб занести їм свої гроші.
Можливо, серед них були і ті, хто "швидко став на ноги" в Данії...
20.02.2026 14:40 Ответить
Лемвіг (Lemvig) - це маленький затишний портове містечко на північному заході Ютландії (Jutland), Данія, розташоване прямо на березі Лімфйорду (Limfjord) - великого внутрішнього моря/фйорду, що з'єднує Північне море з Каттегатом. Населення самого міста ≈ 6700-6800 людей (2025 рік), а вся муніципалітет Lemvig - близько 18 800. Це типовий данський провінційний куточок: спокійний, чистий, з гарною інфраструктурою, де люди живуть розмірено і в мирі.КліматКлімат океанічний, м'який, але дуже вітряний цілий рік (особливо на заході Ютландії). Літо коротке і комфортне: середня температура липня-серпня ≈ +19…+21 °C вдень, іноді до +25 °C, але часто прохолодно через вітер. Зима довга, м'яка за данськими мірками, але холодна: січень-лютий ≈ 0…+3 °C вдень, вночі може бути -5…-10 °C, іноді сніг, але частіше дощ або мокрий сніг. Опадів багато рівномірно весь рік (≈ 700-800 мм/рік), небо часто похмуре. Вітер - фірмова риса, особливо біля моря, тому люди тут звикли до штормів і свіжого повітря.Суспільство та людиЛемвіг - типове маленьке данське містечко: люди спокійні, ввічливі, довіряють один одному, висока соціальна довіра. Данці загалом дуже толерантні, поважають приватність, ******* природу та "hygge" (затишок). Щодо українців - у Данії загалом добре ставляться до українців (понад 40-50 тис. тимчасово захищених з 2022 року), і інтеграція йде доволі успішно, особливо порівняно з деякими іншими країнами. Українці в Данії швидко знаходять роботу (багато в сільському господарстві, виробництві, сервісі, будівництві), діти ходять до шкіл, є безкоштовні курси данської мови. У маленьких містечках на кшталт Лемвіга люди часто більш відкриті та привітні до "новеньких", ніж у великому Копенгагені, де більше конкуренції та анонімності. Історія показує, що українська діаспора добре інтегрується в країнах із високим рівнем життя і сильними соціальними системами (Канада, Австралія, Аргентина тощо), і Данія - в тому ж дусі: стабільність, соціалка, безпека, повага до праці. Багато хто з українців, хто оселився в провінції, каже, що люди там "душевніші", допомагають, запрошують на каву. Тож твоє враження про "гарних людей" цілком може відповідати дійсності.Природа навколо ЛемвігаЦе один з найгарніших куточків Західної Ютландії: Море - Північне море за 10-15 км (Bovbjerg Strand - знаменитий пляж з високими дюнами та маяком Bovbjerg Fyr, дика краса, хвилі, вітер). Лімфйорд - прямо в місті: спокійна вода, гарні набережні, човни, риболовля. Ліси - Klosterheden Plantage - одна з найбільших лісових зон Данії (третя за розміром), соснові бори, прогулянкові стежки, ідеально для грибів восени (підосичники, білі, лисички - данці теж збирають, хоч і не так масово, як у нас). Озера та болота - Gjeller Sø, Lemvig Sødal (приховане озеро в лісі), Nissum Fjord поруч - багаті на птахів, качок, очерети. Пагорби та дюни - класичний західноютландський ландшафт: пагорби, вересові пустища, піщані дюни.Так, риболовля - популярна: в Лімфйорді ловлять камбалу, судака, щуку, окуня (прісноводна/солонувата вода), в Північному морі - з берега або човна. Гриби восени - звичайна справа в лісах. Люди гуляють, катаються на велосипедах, бігають, плавають (хоч вода холодна), збирають ягоди, просто відпочивають на природі.Уяви: ранок, ти йдеш по стежці в сосновому бору Klosterheden, повітря пахне хвоєю, десь далеко чути Північне море, ввечері сидиш на березі Лімфйорду з чашкою кави, дивлячись на захід сонця, діти граються, сусіди вітаються. Робота - стабільна, зарплата хороша, лікар безкоштовний, діти в школі щасливі, вихідні - природа або з друзями за столом. Ніяких тривог, вибухів, просто мирне, заможне життя, де головне - баланс і затишок.
20.02.2026 14:37 Ответить
 
 