2 232 3
РФ атакувала балістикою та 128 БпЛА: ППО знешкодила 107 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну балістикою та 128 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 128 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецька обл.
Близько 80 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так це тероризувати українців.
Але ми вистоїмо та все витримаємо.
Ми будемо свідками,як раша
йтиме на дно,вслід за іхнім кораблем.