Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року

Словаччина автоматично продовжила термін дії тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабну війну, розв’язану Росією, до 4 березня 2027 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SME.sk.

У Міністерстві внутрішніх справ Словаччини зазначили, що рішення ухвалено відповідно до виконавчого рішення Ради ЄС. На національному рівні його закріпила постанова уряду від 21 лютого 2025 року.

Як перевірити статус і отримати документи

Перевірити термін дії тимчасового захисту можна через портал МВС Словаччини.

Після реєстрації особи отримують паперове підтвердження формату A4. Воно є тимчасовим документом про перебування і діє максимум 90 днів - поки виготовляється картка на проживання.

Якщо під час реєстрації заяву на виготовлення картки не подали одразу (наприклад, через відсутність адреси для доставки), це можна зробити пізніше. У такому разі потрібно повторно записатися через резерваційну систему МВС країни.

Які права надає тимчасовий захист

Статус тимчасового захисту дає право на проживання, доступ до медицини, освіти та ринку праці у Словаччині.

