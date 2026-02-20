Минобороны Украины предоставило "очень четкий план обороны", мы поддержим эти усилия, - НАТО

Министерство обороны Украины предоставило четкий план обороны Украины странам-членам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская.

Что известно?

В Кракове состоялась встреча руководителей Минобороны в формате Е5 (Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия).

"Мы продолжаем поддерживать Украину. Это было основной темой наших сегодняшних обсуждений, а также нашего внимания на встрече Контактной группы по обороне Украины на прошлой неделе в Брюсселе", - отметила она после заседания.

Сегодня, по словам Шекеринской, представители E5 услышали от Министерства обороны Украины "очень четкий план обороны Украины".

"Наша роль заключается в том, чтобы поддержать эти усилия, чтобы продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться сегодня, чтобы она была сильной, пока продолжаются переговоры, а также чтобы сдерживать любую будущую агрессию", - сказала заместитель генсека Альянса.

Также она процитировала древнего философа, который сказал, что четкое "определение добродетели заключается в том, чтобы отдавать".

"Отдавать правильным людям, на правильное дело, в правильном объеме и в правильное время. И я думаю, что мы знаем, что это правильное дело, которому стоит посвятить себя. Это безусловно страна, которая заслуживает нашей поддержки, но я завершу словами, что своевременность имеет решающее значение", - подытожила Шекеринская.

