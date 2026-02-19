Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
Словаччина автоматично продовжила термін дії тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабну війну, розв’язану Росією, до 4 березня 2027 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SME.sk.
У Міністерстві внутрішніх справ Словаччини зазначили, що рішення ухвалено відповідно до виконавчого рішення Ради ЄС. На національному рівні його закріпила постанова уряду від 21 лютого 2025 року.
Як перевірити статус і отримати документи
Перевірити термін дії тимчасового захисту можна через портал МВС Словаччини.
Після реєстрації особи отримують паперове підтвердження формату A4. Воно є тимчасовим документом про перебування і діє максимум 90 днів - поки виготовляється картка на проживання.
Якщо під час реєстрації заяву на виготовлення картки не подали одразу (наприклад, через відсутність адреси для доставки), це можна зробити пізніше. У такому разі потрібно повторно записатися через резерваційну систему МВС країни.
Які права надає тимчасовий захист
Статус тимчасового захисту дає право на проживання, доступ до медицини, освіти та ринку праці у Словаччині.
