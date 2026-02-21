Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 20 лютого російські безпілотники атакують українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:10 ПС повідомили:
- БпЛА на південному заході від н.п.Краснопілля, курс - західний;
- БпЛА в напрямку Лебедина з північного заходу.
БпЛА над м.Запоріжжя, курс - північно-східний, - повідомлялося о 17:11.
Харківщина: БпЛА на північному сході області в напрямку н.п.Печеніги з північного заходу, - повідомлялося о 17:12.
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - Зіньків з півночі), - повідомлялося о 17:27.
БпЛА на/повз Суми на сході, курс - південний/південно-східний, - повідомлялося о 17:36.
Полтавщина: БпЛА в напрямку н.п.Опішня з північного заходу, - повідомлялося о 17:40.
Сумщина: БпЛА в напрямку Боромлі з півночі, - повідомлялося о 17:47.
О 18:18 ПС повідомили:
- Харківщина: БпЛА в районі Золочева, Краснокутська, Люботина.
- Полтавщина: БпЛА повз Машівку у напрямку Полтави.
- БпЛА над Запоріжжям.
Декілька груп БпЛА курсом на Миколаївщину/Херсонщину з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 19:06.
Чернігівщина: БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського, - повідомлялося о 19:20.
О 20:24 ПС повідомили:
- Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Гути.
- Сумщина: БпЛА курсом на Білопілля та в напрямку Полтавщини.
Полтавщина: БпЛА в напрямку Великих Сорочинців, - повідомлялося о 20:42.
Група БпЛА у напрямку Запоріжжя, - повідомлялося о 20:47.
БпЛА курсом на Харків, - повідомлялося о 20:54.
Оновлення
Група БпЛА курсом на Дніпро, - повідомлялося о 21:40.
О 22:48 ПС повідомляли:
- Сумщина: БпЛА курсом на Кролевець зі сходу, а також в напрямку Сум.
- Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Рогані, Вільшанів, Куп'янська.
О 23:21 ПС повідомили:
Сумщина:
- - БпЛА повз Охтирку у напрямку Полтавщини.
- - БпЛА курсом на Дубовʼязівку.
Оновлення
- БпЛА курсом на Чорноморськ з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 00:05.
- Полтавщина: БпЛА південніше Великої Багачки у напрямку Семенівки, - повідомлялося о 00:29.
- Одещина : БпЛА курсом на Маяки, - повідомлялося о 00:41.
- Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 00:57.
Харківщина: БпЛА в напрямку Шевченкового, Балаклії, Чугуєва, - повідомлялося о 01:36.
По данным украинских осинтеров, удар по заводу в Удмуртии был нанесен ракетами Фламинго. Расстояние от Воткинска до украинской границы составляет примерно полторы тысячи километров.
Сегодня, 00:
Вечером в пятницу, 20 февраля, в городе Воткинск, что в российской Удмуртии, был атакован ключевой завод российского ВПК - предприятие, производящее ракеты Искандер-М, Тополь-М и Орешник. Информацию об атаке https://t.me/astrapress/104913?single опубликовало издание ASTRA в своем OSINT-анализе и украинские Telegram-каналы https://t.me/exilenova_plus/16578 Exilenova+ и https://t.me/supernova_plus/48480 Supernova+.
Это стратегическое предприятие находится под международными санкциями, включая США, Великобританию, ЕС, Швейцарию, Австралию, Японию и Украину.
Согласно анализу ASTRA, удар произошел вечером 20 февраля. Кадры, снятые очевидцами примерно в полукилометре от очага пожара, подтвердили серьезные повреждения на территории завода. Также местные жители в своих чатах сообщают о поражении цехов №22 и №36.