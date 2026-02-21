Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ: Зафіксовано запуск ворожих ударних БпЛА

Ввечері 20 лютого російські безпілотники атакують українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:10 ПС повідомили:

  • БпЛА на південному заході від н.п.Краснопілля, курс - західний;
  • БпЛА в напрямку Лебедина з північного заходу.

БпЛА над м.Запоріжжя, курс - північно-східний, - повідомлялося о 17:11.

Харківщина: БпЛА на північному сході області в напрямку н.п.Печеніги з північного заходу, - повідомлялося о 17:12.

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - Зіньків з півночі), - повідомлялося о 17:27.

БпЛА на/повз Суми на сході, курс - південний/південно-східний, - повідомлялося о 17:36.

Полтавщина: БпЛА в напрямку н.п.Опішня з північного заходу, - повідомлялося о 17:40.

Сумщина: БпЛА в напрямку Боромлі з півночі, - повідомлялося о 17:47.

О 18:18 ПС повідомили:

  • Харківщина: БпЛА в районі Золочева, Краснокутська, Люботина.
  • Полтавщина: БпЛА повз Машівку у напрямку Полтави.
  • БпЛА над Запоріжжям.

Декілька груп БпЛА курсом на Миколаївщину/Херсонщину з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 19:06.

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського, - повідомлялося о 19:20.

О 20:24 ПС повідомили:

  • Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Гути.
  • Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля та в напрямку Полтавщини.

Полтавщина: БпЛА в напрямку Великих Сорочинців, - повідомлялося о 20:42.

Група БпЛА у напрямку Запоріжжя, - повідомлялося о 20:47.

БпЛА курсом на Харків, - повідомлялося о 20:54.

Оновлення

Група БпЛА курсом на Дніпро, - повідомлялося о 21:40.

О 22:48 ПС повідомляли:

  • Сумщина: БпЛА курсом на Кролевець зі сходу, а також в напрямку Сум.
  • Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Рогані, Вільшанів, Куп'янська.

О 23:21 ПС повідомили:

Сумщина:

  • - БпЛА повз Охтирку у напрямку Полтавщини.
  • - БпЛА курсом на Дубовʼязівку.

  • БпЛА курсом на Чорноморськ з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 00:05.
  • Полтавщина: БпЛА південніше Великої Багачки у напрямку Семенівки, - повідомлялося о 00:29.
  • Одещина : БпЛА курсом на Маяки, - повідомлялося о 00:41.
  • Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 00:57. 

Харківщина: БпЛА в напрямку Шевченкового, Балаклії, Чугуєва, - повідомлялося о 01:36. 

Проукраїнські тгк пишуть,що і в бік росії полетіло їх сотні.
20.02.2026 21:49 Відповісти
Воткінські Іскандири щось там отримують!
20.02.2026 23:54 Відповісти
https://news.bigmir.net/world/10296006-v-rf-porazen-zavod-proizvoditel-iskanderov-i-oresnika https://news.bigmir.net/world/10296006-v-rf-porazen-zavod-proizvoditel-iskanderov-i-В РФ поражен завод-производитель Искандеров и Орешника

По данным украинских осинтеров, удар по заводу в Удмуртии был нанесен ракетами Фламинго. Расстояние от Воткинска до украинской границы составляет примерно полторы тысячи километров.

Вечером в пятницу, 20 февраля, в городе Воткинск, что в российской Удмуртии, был атакован ключевой завод российского ВПК - предприятие, производящее ракеты Искандер-М, Тополь-М и Орешник. Информацию об атаке https://t.me/astrapress/104913?single опубликовало издание ASTRA в своем OSINT-анализе и украинские Telegram-каналы https://t.me/exilenova_plus/16578 Exilenova+ и https://t.me/supernova_plus/48480 Supernova+.



Это стратегическое предприятие находится под международными санкциями, включая США, Великобританию, ЕС, Швейцарию, Австралию, Японию и Украину.



Согласно анализу ASTRA, удар произошел вечером 20 февраля. Кадры, снятые очевидцами примерно в полукилометре от очага пожара, подтвердили серьезные повреждения на территории завода. Также местные жители в своих чатах сообщают о поражении цехов №22 и №36.
21.02.2026 02:58 Відповісти
 
 