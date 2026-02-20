Міноборони України надало "дуже чіткий план оборони", ми підтримаємо ці зусилля, - НАТО

Міністерство оборони України надало чіткий план оборони України країнам-членам НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця генсека НАТО Радміла Шекеринська.

Що відомо?

У Кракові відбулася зустріч керівників Міноборони у форматі Е5 (Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія).

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. Це було основною темою наших сьогоднішніх обговорень, а також нашої уваги на зустрічі Контактної групи з оборони України минулого тижня в Брюсселі", - зазначила вона після засідання.

Сьогодні, за словами Шекеринської, представники E5 почули від Міністерства оборони України "дуже чіткий план оборони України".

"Наша роль полягає в тому, щоб підтримати ці зусилля, аби продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися сьогодні, щоб вона була сильною, поки тривають переговори, а також щоб стримувати будь-яку майбутню агресію", - пояснила заступниця генсека Альянсу.

Також вона процитувала стародавнього філософа, який сказав, що чітке "визначення чесноти полягає в тому, щоб віддавати".

"Віддавати правильним людям, на правильну справу, у правильному обсязі та у правильний час. І я думаю, що ми знаємо, що це правильна справа, якій варто присвятити себе. Це безумовно країна, яка заслуговує на нашу підтримку, але я завершу словами, що вчасність має вирішальне значення", - підсумувала Шекеринська.

