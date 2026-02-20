Датский город Лемвиг пригласил украинцев после заявления Копенгагена о нехватке мест: "Они очень хорошо вписываются в наше общество"

В Лемвиге на западе Дании заявили, что имеют возможность расселить больше украинцев, тогда как в Копенгагене сообщили об исчерпанных ресурсах для приема вновь прибывших.

Мэр Лемвига Йенс Лёнберг отметил, что украинцы быстро интегрируются, активно включаются в местный рынок труда и образование. "Они очень хорошо вписываются в наше общество, менталитет один, поэтому мы хотели бы, чтобы приезжало еще больше людей, и у нас есть место для них", - сказал Лёнберг.

Город Лемвиг насчитывает около 20 тысяч жителей и расположен на берегу залива в северо-западной части Дании. Мэр отметил, что некоторые украинцы смогли быстро "встать на ноги" и даже купить жилье.

Мэр муниципалитета Рингкебинг-Скьерн Лоне Андерсен также сообщил, что у них есть ресурсы для приема большего количества украинских беженцев.

В то же время Копенгаген сообщает об исчерпанных возможностях расселения вновь прибывших украинцев, которые оформляют временную защиту.

По данным Евростата, по состоянию на конец 2025 года временную защиту в ЕС имели 4,35 млн украинцев, из них в Дании - около 49 тысяч (в публикации DR упоминают 66 тысяч). По относительному показателю к собственному населению Дания занимает средние позиции среди стран ЕС, тогда как лидерами являются Чехия, Польша и Словакия.