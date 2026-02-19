Словакия продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года

Словакия автоматически продлила срок действия временной защиты для людей, которые выехали из Украины из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, до 4 марта 2027 года.

В Министерстве внутренних дел Словакии отметили, что решение принято в соответствии с исполнительным решением Совета ЕС. На национальном уровне его закрепило постановление правительства от 21 февраля 2025 года.

Как проверить статус и получить документы

Проверить срок действия временной защиты можно через портал МВД Словакии.

После регистрации лица получают бумажное подтверждение формата A4. Оно является временным документом о пребывании и действует максимум 90 дней - пока изготавливается карта на проживание.

Если во время регистрации заявление на изготовление карты не подали сразу (например, из-за отсутствия адреса для доставки), это можно сделать позже. В таком случае нужно повторно записаться через систему бронирования МВД страны.

Какие права предоставляет временная защита

Статус временной защиты дает право на проживание, доступ к медицине, образованию и рынку труда в Словакии.

