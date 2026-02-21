Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 20 лютого російські безпілотники атакують українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:10 ПС повідомили:

БпЛА на південному заході від н.п.Краснопілля, курс - західний;

БпЛА в напрямку Лебедина з північного заходу.

БпЛА над м.Запоріжжя, курс - північно-східний, - повідомлялося о 17:11.

Харківщина: БпЛА на північному сході області в напрямку н.п.Печеніги з північного заходу, - повідомлялося о 17:12.

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - Зіньків з півночі), - повідомлялося о 17:27.

БпЛА на/повз Суми на сході, курс - південний/південно-східний, - повідомлялося о 17:36.

Полтавщина: БпЛА в напрямку н.п.Опішня з північного заходу, - повідомлялося о 17:40.

Сумщина: БпЛА в напрямку Боромлі з півночі, - повідомлялося о 17:47.

О 18:18 ПС повідомили:

Харківщина: БпЛА в районі Золочева, Краснокутська, Люботина.

Полтавщина: БпЛА повз Машівку у напрямку Полтави.

БпЛА над Запоріжжям.

Декілька груп БпЛА курсом на Миколаївщину/Херсонщину з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 19:06.

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського, - повідомлялося о 19:20.

О 20:24 ПС повідомили:

Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Гути.

Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля та в напрямку Полтавщини.

Полтавщина: БпЛА в напрямку Великих Сорочинців, - повідомлялося о 20:42.

Група БпЛА у напрямку Запоріжжя, - повідомлялося о 20:47.

БпЛА курсом на Харків, - повідомлялося о 20:54.

Оновлення

Група БпЛА курсом на Дніпро, - повідомлялося о 21:40.

О 22:48 ПС повідомляли:

Сумщина: БпЛА курсом на Кролевець зі сходу, а також в напрямку Сум.

Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Рогані, Вільшанів, Куп'янська.

О 23:21 ПС повідомили:

Сумщина:

- БпЛА повз Охтирку у напрямку Полтавщини.

- БпЛА курсом на Дубовʼязівку.

Оновлення

БпЛА курсом на Чорноморськ з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 00:05.

Полтавщина: БпЛА південніше Великої Багачки у напрямку Семенівки, - повідомлялося о 00:29.

Одещина : БпЛА курсом на Маяки, - повідомлялося о 00:41.

Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 00:57.

Харківщина: БпЛА в напрямку Шевченкового, Балаклії, Чугуєва, - повідомлялося о 01:36.

