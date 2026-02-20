РФ атакувала балістикою та 128 БпЛА: ППО знешкодила 107 цілей. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 20 лютого 2026 року: як відпрацювала ППО?

У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну балістикою та 128 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 128 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інші із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецька обл.

Близько 80 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Слава! та щира дяка ППО!
20.02.2026 09:04 Відповісти
Єдине,що можуть кацапські мразі,
так це тероризувати українців.
Але ми вистоїмо та все витримаємо.
Ми будемо свідками,як раша
йтиме на дно,вслід за іхнім кораблем.
20.02.2026 09:26 Відповісти
Нііі..я ще хочу побачити похорон путлєра, патрушева, чеченського кабиздоха. Вони вбили тисячі українців, мого чоловіка..я хочу бачити, як вони здихають.
20.02.2026 09:43 Відповісти
 
 